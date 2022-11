Trà Vinh: Tạm giữ nghi phạm tàng trữ ma túy và vũ khí nguy hiểm

Ngày 17.11, Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) cho biết đang tạm giữ hình sự Thái Văn Thắng (29 tuổi, ngụ P.4, TP.Trà Vinh) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, ngày 15.11, Công an TP.Trà Vinh phối hợp Công an P.4 phát hiện Thắng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy nên tiến hành kiểm tra nơi ở. Qua kiểm tra, công an phát hiện, lập biên bản tạm giữ 3 viên nén, 1 bịch ni lông bên trong có chứa chất rắn màu trắng, 1 cái dĩa hình tròn bằng kim loại màu bạc bên trên dĩa có chứa chất tinh thể rắn nghi là chất ma túy, cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.





Ngoài ra, công an còn phát hiện, tạm giữ 1 dụng cụ tự chế bắn đạn chì có tính năng giống súng, bên trong có 2 vật nghi là đạn; 1 viên nghi là đạn súng quân dụng, 1 vật nghi là vỏ đạn không có đầu đạn, 1 cây kiếm và 1 cây búa tự chế.

Kết quả giám định xác định các viên nén và chất rắn màu trắng là ma túy tổng hợp. Qua làm việc, bước đầu Thắng thừa nhận chất rắn màu trắng và viên nén là ma túy loại Methamphetamine và thuốc lắc. Riêng đối với các dụng cụ tự chế bắn đạn chì và các vật nghi là đạn được bàn giao Đội An ninh, Công an TP.Trà Vinh xử lý theo thẩm quyền.

Hiện, vụ tàng trữ ma túy và vũ khí nêu trên đang được Công an TP.Trà Vinh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.