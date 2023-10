Trà Vinh: Tạm giữ nghi phạm tấn công chủ tiệm vàng để cướp tài sản

Chiều 6.10, tin từ Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tam (48 tuổi, ngụ P.1, TP.Trà Vinh) để điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng trên địa bàn.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, Công an P.4 (TP.Trà Vinh) nhận được tin báo xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng trên đường Lê Lợi (P.4, TP.Trà Vinh), do ông L.B.T (44 tuổi) làm chủ. Ngay sau đó, lực lượng công an đến hiện trường, lúc này, người dân đã khống chế được nghi phạm Nguyễn Văn Tam.

Camera ghi lại cảnh nghi phạm Tam (áo đen) giằng co với chủ tiệm vàng CẮT TỪ CLIP

Qua khai thác ban đầu, thời điểm trên, Tam đến tiệm vàng của ông T. để bán chiếc nhẫn trị giá hơn 7,7 triệu đồng. Trong lúc ông T. tính tiền để trả, Tam bất ngờ dùng tay đánh ông và có ý định lao vào quầy để cướp tài sản. Bị tấn công, ông T. dùng máy tính và cây ném về phía Tam rồi tri hô cướp.

Nghi phạm Tam bỏ chạy ra ngoài, ông T. và người giúp việc đuổi theo tri hô, cùng người dân khống chế, bắt giữ Tam giao cho cơ quan công an.

Tại hiện trường, công an thu giữ xe máy BS 84B1 - 671.71 (đã dán giấy che biển số), 1 dao lê, cùng các tang vật khác có liên quan.

Theo xác minh ban đầu, Tam thiếu nợ một khoản tiền lớn, nên đã xin nghỉ việc để đi xuất khẩu lao động. Tam đi được 3 tháng thì trở về rồi gây ra vụ cướp trên.

Vụ cướp tài sản đang được Công an TP.Trà Vinh điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.