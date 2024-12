Trà Vinh và Vĩnh Long ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Ngày 13.12, Công an 2 tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long đồng loạt tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, nổ súng phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ẢNH: NAM LONG

Cao điểm bắt đầu từ ngày 15.12.2024 đến 14.2.2025. Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tạo tiền đề chuẩn bị công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra trong năm 2025.

Công an Vĩnh Long diễu hành ra quân trên một số tuyến đường trong nội ô TP.Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Tại Vĩnh Long, đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để xảy ra các vụ việc phức tạp phát sinh hoặc tạo thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phấn đấu kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với 2 tháng cùng kỳ và liền kề, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%, riêng tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên...

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, phát biểu tại lễ ra quân ẢNH: NAM LONG

Tại Trà Vinh, đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, nhất là các loại tội phạm thường xuyên xảy ra trong dịp tết như trộm, cướp, lừa đảo, cố ý gây thương tích, tín dụng đen, đánh bạc, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo...

Công an tỉnh Trà Vinh diễu hành qua các tuyến đường nội ô TP.Trà Vinh để biểu dương lực lượng, tạo khí thế tấn công, quyết tâm trấn áp mạnh các loại tội phạm ẢNH: NAM LONG

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong dịp tết; đẩy mạnh đấu tranh, triệt xóa các điểm, đối tượng có hoạt động mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, tích cực tố giác và tham gia vây bắt tội phạm...