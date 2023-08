Đồng nghiệp của chúng tôi tại Hà Nội thông tin bước đầu Công an Q.Hà Đông xác định chiều 22.8, lớp 9A1 Trường phổ thông Quốc tế VN có tiết bơi lội do một giáo viên nam dạy bơi phụ trách. Sau khi dẫn HS vào bể bơi, người này không phổ biến, hướng dẫn mà ngồi ở ghế đầu bể bơi sử dụng điện thoại, để các HS tự do xuống bể thực hành. Khi nam sinh P.H.A (15 tuổi) xuống bể, đi qua dây phao ngăn độ sâu 1,2 m và 1,55 m thì vùng vẫy khoảng 3 phút rồi bị chìm. Đáng lưu ý, khi xảy ra sự việc, nam giáo viên dạy bơi không phát hiện. Đến khoảng 14 giờ 5 cùng ngày, nhân viên vệ sinh đến dọn bể thì phát hiện A. đã tử vong dưới bể bơi.

Cùng ngày, tại một trường học ở Nghệ An, chúng tôi cũng ghi nhận vụ việc tương tự. Một nam sinh lớp 7 đến bể bơi đặt trong khuôn viên của trường học, mua vé vào học bơi sau đó bị tử vong vì đuối nước.

Học bơi để được trang bị kỹ năng bơi lội cho HS là cách phòng chống đuối nước hiệu quả nhất. Thế nhưng, HS chưa học được kỹ năng, chưa thành thạo đã phải bỏ mạng ngay trong bể bơi là điều quá đau xót.

Qua 2 vụ việc nói trên, cần phải cảnh báo về trách nhiệm của những người dạy bơi và nhà trường, cùng những đơn vị, cơ sở kinh doanh, quản lý, vận hành các hồ tập bơi. Người viết đã từng tiếp cận một số bể bơi ở trường học và nhận thấy ở đó không phải là nơi thực sự an toàn. Không chỉ khi người học bơi bị rơi vào khu vực nước sâu mới nguy hiểm mà ở nơi mực nước thấp hơn chiều cao của HS cũng có thể trở thành tai họa nếu không may bị chuột rút và không được phát hiện kịp thời.

An toàn là điều kiện phải đặt lên hàng đầu ở các bể bơi. Đó là trách nhiệm của người dạy bơi, của nhân viên cứu hộ, chủ sở hữu và người quản lý, vận hành bể bơi. Bởi vì chỉ một phút chủ quan, lơ là sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng con người.