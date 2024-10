Trách nhiệm xã hội đã và đang là xu hướng tất yếu

Báo Thanh Niên với chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời"

Thông tin tại hội thảo, nhà báo Lâm Hiếu Dũng cho biết Báo Thanh Niên cũng có rất nhiều chương trình hoạt động sau mặt báo, thể hiện TNXH. Như ngày 4.10 vừa qua, báo đã thực hiện chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" nhằm bảo trợ cho 50 trẻ em mồ côi do bão số 3 (Yagi) tại Lào Cai trong vòng 5 năm, với số tiền 2 triệu đồng/tháng/em. Sau đó, chương trình tiếp tục được nhân rộng sang các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng… với tổng số tiền dự kiến hơn 9,3 tỉ đồng.

Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do Báo Thanh Niên phát động ngày 16.9.2021, bảo trợ các em nhỏ không may mắn mồ côi cha, mẹ do đại dịch Covid-19. Sau hơn 3 năm triển khai, đến nay, Báo Thanh Niên đã vận động được hơn 63 tỉ đồng, bảo trợ cho hàng trăm em nhỏ khắp nơi trên cả nước.