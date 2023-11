TRACODI và Thành Tuấn ATESCO chuẩn bị hợp tác: Hổ mọc thêm cánh?

TRACODI là một thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital. Công ty có kinh nghiệm 33 năm trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng; Khai thác và chế biến đá xây dựng... TRACODI được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM từ năm 2017 với mã chứng khoán TCD, là một trong số ít những tổng thầu đạt chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1, đủ năng lực thi công các dự án xây dựng và hạ tầng giao thông quy mô lớn.

TRACODI là tổng thầu dự án bất động sản cao cấp King Crown Infinity tại 218 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Với lợi thế là thành viên Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG), TRACODI đang làm tổng thầu thi công hàng loạt dự án bất động sản cao cấp của BCG Land như King Crown Infinity, Malibu Hội An, Hoian d'Or. Việc xây dựng các nhà máy năng lượng quy mô lớn của BCG Energy như BCG Long An 1 và 2, BCG Vĩnh Long, BCG Phù Mỹ đều do TRACODI đảm trách.

Ngoài việc thi công các dự án trong hệ sinh thái Tập đoàn Bamboo Capital, TRACDI đẩy mạnh mảng hạ tầng, tìm kiếm cơ hội tại các dự án đầu tư công. Tại tỉnh Long An, TRACODI đã thi công và đưa vào vận hành dự án Đường tỉnh BOT 830 dài 24km.

TRACODI là tổng thầu phụ trách thi công, xây lắp các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn của Tập đoàn Bamboo Capital

Hiện TRACODI đang thi công 3 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng sân bay Phan Thiết, Khu dân cư và hồ điều hòa thuộc tỉnh Bắc Giang và Dự án xây dựng tuyến đường Quốc lộ 3 - Võ Nguyên Giáp - huyện Đông Anh (Hà Nội). Giai đoạn 2024 -2027, TRACODI dự kiến sẽ triển khai thêm các Dự án tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (Tây Ninh), dự án tuyến Đức Hòa - Đức Huệ (Long An) và dự án tỉnh lộ 935 Sóc Trăng.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thành Tuấn (Thành Tuấn ATESCO) được thành lập năm 2004. Công ty sở hữu hệ thống máy móc thiết bị hiện đại và kinh nghiệm thi công các công trình khu dân cư, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thành Tuấn ATESCO nhận thầu thi công các công trình dưới hình thức đấu thầu trong nước và quốc tế, đảm nhận vai trò tổng thầu với hình thức chìa khóa trao tay hoặc nhận thầu trực tiếp từng phần.

Một số dự án tiêu biểu mà Thành Tuấn ATESCO từng đảm nhận là Dự án giao thông, cấp thoát nước, nước thải khu dân Cát Lái - 153 ha tại TP Thủ Đức (TP HCM); Dự án hạ tầng khu khu dân cư Tiến Phước, Bình Chánh (TP. HCM); Bờ kè và hạ tầng cảnh quan Chung cư cao tầng Marina Tower (Bình Dương); Hạ tầng kỹ thuật chính khu đô thị mới An Phú - An Khánh TP Thủ Đức (TP.HCM); hệ thống hạ tầng kỹ thuật, san nền khu công nghiệp Hựu Thạnh (Long An); Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn TP Pleiku - cầu 110 (Gia Lai); Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định)...

Dù tình hình thị trường bất động sản trầm lắng khiến hoạt động nhiều công ty xây dựng gặp khó khăn nhưng Tracodi vẫn đạt kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3/2023. Doanh thu quý 3/2023 của TRACODI đạt 353,8 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 73,6 tỉ đồng, tăng 132,3% so với quý 2 và tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của TRACODI đạt 1.159 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 187,5 tỉ đồng, hoàn thành 56,12% kế hoạch đề ra.

Trong bối cảnh TRACODI đang đảm nhận vai trò tổng thầu cho các dự án bất động sản, năng lượng của Tập đoàn Bamboo Capital và tiếp tục mở rộng tìm kiếm cơ hội từ các dự án hạ tầng giao thông khu vực phía Nam, việc bắt tay với một đối tác có năng lực và kinh nghiệm thi công như Thành Tuấn ATESCO là sự chuẩn bị bài bản và cần thiết, hoàn thiện thêm năng lực đấu thầu và triển khai dự án của TRACODI.

Lãnh đạo hai công ty cho biết quá trình thương thảo đang được đẩy nhanh, TRACODI và Thành Tuấn ATESCO sẽ sớm công bố chính thức việc hợp tác chiến lược trong thời gian tới.