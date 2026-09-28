‘Trại buôn người’ sớm đạt trăm tỉ, doanh thu liệu có được như phim của Trấn Thành?

Theo ghi nhận từ Box Office Vietnam, hôm 28.9, phim điện ảnh Trại buôn người chính thức chạm mốc doanh thu 100 tỉ đồng. Thành tích này giúp Toni Dương Bảo Anh trở thành đạo diễn Việt tiếp theo có tác phẩm điện ảnh đầu tay gia nhập “câu lạc bộ trăm tỉ”.

Thành tích ấn tượng của 'Trại buôn người'

Riêng trong ngày 28.9, phim có sự tham gia của Steven Nguyễn, Huỳnh Minh Kiên thu hơn 9,5 tỉ đồng (tính đến 12 giờ), bỏ xa các đối thủ còn lại tại phòng vé. Con số này tương đương với 134.000 vé bán ra, trên tổng số 4.800 suất chiếu.

Trại buôn người dẫn đầu phòng vé từ khi ra rạp Ảnh: NSX

Trong 3 ngày cuối tuần, Trại buôn người thu hơn 78,6 tỉ đồng, chiếm hơn 71,7% tổng doanh thu tại phòng vé Việt. 4 vị trí còn lại trong top 5 gồm Avengers: Hồi kết (hơn 12,8 tỉ đồng), Út Lan 2 (hơn 5,9 tỉ đồng), Lên hương (hơn 4,8 tỉ đồng) hay Vùng đất quỷ dữ (hơn 2,8 tỉ đồng).

Theo Box Office Vietnam, với hơn 78 tỉ đồng thu được của Trại buôn người trong 3 ngày cuối tuần, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã tạo ra một con số cuối tuần kỷ lục. Trong lịch sử thống kê phòng vé Việt Nam, chỉ có 2 đạo diễn có thể vượt được con số này là Trấn Thành và Đặng Thái Huyền.

Theo đại diện Box Office Vietnam, tất cả các phim Việt Nam có doanh thu tuần đầu lớn hơn 70 tỉ đồng đều kết thúc hành trình phòng vé với hơn 300 tỉ. Do đó, đơn vị này nhận định nếu không có gì quá bất thường hoặc thông tin tiêu cực khủng khiếp, tác phẩm Trại buôn người khả năng rất cao sẽ lọt vào top 300 tỉ cùng với Mưa đỏ, loạt phim Trấn Thành và Lật mặt 7.

Hình ảnh của Huỳnh Minh Kiên và Steven Nguyễn trong phim Ảnh: NSX

“Sức nóng của Trại buôn người vẫn chưa giảm nhiệt trong tuần này, khi số lượng suất chiếu đang mở ra liên tục. Bộ phim này gần như chắc chắn sẽ duy trì vị trí top 1 ở tuần thứ 2 khởi chiếu”, phía Box Office Vietnam nhận định.

Khi được về lý do tạo nên sự bứt phá doanh thu của Trại buôn người, ông Nguyễn Khánh Dương - đại diện Box Office Vietnam nhận định phim mang chủ đề có tính thời sự, khác với những tác phẩm mang màu sắc kinh dị, tâm linh, giúp khán giả có thêm lựa chọn khi ra rạp.

“Chúng tôi vẫn đang quan sát thêm vì phim chỉ mới ra rạp được vài ngày. Nhưng để một tác phẩm tạo nên sức hút thì đó là sự kết hợp giữa chất lượng, cách truyền thông và cả yếu tố may mắn nữa”, ông Khánh Dương chia sẻ.

Dàn diễn viên Trại buôn người tích cực tham gia các hoạt động giao lưu cùng khán giả Ảnh: NSX

Theo phía Box Office Vietnam, trong thời buổi hiện tại, để thu hút một khán giả ra rạp xem phim điện ảnh không đơn giản, vì họ tốn thời gian, công sức lẫn tiền bạc. "Khán giả không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới thường ra quyết định dựa trên những gì họ nghe được, chứ không đánh đổi thời gian tiền bạc cho một tác phẩm mà mình chưa hề biết. Nên thông tin trên mạng xã hội cũng quyết định phần lớn đến việc họ có ra rạp hay không", ông Nguyễn Khánh Dương cho hay.

Khi được hỏi về khả năng Trại buôn người chạm mốc doanh thu như Mưa đỏ hay các tác phẩm của đạo diễn Trấn Thành, ông Nguyễn Khánh Dương cho rằng dự án Mưa đỏ là một trường hợp đặc biệt, là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố như thời gian, suất chiếu, tinh thần dân tộc... Còn với việc lặp lại thành công của Trấn Thành, Lý Hải hay Truy tìm long diênhương, đại diện Box Office Vietnam cho rằng có thể xảy ra.