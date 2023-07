Trại hè đáng nhớ

Học những điều bổ ích

Đây là năm thứ hai Hoàng Minh Đức được gia đình cho đi trại hè mang tên "Những bước chân Phù Đổng" do Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi T.Ư (T.Ư Đoàn) tổ chức. Năm 2022, em đã tham gia Học kỳ trong quân đội ở đây. Năm nay, em được tham gia trại hè "Học làm chiến sĩ công an" do trung tâm tổ chức tại Trường ĐH Phòng cháy, chữa cháy (cơ sở 2, xã Hòa Sơn, H.Lương Sơn, Hòa Bình).

10 ngày trải nghiệm đã đưa bé đến với chương trình học tập đặc biệt với những kỹ năng vô cùng bổ ích. Đức và các bạn có độ tuổi từ 8 - 15 được học cách sắp xếp tư trang, gấp chăn màn, giặt quần áo để rèn luyện sự tự giác, ngăn nắp, chủ động trong sinh hoạt hằng ngày; học các tư thế võ tự vệ để rèn luyện sự bản lĩnh, tự tin, tăng khả năng tư duy và phản xạ nhanh nhạy. Các "chiến sĩ nhí" còn được học chuyên đề về an toàn khi sử dụng mạng xã hội, với sự chia sẻ của báo cáo viên để các em biết cách sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, lịch sự và chuẩn mực.

Các em được rèn kỹ năng cứu người bị đuối nước V.T

Các em cũng được tham gia 2 chuyên đề với những kỹ năng quan trọng như kỹ năng hùng biện, thuyết trình; kỹ năng băng bó, sơ cứu ban đầu cho nạn nhân bị gãy xương. Đặc biệt, các em được trang bị kỹ năng sinh tồn để sẵn sàng đối mặt với các tình huống nguy hiểm như đuối nước, cháy nổ… Huấn luyện viên đã truyền đạt cho các em những kỹ năng quan trọng để giúp cứu người bị đuối nước. Sau đó, các em được thực hành trên hồ bơi, sử dụng dây và phao để cứu nạn nhân.

Thú vị nhất là các em được hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ. Trong buổi học này, các bạn nhỏ được học cách chữa cháy và đặc biệt là được thực hành đu dây từ nhà cao tầng xuống mặt đất. Lúc đầu, nhiều em rụt rè vì sợ hãi, nhưng sau khi được huấn luyện thì lại rất hào hứng tham gia.

Cũng trong 10 ngày trải nghiệm ở đây, các em còn được tham gia các chương trình nhân văn để học cách yêu thương. Các thầy cô và các anh chị phụ trách có một buổi tối thắp đèn hoa đăng để nói chuyện về gia đình, công lao của ông bà, bố mẹ và các những câu chuyện bạc đãi của con cái. Sau đó, các em được nhận những bức thư của gia đình và viết thư gửi về nhà. Nhiều em thấy có lỗi khi nhận ra được những việc chưa đúng của mình với gia đình và đã khóc nức nở…

Chương trình rất ý nghĩa

Năm thứ hai đưa con đi trải nghiệm các hoạt động của Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi T.Ư, chị Lý Thu Hải, mẹ của Hoàng Minh Đức, chia sẻ: "Qua hai lần cho con trải nghiệm các hoạt động của trung tâm, tôi thấy quá tuyệt vời. Con đã có 10 ngày học tập, vui chơi rất ý nghĩa. Ngoài ý thức tự giác, con đã biết chia sẻ với mọi người trong gia đình. Điều quan trọng nhất không phải chỉ là những trải nghiệm thực tế để con có ngày hè bổ ích, mà những trải nghiệm đó đã ngấm vào thể chất, tinh thần và nhận thức của các con trong những năm tháng sau này của cuộc đời".

Chị Hải cũng cho biết các thầy cô và các anh chị phụ trách rất nhiệt tình, trách nhiệm và gần gũi, yêu thương các học viên. Vì thế, sau khi kết thúc khóa học về nhà, Đức cảm thấy rất hụt hẫng. "Cứ tối muộn con lại sụt sịt khóc vì nhớ bạn, nhớ thầy cô và các anh chị phụ trách", chị Hải kể.

Là phụ huynh cũng đã cho con đi trải nghiệm khóa Học kỳ trong quân đội ở trung tâm này, chị Kiều Thu Thủy (35 tuổi), trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết nhà chị có 2 bé là Lê Đoàn Khánh Lâm (10 tuổi) và Lê Đoàn Nhật Anh (8 tuổi). Chị đã cho hai con tham gia trại hè từ năm bé Nhật Anh vừa học xong lớp 1.

Các em được học các kỹ năng chữa cháy và thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ BTC

Chị Thủy kể sau khi được trải nghiệm, con chị đã rèn được khả năng chịu đựng cao hơn và thích nghi tốt hơn. Đi trải nghiệm trong quân ngũ sẽ không thể có điều hòa hay các điều kiện sinh hoạt như ở nhà nhưng các cháu vẫn vui tươi, hào hứng và mong muốn năm sau được đi tiếp. Dù khổ hơn nhưng các cháu lại rất thích thú vì được vui chơi và rèn luyện những hoạt động bổ ích. Đặc biệt, khóa học đã rèn cho các con tính chịu đựng tốt hơn. Đồng thời, các con được rời xa điện thoại, máy tính để chia sẻ với nhau nhiều hơn, để biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.

Nhiều mô hình giúp thiếu nhi trưởng thành

Trao đổi về các khóa dạy kỹ năng trong hè, ông Nguyễn Đình Kiểm, Giám đốc Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi T.Ư, cho biết đơn vị đã triển khai nhiều mô hình vui chơi, giải trí và rèn luyện kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục cho các em thiếu nhi. Ngoài các trại hè công an, quân đội, trung tâm còn xây dựng và tổ chức các lớp giáo dục năng khiếu cho thiếu nhi trên địa bàn, như: lớp kèn, trống, nghi thức Đội; lớp võ thuật; lớp người mẫu nhí; lớp nhảy TikTok… Đặc biệt, năm nay trung tâm đã triển khai 50 lớp phổ cập bơi cứu đuối cho hàng nghìn thiếu nhi trên địa bàn tham gia.

"Thông qua các mô hình giúp các em phát triển khả năng, năng khiếu của bản thân, tạo môi trường thuận lợi để các em phấn đấu trở thành công dân có ích. Đồng thời, các chương trình này giúp thiếu nhi sử dụng có hiệu quả thời gian nghỉ hè; tham gia học tập, giao lưu, học hỏi kiến thức, nâng cao tính chủ động, tự tin, tự lập, tích cực trong các hoạt động, tránh xa các tệ nạn xã hội...", ông Kiểm nói.

Ông Kiểm cũng cho biết các chương trình của trung tâm đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nhân cách và định hướng cho thế hệ măng non của đất nước lối sống lành mạnh; khích lệ, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho các em phấn đấu, trưởng thành.