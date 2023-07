Trại hè miễn phí dành cho trẻ em kém may mắn được hạnh phúc hơn

Trại hè "Summer Camp 2023 – Where Summer Shines Brighter" do Hiệp hội Bảo trợ trẻ em Christina Noble Children's Foundation (CNCF), một Tổ chức phi Chính phủ vì trẻ em tại Việt Nam tổ chức. Hoạt diễn ra từ ngày 17.7 - 18.8, hoàn toàn miễn phí dành cho 45 trẻ em kém may mắn của Mái ấm Ánh Sáng, Q.10, TP.HCM.

Với mong muốn cho trẻ em có một mùa hè vui tươi và bổ ích, trại hè "Noble Summer Camp 2023 – Where Summer Shines Brighter" thiết kế các nội dung nhằm giúp các em sẽ được trau dồi kiến thức về sức khỏe giới tính, thể chất, trí tuệ và tinh thần thông qua các buổi team building, trải nghiệm kỹ năng, thảo luận nhóm. Cạnh đó, các em còn được trải nghiệm các hoạt động thể thao, sinh hoạt ngoài trời và những chuyến tham quan đến bảo tàng, di tích lịch sử, công viên...

Niềm vui của các em khi được chọn tham gia trại hè "Summer Camp 2023 – Where Summer Shines Brighter" (nơi mùa hè tỏa sáng) LÊ THANH

Qua đó, ban tổ chức cũng hướng các em phát huy được cách sống biết tự lập, tự tin, có trách nhiệm với bản thân, Không những thế, chương trình còn giúp các em tiếp cận với công nghệ, mở mang hiểu biết về thế giới xung quanh.

Trại hè nằm trong khuôn khổ "Chương trình hạnh phúc" nhằm tận dụng sức mạnh chuyển hóa của nghệ thuật, âm nhạc và thể thao. Từ đó có thể giúp trẻ phát triển tổng thể thông qua việc bồi đắp lòng tự trọng, tự tin; các kỹ năng xã hội và bộc lộ cảm xúc một cách tích cực; từ đó trở thành những cá nhân cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

Trẻ em của Mái ấm Ánh Sáng, Q.10, TP.HCM được chọn tham gia tham gia trại hè "Summer Camp 2023 – Where Summer Shines Brighter" LÊ THANH

Theo bà Helenita Noble MBE, Tổng giám đốc điều hành Christina Noble Children's Foundation, trại hè sẽ mở ra khoảng thời gian khởi đầu tốt đẹp cho trẻ thỏa sức vui chơi và trải nghiệm, để trưởng thành hơn từ chính những trải nghiệm vui vẻ ấy. Hy vọng trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa chương trình này sang các địa bàn bên ngoài TP.HCM để đến với nhiều đối tượng trẻ khác.