Trại hè thú vị nhất tháng 7 gọi tên Waterpoint Kids Camp Funfest

Học tập từ thiên nhiên - xu hướng giáo dục đang được quan tâm

Tại các quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới như: Thụy Điển, Đan Mạch hay Nhật Bản, triết lý "Học tập dựa vào thiên nhiên" (Nature-Based Learning) từ lâu đã là một phần cốt lõi trong chương trình phát triển thể chất và tư duy cho thế hệ tương lai.

Trong một công bố được đăng trên tạp chí khoa học Frontiers in Psychology, nhóm tác giả Ming Kuo, Michael Barnes và Catherine Jordan đã tổng hợp các bằng chứng nghiên cứu về hiệu quả của thiên nhiên đối với việc học tập của trẻ. Kết quả cho thấy, các chương trình học tích hợp yếu tố thiên nhiên giúp trẻ cải thiện khả năng tập trung, khơi gợi hứng thú học tập, thúc đẩy phát triển thể chất và rèn luyện tính kỷ luật.

Thế giới tự nhiên là kho “học cụ” sống động, kích thích trí tò mò và khả năng khám phá ở trẻ. (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Tại Việt Nam, phương pháp giáo dục này cũng đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các bậc phụ huynh. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh làm thu hẹp những khoảng xanh, trẻ em thành thị dần mất đi sợi dây kết nối với thế giới tự nhiên, nhu cầu tìm kiếm một không gian xanh để vận động, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, thay vì một chuyến dã ngoại đơn thuần, phụ huynh ưu tiên các chương trình, hoạt động giáo dục tích hợp giải trí, để con trẻ vừa có không gian vui chơi, vừa được thử thách bản thân và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Waterpoint: Tọa độ để trải nghiệm mùa hè trọn vẹn

Mong muốn con trẻ được lớn lên giữa thiên nhiên, trong một không gian sống năng động, giàu trải nghiệm cũng là một trong những định hướng xuyên suốt mà Tập đoàn Nam Long hướng đến tại dự án trọng điểm Waterpoint. Cách trung tâm TP.HCM hơn 40 phút di chuyển, đại đô thị Waterpoint sở hữu không gian ven sông rộng mở cùng hệ tiện ích hiện hữu, tạo nên điểm đến lý tưởng cho các hoạt động cộng đồng, thể thao và trải nghiệm dành cho mọi thế hệ. Nơi đây vừa trở thành tọa độ cho chuỗi sự kiện hè mang tên Waterpoint Kids Camp Funfest 2026.

Waterpoint sở hữu cảnh quan xanh rộng lớn, không khí trong lành và hệ tiện ích phù hợp cho các hoạt động ngoài trời

Diễn ra tại công viên Central Park trong hai ngày 25 - 26.7.2026, Waterpoint Kids Camp Funfest hứa hẹn là không gian vận động xanh lý tưởng cho cả gia đình. Sự kiện có sự đồng hành chuyên môn từ Konnit Group, đơn vị giàu kinh nghiệm trong xây dựng sân chơi kỹ năng, tổ chức trại hè sinh thái và giáo dục thực nghiệm thiên nhiên cho trẻ em nên các hoạt động được thiết kế khoa học, giàu tính tương tác, an toàn và phù hợp với từng độ tuổi.



Kids Camp Funfest 2026 - Điểm hẹn mùa hè để cả gia đình cùng chơi - khám phá - kết nối

Đến với Waterpoint Kids Camp Funfest, các gia đình sẽ cùng bước vào hành trình khám phá đầy hứng khởi với Đường đua chướng ngại vật gồm 18 thử thách liên hoàn như: nhảy vỏ xe, chui mạng nhện, khiêng bao bố, đi trên mây đến vượt hồ băng hay trượt xà phòng…

Không chỉ dành cho các "chiến binh nhí", chương trình còn mang đến hàng loạt hoạt động tương tác để cả gia đình cùng tham gia như bowling khổng lồ, bịt mắt đập lon, ô ăn quan, workshop sáng tạo trồng sen đá… cùng với đó là nhiều phần quà hấp dẫn, bao gồm voucher F&B và quà tặng từ chương trình.

Không chỉ mang đến niềm vui, các hoạt động tại Kids Camp Funfest còn tạo cơ hội để gia đình gắn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Ở giải ba môn phối hợp Kids Triathlon, tận dụng trọn vẹn các tiện ích hiện hữu của Waterpoint, các "chiến binh nhí" sẽ tiếp tục thử thách bản thân qua ba nội dung bơi, đạp xe và chạy bộ, qua đó rèn luyện thể lực, sự bền bỉ và tinh thần vượt qua giới hạn. Sau những giờ phút sôi động, cả gia đình có thể chèo sup, khám phá cảnh quan và tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ đặc trưng của Waterpoint. Khi hoàng hôn buông xuống, không gian ngày hội chuyển sang một sắc thái nhẹ nhàng hơn với trải nghiệm cắm trại ngoài trời. Bên thảm cỏ xanh mướt, bố mẹ sẽ cùng con tự tay dựng lều, quây quần bên bữa tiệc BBQ và thả hồn vào những giai điệu Acoustic mộc mạc, khép lại một ngày hè trọn vẹn với thật nhiều tiếng cười và những ký ức đáng nhớ.

Vượt lên trên khuôn khổ của một ngày hội cho thiếu nhi, Waterpoint Kids Camp Funfest mang đến một không gian để cả gia đình cùng gắn kết qua trải nghiệm phong phú. Chương trình cũng nối dài chuỗi sự kiện cộng đồng tại Waterpoint như Waterpoint Adventure Fest diễn ra vào dịp Lễ 30.4 - 1.5, Ngày hội Nam Long Family Day 2026 – Beat As One, Hội hoa xuân, các hoạt động thả diều LED khổng lồ... Qua đó, Waterpoint tiếp tục khẳng định vị thế của một tọa độ an cư lý tưởng phía tây TPHCM - nơi con trẻ được phát triển toàn diện, nơi tình cảm gia đình được vun đắp và cộng đồng cư dân ngày càng gắn kết bền vững.