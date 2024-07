Trái mít khổng lồ ở Việt Nam đã được bổ: 'Múi to bằng cái điện thoại!'

Mạng xã hội xôn xao chia sẻ hình ảnh trái mít "khủng" nặng gần 55 kg, trồng trong vườn nhà của một người đàn ông ở Hải Dương. Mới đây, trái mít đã được bổ ra trong sự chứng kiến, háo hức của người thân, hàng xóm.



Người thân, hàng xóm đến thưởng thức

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Phạm Văn Thiệu, ngụ P.Nhị Châu (TP.Hải Dương), là chủ nhân của trái mít nói trên cho biết trái mít vừa được gia đình bổ hôm qua 7.7, trong sự chứng kiến của người thân, hàng xóm. Ông hái trái mít khổng lồ này ngày 30.6.

Trái mít "khủng" được gia đình ông Thiệu bổ ra hôm qua 7.7 NVCC

"Để trong nhà vài ngày, trái mít tỏa mùi thơm phức, đã chín. Hơn chục người đến nhà tôi, là người thân ở xa gần, hàng xóm đến thưởng thức. Ai cũng tò mò không biết trái mít to như thế, bổ ra bên trong như thế nào", ông Thiệu thuật lại.

Theo lời nhận xét của ông Thiệu, trái mít khổng lồ có múi to "bằng cái điện thoại", múi vàng, dày, thơm, ăn ngọt. Không chỉ ông mà những người có mặt ăn cũng dành lời khen hương vị của trái mít này.

Bà Trần Thị Thanh (63 tuổi), là vợ của ông Thiệu cũng cho biết lần đầu tiên, trong gia đình trồng được trái mít to và nặng như thế. Cũng giống như những trái mít trước trồng được, trái mít khổng lồ này thơm ngon, được mọi người khen.

"Sẽ trồng thêm nhiều trái mít to hơn…"

Ông Thiệu cho biết vì cây mít của gia đình chỉ mới 8 năm tuổi nên khả năng cao có thể cho những trái có kích thước và cân nặng “khủng” hơn nữa trong những mùa sau.

Ông nói thêm sẽ cố gắng để có thể chăm sóc, phát triển cây mít tốt hơn nữa. Hiện trên cây mít vừa cho ra trái "khủng" vẫn còn 4 trái mít nhỏ hơn còn đang phát triển.

Trước đó, trái mít "khủng" này có cân nặng chính xác là 54,5 kg, ông khẳng định hoàn toàn không qua chỉnh sửa cân. Ông nói rằng sống hơn 60 năm trên đời, đây là lần đầu tiên ông thấy trái to và nặng đến vậy.

Ông Thiệu trồng cây mít này được 8 năm, bắt đầu cho trái từ năm thứ 5 NVCC

Múi mít cũng "khổng lồ" như cân nặng NVCC

Theo lời kể của người đàn ông, đây là loại mít dai được ông trồng trong khuôn viên nhà cách đây 8 năm và năm thứ 5 bắt đầu cho trái. Ông kể năm đầu tiên, mít cho 2 trái, trái to nhất đã nặng gần 37 kg. Đến năm thứ 2, mít cho 9 trái, cân nặng dao động từ 23 - 25 kg. Năm nay là năm mít cho trái to nhất, là trái mà ông vừa thu hoạch.

“Chế độ chăm sóc cũng bình thường, không có gì đặc biệt, tôi nghĩ mít to như vậy là do giống mít. Tôi trồng 3 cây mít trong vườn nhà nhưng chỉ có cây này là cho trái to, 2 cây còn lại trái to nhất cũng chỉ hơn 10 kg. Cây mít cho trái khủng gốc chỉ to hơn bắp đùi người", ông Thiệu nói.