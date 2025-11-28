Trải nghiệm chất sống 'Legacy living' bằng công nghệ độc đáo tại Nam Long Journey 2025

Với dòng sản phẩm Legacy Collection, đây cũng là dịp đặc biệt để khách mời được cảm nhận tinh thần "di sản sống" qua những trải nghiệm đa giác quan - từ không gian trưng bày, khu vực mô phỏng cho đến đêm Legacy Night.





Chuỗi sự kiện tích hợp đánh dấu hành trình 33 năm

Nam Long Journey 2025 chính là dịp để Nam Long thể hiện tư duy phát triển đô thị thế hệ mới: hiện đại, tích hợp và hướng đến nhu cầu sống toàn diện. Thông qua trải nghiệm đa giác quan, sự kiện mang đến cho khách hàng một góc nhìn mới về một Nam Long năng động, sáng tạo và nhất quán với chiến lược đô thị tích hợp mà tập đoàn theo đuổi suốt nhiều năm.

Đến với sự kiện, khách mời sẽ có cơ hội bước vào không gian trải nghiệm đa giác quan, từ đó thấu hiểu "nội lực" của đô thị tích hợp - nơi chất lượng sống được cấu thành từ sự kết nối liền mạch giữa 5 trụ cột: sống, làm việc, học tập, vui chơi và mua sắm.

Với tư duy thiết kế đa tầng ý nghĩa, ứng dụng công nghệ hiện đại, sự kiện vừa phản ánh chiều sâu kinh nghiệm, tư duy kiến tạo, đồng thời thể hiện khát vọng mang đến những trải nghiệm mới lạ nhưng gần gũi dành cho tất cả các gia đình Việt.

Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và mùi hương tạo thành một tổng thể hòa quyện đánh thức giác quan, dẫn lối cho khách mời dạo bước qua từng dự án là niềm kiêu hãnh của Nam Long, có thể kể đến như Mizuki Park, Waterpoint, Izumi City, Elyse Island. Tiếp cận không gian trải nghiệm 360 độ màn hình panorama, khách mời sẽ có cơ hội cảm nhận không gian đại đô thị Nam Long sống động dưới mọi góc nhìn, thoải mái khám phá kiến trúc, tiện ích, quy hoạch của từng dự án.

Nam Long Journey 2025 đưa khách tham quan chạm tay đến vẻ đẹp sống động của các đô thị tích hợp của Nam Long

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, dựa trên nguồn cảm hứng bất diệt của các yếu tố đất - nước - gió và lửa liên kết đến tính ổn định (đất), sự linh hoạt biến đổi (nước), sự tự do (gió) và tính sáng tạo (lửa), Nam Long thiết kế đêm "Legacy Night" dành riêng cho các khách hàng sở hữu, hoặc có quan tâm đến các sản phẩm thuộc dòng Legacy Collection.

Và không chỉ đơn thuần là một sự kiện bất động sản, "Legacy Night" được thiết kế như một buổi thưởng lãm nghệ thuật, như một lời mời đầy ý nhị gửi đến cho quý khách hàng cùng Nam Long đặt chân bước vào kỷ nguyên mới - nơi những khoảnh khắc sống đều xứng đáng được ghi nhớ, những dấu ấn cá nhân đều có cơ hội chuyển mình thành "di sản".

Nam Long tiếp tục khẳng định vị thế của một đơn vị phát triển BĐS tích hợp hàng đầu thông qua những trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng

The Pearl: Tư dinh đảo ngọc và sự khẳng định về tính độc bản

Trên thực tế, công trình kiến trúc có thiết kế gắn kết với tự nhiên sẽ giúp con người có thể tận hưởng mỗi khoảnh khắc một cách trọn vẹn hơn. Tạo nên những không gian kích thích tối đa ngũ quan theo hướng tích cực và cải thiện tinh thần con người chính là một bài toán khó, đòi hỏi năng lực và tư duy của nhà phát triển bất động sản.

Lấy sự bền vững làm trọng tâm, các dự án của Nam Long luôn mang đến cho con người cơ hội kết nối mật thiết với thiên nhiên, tạo nên những giá trị trường tồn theo thời gian. Và The Pearl chính là cái tên minh chứng cho hành trình "kết tinh thành ngọc quý" của Nam Long. Dự án mở ra một không gian "double waterfront" bao la, nơi dòng sông Vàm Cỏ phóng khoáng hòa cùng dòng kênh nội khu yên bình, giúp con người được sống cùng những khoảnh khắc đáng giá nhất.

Không gian sống tại The Pearl hứa hẹn không chỉ là nơi dừng chân an yên, mà còn là chốn bao bọc, bồi đắp cho tinh thần con người

Điều làm nên một ngôi nhà vững chãi, mang tính di sản truyền đời chính là những điểm nhấn riêng, những câu chuyện chiêm nghiệm sâu lắng

Sự hiện diện của dự án The Pearl chính là câu trả lời của Nam Long cho những kỳ vọng mang tính thời đại, là bước đi thể hiện tầm nhìn và năng lực trong việc hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo không gian sống bền vững tại Việt Nam, song hành cùng mục đích gìn giữ những giá trị bản địa, nền tảng cho những di sản truyền đời.