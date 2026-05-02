Trải nghiệm chụp ảnh với camera ZEISS trên vivo V70

Ở nhóm smartphone cận cao cấp, khác biệt giữa các sản phẩm ngày càng khó tạo ra nếu chỉ nhìn vào màn hình, thiết kế hay hiệu năng. Phần lớn máy hiện nay đều đủ nhanh cho nhu cầu phổ thông, đủ mỏng để tạo cảm giác cao cấp và đủ đẹp để dễ gây thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên.

Vì vậy, thứ quyết định bản sắc của một mẫu máy thường nằm ở trải nghiệm sử dụng cụ thể. Với vivo V70, hãng chọn đặt trọng tâm vào camera, rõ nhất là cụm ZEISS ở mặt lưng và hệ thống ống kính gồm camera chính 50 MP có chống rung quang học OIS, tele 50 MP và camera siêu rộng 8 MP; phía trước là camera selfie 50 MP lấy nét tự động. Về mặt thông số, đây là một cấu hình đủ cho thấy V70 không muốn chỉ đứng ở vị trí "chụp ổn", mà muốn tiến gần hơn tới một chiếc điện thoại thiên về hình ảnh trong tầm giá.

Thiết kế mặt lưng nổi bật của vivo V70 và v70 FE ẢNH: KHẢI MINH

Điều đáng chú ý là vivo không chỉ gắn ZEISS như một yếu tố nhận diện. Cách hãng xây dựng sản phẩm cho thấy camera mới là phần được ưu tiên kể chuyện. V70 được nhấn vào khả năng tele 3x quang học, zoom số 10x cũng như khung viền hợp kim nhôm. Những chi tiết này, nếu nhìn riêng lẻ, có thể dễ bị xem là ngôn ngữ tiếp thị quen thuộc. Nhưng khi nhìn vào ảnh chụp thực tế, có thể thấy V70 ít nhất cũng đang cố tạo ra một hướng dùng rõ ràng hơn là chỉ trang bị camera để đủ thông số.

Kích thước nhỏ gọn với các góc được bo cong sẽ giúp thao tác chụp ảnh dễ dàng hơn ẢNH: KHẢI MINH

Từ những ảnh chụp thực tế, có thể thấy vivo V70 theo đuổi kiểu xử lý khá bắt mắt. Ảnh ngoài trời có màu sắc tươi, độ tương phản rõ, bầu trời và mảng cây lá thường được làm nổi lên thay vì giữ hoàn toàn trung tính. Đây là kiểu xử lý dễ tạo thiện cảm ngay khi xem trên màn hình điện thoại, đặc biệt với người dùng thích chụp xong là đăng. Bù lại, sự bắt mắt đó đôi khi cũng làm ảnh rời nhẹ khỏi cảm giác thật của bối cảnh, V70 ưu tiên ảnh có tính trình bày tốt hơn là cố giữ sự trung tính tuyệt đối.

Một số hình ảnh chụp ban ngày với camera chính của vivo V70 ẢNH: KHẢI MINH

Đó là lựa chọn không mới, nhưng hợp lý với nhóm người dùng mà dòng V hướng tới. Một chiếc điện thoại thiên chụp ảnh cho số đông thường không cần quá kỹ tính theo kiểu máy ảnh, mà quan trọng là ảnh ra đủ sắc, đủ sáng, màu da dễ nhìn và bố cục có nhiều không gian sáng tạo hơn nhờ tiêu cự linh hoạt. V70 có vẻ đang đi đúng công thức đó.

Phần đáng nói nhất trên vivo V70 vẫn là ống kính tele 50 MP. Trên lý thuyết, camera này hỗ trợ zoom quang 3x và được đặt như một trong những điểm nhấn chính của sản phẩm. Trên thực tế, đây cũng là thành phần giúp V70 khác hơn so với khá nhiều smartphone cùng tầm giá, nơi camera tele vẫn chưa phải trang bị phổ biến.

Một số hình ảnh chụp bằng camera tele và zoom của vivo V70 ẢNH: KHẢI MINH

Qua các ảnh chụp hoa, máy bay, chân dung hay vật nuôi, tele trên V70 cho thấy giá trị rõ ràng hơn so với kiểu zoom để có thêm lựa chọn. Khi chụp hoa, tiêu cự dài giúp gom khung hình gọn hơn, tách chủ thể khỏi hậu cảnh dễ hơn và giữ được cảm giác nổi khối khá rõ. Với ảnh máy bay, camera tele không biến chiếc điện thoại thành công cụ chụp siêu xa, nhưng đủ để mở ra một kiểu ảnh mà camera chính khó làm tốt nếu chỉ crop. Còn với chân dung, đây là nơi lợi thế thể hiện rõ nhất: khuôn mặt lên thuận mắt, phối cảnh bớt méo, nền lùi ra sau tự nhiên hơn và khung hình có cảm giác đúng tiêu cự hơn cho ảnh.

Một số hình ảnh chụp chân dung bằng vivo V70 ẢNH: KHẢI MINH

Ảnh chân dung từ V70 cũng cho thấy máy thiên về hướng nịnh mắt. Tông da sáng, gương mặt được làm nổi khá rõ, nền xóa vừa phải và tổng thể ảnh phù hợp với thói quen chia sẻ mạng xã hội. Đây là điểm mạnh nếu nhìn từ góc độ sử dụng phổ thông. Tuy nhiên, với người thích ảnh thật màu hoặc muốn hệ camera giữ nguyên cá tính ánh sáng của bối cảnh, V70 có thể vẫn hơi ưu tiên xử lý phần mềm. Sự dễ nhìn của ảnh trong nhiều trường hợp đến từ cách máy tăng tương phản và tinh chỉnh màu khá chủ động.

Tựu trung, vivo V70 không tạo cảm giác là một cú nhảy vọt lớn về nhiếp ảnh di động, nhưng đây là một mẫu máy có hướng đi cụ thể. Điểm đáng giá nhất không nằm ở việc camera mạnh tới đâu mà ở chỗ máy tạo ra được một trải nghiệm chụp ảnh tương đối nhất quán: chất ảnh tươi sáng, màu sắc rõ ràng, chân dung nổi bật và tele thực sự có ích. Trong một thị trường đang có nhiều smartphone tầm trung vẫn dừng ở mức chụp ổn định, đó là một khác biệt đủ để V70 được chú ý.