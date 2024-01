Trải nghiệm 'có một không hai' trên đỉnh núi huyền thoại Tây Bắc

Từ độ cao hơn 3.174m so với mực nước biển, giữa trời mây bao phủ, Fansipan khiến du khách cảm giác như đang lạc vào xứ sở thần tiên, không phải đời thực.

Fansipan chính là "nóc nhà Đông Dương", nơi luôn là điểm đến mơ ước của không chỉ đối với du khách trong nước mà cả với khách quốc tế, bởi cảnh sắc thiên nhiên của núi rừng Tây Bắc vô cùng quyến rũ.



Đỉnh Fansipan nằm trong Khu du lịch Sun World Fansipan Legend thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai và cách Sa Pa khoảng 7 km về phía tây nam. Để chinh phục đỉnh núi, du khách có hai lựa chọn là đi cáp treo hoặc leo bằng đường bộ. Khung cảnh hừng đông nhuộm màu mây sớm là một trong những khoảnh khắc không thể quên đối với bất kỳ du khách nào có cơ hội ngắm được BÙI VĂN HẢI

Sau bình minh, bầu trời trong xanh trở lại nhưng biển mây vẫn điệp trùng BÙI VĂN HẢI

Cáp treo lên đỉnh Fansipan là hệ thống cáp treo 3 dây nổi tiếng thế giới, cáp treo xuất phát từ thung lũng Mường Hoa với thời gian khoảng 20 phút. Từ trên cáp treo, du khách sẽ xuyên qua những đám mây và trong những lúc, bất chợt, thoát ra khỏi chúng để ngắm nhìn trọn vẹn thung lũng Mường Hoa tươi đẹp, tùy từng thời điểm trong năm mà khoác lên mình những tấm áo hấp dẫn khác nhau BÙI VĂN HẢI

Du khách còn được tận hưởng cảm giác lướt đi trong màn sương mờ ảo giữa khung cảnh núi non trùng điệp của dãy Hoàng Liên Sơn huyền thoại, phía dưới tầm mắt là vô số thửa ruộng bậc thang trải rộng khắp núi đồi. Càng lên cao vực càng sâu, vách núi càng cheo leo hiểm trở, xung quanh cây cối rậm rạp xen kẽ lá xanh, lá đỏ, lá vàng theo từng mùa khác nhau hòa quyện cùng những con suối nước chảy trắng xóa... BÙI VĂN HẢI

Bên cạnh vẻ đẹp do thiên nhiên ban tặng, những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Phật giáo (như đại tượng Phật A Di Đà - đang giữ kỷ lục tượng Phật bằng đồng cao nhất châu Á, bảo tháp 11 tầng, tượng Quan Thế Âm, Thập Bát La Hán…) cũng trở thành điểm thu hút không thể bỏ qua trên đỉnh Fansipan BÙI VĂN HẢI

Đặc biệt, vào những ngày cuối thu (khoảng tháng 10 đến tháng 2 năm sau), ngàn mây như suối thác cuồn cuộn đổ về dãy Hoàng Liên Sơn, lấp đầy các thung lũng chỉ lộ ra những chóp núi nhọn hoắt trùng trùng điệp điệp BÙI VĂN HẢI

Giữa khung cảnh mây ôm núi như dòng thác đổ, ẩn hiện dáng hình đại tượng Phật A Di Đà từ bi, hay bảo tháp 11 tầng sừng sững giữa đất trời càng khiến khung cảnh thêm phần huyền bí

Đây cũng là thời gian lý tưởng để các nhiếp ảnh gia săn mây trên đỉnh Fansipan. Đón bình minh, săn mây trên đỉnh Fansipan luôn là mơ ước của rất nhiều người yêu nhiếp ảnh bởi đây là trải nghiệm không dễ gì có được. BÙI VĂN HẢI

Vì không có dịch vụ lưu trú nên việc ngủ lại trên đỉnh để đón bình minh, săn mây vô cùng khó khăn (do phải đảm bảo các yếu tố an toàn về sức khỏe). Thêm vào đó, thời tiết trên đỉnh Fasipan lại vô cùng khó dự báo, nên phần nhiều là do may mắn mới có được những bức hình đẹp.

Để săn mây thành công, bạn phải đặc biệt kiên trì túc trực bên chân máy ảnh nhiều giờ đồng hồ dưới tiết trời lạnh giá (có lúc xuống âm độ), bất chấp tay chân buốt lạnh đến nhức nhối, không khí loãng khiến hơi thở bị đứt thành từng đoạn ngắn không đều, chỉ để tìm được một khoảnh khắc ưng ý. Vì thế, nếu có tiền sử bệnh tim mạnh, hô hấp hay sức khỏe không đảm bảo thì tuyệt đối không nên trải nghiệm điều này.

Địa điểm check-in không thể bỏ qua của du khách khi lên đỉnh Fansipan BÙI VĂN HẢI

Vượt qua được những khó khăn trên, những bức ảnh đẹp trên đỉnh Fansipan là món quà tuyệt vời dành cho sự cố gắng. Đó là vẻ đẹp của sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên Tây Bắc với những công trình vĩ đại được tạo tác bởi bàn tay con người giữa chốn linh thiêng. BÙI VĂN HẢI