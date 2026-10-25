Trải nghiệm công nghệ số ngay bên biển Nha Trang

Diễn ra từ ngày 24 đến 26.10 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 có không gian giới thiệu, trình diễn các sản phẩm, giải pháp công nghệ dành cho người dân và doanh nghiệp.

Khách tham quan chụp ảnh cùng robot tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026

Tại khu vực triển lãm, người dân, du khách có thể tìm hiểu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trải nghiệm thực tế ảo. Học sinh được tiếp cận mô hình lắp ráp Robotics, STEM và tham gia các hoạt động tương tác, đố vui công nghệ.

Các em nhỏ thích thú tìm hiểu robot tại không gian trưng bày, trải nghiệm công nghệ số

Thông qua trải nghiệm trực tiếp và trao đổi với nhân viên tại các gian hàng, người tham quan có thể tìm hiểu cách sử dụng, khả năng ứng dụng từng sản phẩm trong học tập, công việc và sinh hoạt.

Ông Lê Văn Vinh, người dân phường Nha Trang, xác nhận: "Có những công nghệ tôi từng nghe nói nhưng chưa biết sử dụng. Đến đây, được hướng dẫn thao tác trực tiếp, tôi dễ hình dung hơn về những tiện ích có thể áp dụng trong cuộc sống. Tôi mong có thêm các buổi hướng dẫn để người lớn tuổi cũng sử dụng được".

Theo chương trình, sáng 26.10, ngày hội tiếp tục với hội thảo về tiện ích số trong khám, chữa bệnh và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trực tuyến. Nội dung tập trung vào bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa, liên thông sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ.