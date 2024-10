Trải nghiệm của nữ kỹ sư cận 10x dự hội nghị quốc tế về mã nguồn mở

Lần đầu tham dự sự kiện quốc tế trong lĩnh vực mã nguồn mở của nữ kỹ sư trẻ

Vương Thúy Quỳnh, sinh năm 1998, đầu quân vào Viettel từ năm 2020, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. 4 năm sau, nữ kỹ sư trẻ đã trở thành người đại diện Viettel Solutions tham gia sự kiện OpenInfra Summit Asia 2024 và OCP Regional Summit APAC 2024. Đây là sự kiện quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực mã nguồn mở ở châu Á - Thái Bình Dương.

Tại diễn đàn, Quỳnh trình bày đề tài "Our journey with Active-Active Load Balancer for Octavia". Đây là tính năng đã được một số Big Tech Cloud cung cấp nhưng chưa có nhà cung cấp nào ở Việt Nam triển khai. Quỳnh và các cộng sự tại Viettel Solutions dành tới 4 năm để phát triển thành công bộ cân bằng băng tải Active-Active.

Vương Thúy Quỳnh trình bày tham luận tại OpenInfra Summit Asia 2024

Ảnh: Thu Hà

Lần đầu tham dự sự kiện quốc tế lớn trong lĩnh vực mã nguồn mở ở châu Á, nữ kỹ sư cho biết: "Chúng tôi không chỉ đơn thuần đem Openstack về sử dụng mà còn tham gia đóng góp cho cộng đồng mã nguồn mở quốc tế một giải pháp hiện thực hóa tính năng cân bằng tải Active-Active, đã áp dụng vào hệ thống thực tế. Ngược lại, tôi và các kỹ sư trẻ khác cũng có cơ hội nhận được đóng góp từ chuyên gia, kỹ sư quốc tế trong cùng lĩnh vực giúp cải thiện và nâng cao giải pháp", Quỳnh cho biết.

Nữ kỹ sư trẻ cũng kỳ vọng, tính năng mà nhóm kỹ sư Viettel Solutions hoàn thiện sau khi tham dự các hội thảo quốc tế sẽ tiếp tục được cộng đồng Openstack đón nhận trong thời gian tới.

Văn hóa trao cơ hội và môi trường làm việc thân thiện tại Viettel Solutions

Sau trải nghiệm lần đầu tiên tham dự sự kiện quốc tế lớn, Vương Thúy Quỳnh chia sẻ: "Tôi có cơ hội gặp gỡ và kết nối với các chuyên gia và những người cùng lĩnh vực từ khắp nơi trên thế giới. Việc xây dựng những mối quan hệ này không chỉ giúp tôi học hỏi mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai. Với cơ hội trình bày tại sự kiện, tôi được cọ xát, được rèn luyện sự chuyên nghiệp và tự tin trước cộng đồng kỹ sư đến từ nhiều nước trên thế giới".

Quỳnh cho biết thêm, bản thân may mắn vì được làm việc trong môi trường quy củ, chuyên nghiệp như Viettel Solutions. Từ ngày đầu tiên, Quỳnh luôn được các đồng nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và hỗ trợ.

Đơn cử như trong quá trình nghiên cứu phát triển bộ cân bằng băng tải Active-Active, ngoài sự hợp tác giữa các thành viên trong team, Quỳnh và các kỹ sư trẻ sẽ còn nhận được sự hợp tác của anh chị trong công ty từ kiến thức chuyên môn đến kinh nghiệm.

Vương Thúy Quỳnh là một trong nhiều nữ kỹ sư trẻ được trao cơ hội để phát triển nghề nghiệp tại Viettel Solutions

Ảnh: Thu Hà

"Bên cạnh đó là những hỗ trợ từ lãnh đạo sẵn sàng giúp chúng tôi liên hệ với những đầu mối cần thiết của đơn vị quản trị hạ tầng vật lý để thảo luận hiện trạng thực tế cũng như những góp ý trong quá trình định hướng giải pháp. Và thực sự không thể thiếu là những lời cổ vũ động viên từ ban lãnh đạo dành cho chúng tôi", Quỳnh nói thêm.

Tại Viettel Solutions, không chỉ Quỳnh mà rất nhiều các kỹ sư trẻ đều nhận được sự quan tâm và trao quyền từ lãnh đạo tạo điều kiện để thử sức với những thách thức mới. Đó là cơ hội để những người trẻ được tiếp cận những công nghệ và xu hướng mới nhất trong ngành. Họ cũng được học hỏi từ kinh nghiệm thực tiễn của các doanh nghiệp khác, có góc nhìn sâu sắc hơn về cách giải quyết các thách thức gặp phải.

Ngoài văn hóa làm việc chuyên nghiệp sáng tạo cùng sự khuyến khích tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa đào tạo, sự kiện quốc tế, Viettel Solutions còn xây dựng môi trường làm việc thân thiện, nơi mà các đồng nghiệp luôn hỗ trợ nhau trong công việc. Chính sự gắn kết và tinh thần làm việc nhóm trở thành điểm mạnh giúp các nhóm phát triển sản phẩm thành công trong nghiên cứu mà còn tạo ra môi trường mà ở đó bất kỳ người trẻ nào cũng cảm nhận sự sáng tạo không rào cản.

Việc trao cơ hội cho các bạn trẻ đã trở thành văn hóa ở Viettel Solutions nói riêng và Tập đoàn Viettel nói chung. Đây là triết lý mà Viettel Solutions theo đuổi trong chiến lược phát triển đội ngũ nhân sự trẻ tài năng.