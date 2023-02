Trải nghiệm độc đáo tại Four Seasons The Nam Hai, Hội An mùa Lễ Tình Nhân

Mùa Lễ Tình Nhân năm nay, Four Seasons The Nam Hai, Hội An tiếp tục mang những trải nghiệm nghỉ dưỡng vượt xa kỳ vọng đến các cặp đôi. Cụ thể, Heart of The Earth Spa thuộc khu nghỉ dưỡng - Nơi được vinh danh bởi tạp chí Conde Nast Traveler US là "Không gian Phục hồi cảm xúc tốt nhất" vào năm 2019 - đã đặc biệt giới thiệu liệu pháp "Hearts in Harmony" được sáng tạo riêng cho các cặp đôi. Bắt đầu với những âm thanh trong trẻo từ chén hát pha lê và mùi hương của liệu pháp ngâm chân bằng hoa thơm, nghi thức "Hearts In Harmony" bao gồm 60 phút mát xa chăm sóc cơ thể sâu và tiếp nối bằng trải nghiệm ngâm bồn tình yêu.

Cùng với đó, đến Four Seasons The Nam Hai, Hội An mùa lễ này, các cặp đôi cũng không thể bỏ qua những thực đơn đặc biệt:

Oceans Of Love: bữa tiệc dành riêng cho hai người bên bờ biển.

A Toast To Love: biến biệt thự hồ bơi của các cặp đôi thành một không gian hẹn hò lãng mạn với những món nướng tuyệt hảo cùng với rượu sâm-panh hồng.

Lovestruck: bữa tối tại nhà hàng Café Nam Hải, với thực đơn 5 món sáng tạo bởi bếp trưởng John Oh.

Các đôi uyên ương còn có cơ hội thưởng thức món tráng miệng độc đáo "Don't Break My Heart" cùng món cocktail "La Vie en Rose".

Để khám phá thêm các chương trình cho Lễ Tình Nhân tại đây, vui lòng truy cập https://www.fourseasons.com/hoian/ hoặc gọi đến +84 235 395 9879.