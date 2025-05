Trải nghiệm Galaxy A56 5G: Mượt mà, thông minh, đồng hành cùng ngày làm việc năng suất

Ra mắt cùng A36 5G và A26 5G, Galaxy A56 5G là model đắt nhất trong bộ ba dòng A chủ lực về doanh số của Samsung. Máy có cấu hình, camera tốt hơn hai bản còn lại, tính năng AI thú vị, giá vẫn ở phân khúc tầm trung dưới 10 triệu đồng. Bộ ba dòng A có chung những tính năng nổi bật như màn hình 120 Hz, pin 5.000 mAh và chuẩn kháng nước, bụi IP67.

Ngoài nâng cấp về cấu hình, A56 5G cho thấy hãng đã có thay đổi lớn về phần mềm, thêm các tính năng để tạo sức cạnh tranh mạnh hơn. Trong đó, nổi bật là giao diện mới One UI 7 giống dòng S cao cấp, bộ tính năng AI tùy biến cho Galaxy A series là Awesome Intelligence.

Là điện thoại tầm trung nhưng A56 5G vẫn có lợi thế hơn các mẫu flagship cũ của Samsung như S23, S24 series khi sớm có One UI 7 được giới công nghệ đánh giá cao. Sau hai tuần sử dụng, bộ giao diện dựa trên nền tảng Android 15 này tạo cảm nhận hoàn toàn mới về trải nghiệm vuốt, chạm trên dòng A của Samsung.

Từ A55 trở về trước, điện thoại tầm trung của Samsung thường thua thiệt về độ mượt, hoạt ảnh so với điện thoại khác. Điều này thay đổi hoàn toàn với A56 5G khi giao diện mới mượt mà, linh hoạt, đặc biệt khi chuyển qua lại giữa các phần mềm rất ít khi gặp tình trạng lag, mở lại ứng dụng cũ như trước.

Samsung cũng tinh chỉnh như tăng màu sắc cho bộ icon, nhiều tùy chọn theme, hình nền có sẵn bắt mắt hơn. Các phần mềm ứng dụng cho phép tùy chỉnh kích thước, ẩn hoặc hiện tên ứng dụng cho người yêu thích sự đơn giản hoặc người lớn tuổi.

Tính năng hiển thị trạng thái phần mềm trực tiếp Now Bar chỉ có trên S25 series trước đó nay được mang xuống Galaxy A56 5G. Người dùng có thể theo dõi thông báo cập nhật liên tục như khi gọi xe công nghệ, cập nhật tỷ số, bản đồ. Now Bar có thể cùng lúc hiển thị nhiều phần mềm và chỉ cần vuốt tay để chuyển qua lại. Tuy nhiên, hiện chưa nhiều phần mềm hỗ trợ Now Bar.

Awesome Intelligence là bộ công cụ AI thông minh và tinh gọn lần đầu tiên được trang bị trên Galaxy A series . Người dùng có thể sử dụng Best Face (tự chọn khuôn mặt đẹp nhất) khi chụp ảnh, gợi ý chỉnh sửa, tự động tạo các video ngắn từ một video có sẵn, chụp ảnh đêm hay xóa đối tượng. Trong phân khúc 10 triệu đồng, không nhiều model có tính năng khoanh để tìm kiếm (Circle to search) giống điện thoại của Samsung.

Máy có màn hình 6,7 inch nhưng trọng lượng khá nhẹ 198 gram, tạo sự cân bằng giữa cảm giác cầm thoải mái và màn hình lớn để xem phim. Máy nhỏ hơn một chút so với Galaxy S25 Ultra nhưng nhẹ hơn đáng kể. Màn hình Super AMOLED 1.080 x 2.340 pixel hiển thị chi tiết, màu sắc tươi, không bị quá rực rỡ.

Galaxy A56 5G có cấu hình đủ dùng với đa số phần mềm phổ thông. Trong thử nghiệm game, model này có thể chơi tốt game phổ thông như PUBG, Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến hay chơi được game nặng như Genshin Impact dù chỉ ở mức cài đặt đồ họa thấp. Máy không quá nóng khi chơi game liên tục trong khoảng 30-40 phút.

A56 5G đem đến nhận diện mới trong thiết kế mặt sau với cụm Camera Island lồi toàn bộ. Máy trông đơn giản, kết hợp giữa khung kim loại và mặt kính phía sau. Sản phẩm có ba màu sắc là xanh, đen và xám.

Điện thoại cũng được hãng khẳng định có thể chịu được va đập khi thả rơi từ độ cao 2 mét và đặc biệt là chống nước và bụi chuẩn IP67 không nhiều model trong tầm giá có. Phần kính màn hình cũng được bảo vệ bằng Gorilla Glass Victus.

Máy có hệ thống ba camera bao gồm cảm biến chính 50 megapixel, góc siêu rộng 12 megapixel và macro 5 megapixel. Ở chế độ mặc định, ảnh chụp từ camera chính thường có xu hướng gam màu thiên lạnh, độ chi tiết tốt và tránh được vấn đề thường gặp phải với điện thoại tầm trung là màu sắc bị xử lý quá mức, kém tự nhiên. Model này nổi bật với khả năng chụp tối tốt so với tầm giá, ảnh macro giàu chi tiết dù màu sắc chưa thực sự ấn tượng. Người dùng cũng có nhiều chế độ tùy chỉnh chuyên sâu như Pro, Pro Video, Night, Food, Panorama, Macro, Slow Motion, Hyperlapse, Dual Rec và Single Take.

Các đường gờ ở cạnh bên cũng tạo điểm nhấn, điểm tỳ ngón tay hợp lý khi sử dụng bằng một tay. Máy tăng kích thước màn hình từ 6,6 lên 6,7 inch so với A55 nhưng lại nhẹ hơn 15 gram, mỏng hơn 0,8 mm thế hệ tiền nhiệm.