Trải nghiệm giải trí tự do không giới hạn cùng LG StanbyME 2 Max

LG StanbyME 2 Max mang trải nghiệm giải trí đỉnh cao đến mọi không gian sống

Trung tâm giải trí chất lượng 4K theo chân người dùng đến khắp nơi

LG StanbyME 2 Max thấu hiểu nhu cầu trải nghiệm không khoảng cách của người dùng hiện đại, với khả năng linh hoạt tối đa. Thiết bị không chỉ là một trung tâm giải trí cá nhân đa năng mà còn trở thành một món đồ nội thất duy mỹ cho ngôi nhà.

Điểm đáng giá bậc nhất trên StanbyME 2 Max là không gian hiển thị được mở rộng lên 32 inch cùng độ phân giải 4K UHD sắc nét. Mật độ điểm ảnh cao kết hợp trọn bộ công nghệ hình ảnh - âm thanh chuẩn điện ảnh Dolby Vision & Dolby Atmos biến mọi bộ phim bom tấn, giải đấu thể thao kịch tính hay video âm nhạc trở nên sống động với âm thanh đa chiều bao phủ không gian.

Thiết kế linh hoạt cho phép LG StanbyME 2 Max đồng hành cùng người dùng ở mọi góc nhà, từ giải trí đến làm việc

Sự tiện lợi của StanbyME 2 Max còn nằm ở chân đế tích hợp bánh xe di chuyển mượt mà. Người dùng có thể dễ dàng đẩy thiết bị từ phòng khách vào bếp, rồi luân chuyển sang phòng ngủ. Màn hình hỗ trợ xoay mượt mà giữa chế độ ngang và dọc, tối ưu trọn vẹn cho từng định dạng nội dung từ phim ảnh cho đến video ngắn hay duyệt web.

Không chỉ đồng hành trong không gian sống gia đình, các hoạt động dã ngoại hay tiệc ngoài trời cũng trở nên trọn vẹn nhờ thiết kế gọn gàng cùng thời lượng pin nâng cấp lên đến 4,5 giờ xem liên tục. Thiết bị hỗ trợ sạc linh hoạt qua dock chân đế hoặc cổng USB-C vô cùng tiện lợi.

Màn hình có thể tháo rời hoàn toàn khỏi chân đế để treo tường, đặt bàn hoặc kết hợp dây đeo thời trang tùy biến theo phong cách cá nhân. Ngôn ngữ thiết kế tối giản, tinh tế giúp sản phẩm dễ dàng hòa hợp với mọi không gian nội thất.

Trung tâm kết nối đa năng và mảnh ghép nghệ thuật cho không gian sống

Hoạt động trên nền tảng webOS thông minh, StanbyME 2 Max mở ra kho nội dung giải trí cá nhân hóa vô tận với các ứng dụng OTT hàng đầu, dịch vụ xem truyền hình miễn phí LG Channels cùng khả năng kết nối không dây mượt mà qua AirPlay, Google Cast và Apple HomeKit.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên nền tảng nghệ thuật độc quyền LG Gallery+ xuất hiện trên dòng StanbyME. Với hơn 5.000 tác phẩm danh tiếng, chiếc màn hình khi ở chế độ nghỉ sẽ lập tức biến thành một bức tranh nghệ thuật đắt giá, nâng tầm thẩm mỹ cho ngôi nhà. Bên cạnh đó, các ứng dụng tương tác như Let's Draw hay StanbyME Kids cũng biến mỗi khoảnh khắc bên nhau của gia đình thành trải nghiệm vừa học vừa chơi đầy hào hứng cho các bé.

Let's Draw và StanbyME Kids biến mỗi khoảnh khắc bên nhau thành trải nghiệm vừa học vừa chơi

Không dừng lại ở nhu cầu giải trí, StanbyME 2 Max còn là một trạm làm việc hiệu quả. Thiết bị dễ dàng kết nối làm màn hình phụ qua cổng USB-C, hỗ trợ họp trực tuyến sắc nét cùng Smart Cam, đáp ứng trọn vẹn từ công việc, học tập, chơi game cho đến các bài tập thể thao tại nhà.

Bứt phá hiệu năng nghe nhìn nhờ trí tuệ nhân tạo LG AI

Đằng sau sự linh hoạt là "bộ não" công nghệ mạnh mẽ với vi xử lý Alpha 8 AI Gen 3. Nhờ các thuật toán AI tân tiến, StanbyME 2 Max tự động phân tích và tối ưu hóa chất lượng hình ảnh lẫn âm thanh theo từng loại nội dung thực tế:

AI Picture Pro: Nhận diện chủ thể và các yếu tố quan trọng trong khung hình để tăng cường độ sâu, độ chi tiết và tính chân thực.

AI Super Upscaling: Xử lý kết cấu và đường nét, nâng cấp các nội dung độ phân giải thấp lên tiệm cận chuẩn 4K.

AI Sound Pro: Phân tích nội dung đang phát để giả lập hiệu ứng âm thanh vòm kỹ thuật số 11.1.2 kênh sống động thông qua hệ thống loa tích hợp.

Bộ xử lý α8 AI Processor Gen 3 tự động tối ưu hình ảnh và âm thanh theo từng nội dung

LG StanbyME 2 Max chính là lời khẳng định rõ ràng cho phong cách sống tự do hòa hợp cùng công nghệ hiện đại. Đây chắc chắn là mảnh ghép đáng sở hữu dành cho những người tiêu dùng thông thái đang tìm kiếm sự cân bằng giữa tính tiện nghi, hiệu suất công việc và nghệ thuật sống duy mỹ.

Thông tin mở bán & chương trình ưu đãi đặc biệt

LG StanbyME 2 Max đã chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 22.7.2026 với giá bán lẻ đề xuất là 36.900.000 đồng tại website chính hãng LG và các đại lý phân phối trên toàn quốc.

Từ nay đến hết ngày 5.8.2026, khách hàng đặt trước StanbyME 2 Max sẽ nhận được đặc quyền ưu đãi:

Giá đặt trước ưu đãi: Chỉ còn 26.900.000 đồng (Tiết kiệm ngay 10.000.000 đồng).

Quà tặng đẳng cấp: Tặng kèm 01 tai nghe không dây LG Buds Plus trị giá 4.000.000 đồng.

Ưu đãi mua kèm: Mua StanbyME 2 Max kèm 01 sản phẩm LG bất kỳ, giá sản phẩm giảm chỉ còn 25.900.000 đồng (vẫn áp dụng quà tặng tai nghe LG Buds Plus).

Thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình khuyến mãi, vui lòng truy cập: https://www.lg.com/vn/man-hinh-phong-cach/stanbyme/32lx6bdga/