Trải nghiệm gói phòng ‘Sky Stay with Credit’ tại Landmark 81

Kỳ nghỉ dưỡng trên mây tại tòa nhà biểu tượng Landmark 81

Tận hưởng Sài Gòn từ tầm nhìn đầy cảm hứng

Đặt phòng lưu trú ít nhất 2 đêm với gói lưu trú 'Sky Stay with Credit' và nhận ngay khoản tín dụng dịch vụ khách sạn cho các trải nghiệm giữa tầng không. Khởi đầu ngày mới với bữa sáng trên tầng 66 hoặc những phút giây thư giãn tại spa trong ánh chiều tà, và khi màn đêm buông xuống, thành phố rực rỡ ánh đèn sẽ trở thành phông nền hoàn hảo cho một buổi tối đầy thi vị.

Ưu đãi lưu trú độc quyền đầy hấp dẫn

Các phòng ở từ tầng 49 sở hữu cửa sổ kính từ trần đến sàn, mở ra tầm nhìn toàn cảnh thành phố và sông Sài Gòn. Khách lưu trú sẽ nhận tín dụng dịch vụ từ 1.000.000 VND (500.000 VND mỗi đêm), áp dụng tại nhà hàng hoặc spa, cùng bữa sáng hàng ngày tại Oriental Pearl và ưu đãi giảm 20% cho dịch vụ ẩm thực và spa.

Thời gian đặt phòng: từ giờ đến ngày 30.8.2026

Thời gian lưu trú: từ ngày 1/4 đến ngày 30.8.2026

Hội viên Marriott Bonvoy được hưởng ưu đãi giảm 5%

Để biết thêm thông tin khác, vui lòng liên hệ 028-3971-8888, hoặc gửi mail tại Autograph.Saigon@marriott.com.