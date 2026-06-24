Trải nghiệm HONOR 600: AI biến trải nghiệm nhiếp ảnh di động thành trào lưu mới

HONOR 600 vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với giá 17,9 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn. Phiên bản Pro có giá 25,9 triệu đồng, trong khi bản Lite có giá dễ tiếp cận hơn chỉ từ 10,9 triệu đồng.

Về ngoại hình, HONOR 600 nổi bật với thiết kế gọn gàng, độ hoàn thiện cao. Thân máy chỉ mỏng 7,8 mm với trọng lượng 190 g. Thiết kế bốn cạnh bo cong đem lại cảm giác cầm nắm rất thân thiện, thoải mái sử dụng trong thời gian dài mà không gây mỏi hoặc cấn. Thân máy nguyên khối được gia công nguội (cold-carved unibody). Mặt lưng dùng chất liệu Composite Fiber, cho khả năng chịu lực tốt, hạn chế tình trạng trầy xước.

Điểm ấn tượng nhất trên thiết kế của HONOR 600 là viền đen màn hình chỉ mỏng 0,98 mm. Thực tế cho thấy viền màn hình siêu mỏng này không chỉ giúp máy thời trang hơn mà còn mở rộng góc nhìn, đem lại trải nghiệm thị giác vô cùng ấn tượng. Trong phân khúc dưới 20 triệu đồng, khó có smartphone nào có viền màn hình mỏng và đẹp như HONOR 600.

Máy được trang bị màn hình 6,57 inch, độ sáng tối đa 8.000 nit với tần số quét 120 Hz, có khả năng hiển thị 1,07 tỉ màu. HONOR 600 được trang bị tính năng Sunlight Mode và HONOR Eye Comfort Display, giúp hiển thị hình ảnh rõ ràng, sống động và bảo vệ mắt trong mọi điều kiện ánh sáng.

Phiên bản tiêu chuẩn dùng chip Snapdragon 7 Gen 4, RAM 8 GB, bộ nhớ trong 256 GB. Viên pin 7.000 mAh hỗ trợ sạc có dây 80W và sạc ngược 27 W. Theo công bố của nhà sản xuất, công nghệ pin hỗ trợ lên đến 1.600 chu kỳ sạc, độ bền lên đến 5 năm.

Điểm nhấn chính của HONOR 600 là camera và công nghệ xử lý hình ảnh. Máy được trang bị cụm camera chính 200 MP Ultra-Clear Night Camera. Camera góc siêu rộng 12 MP. Camera trước 50 MP, dùng cảm biến 1/1,4 inch.

Máy được trang bị loạt công nghệ AI tiên tiến như AI Remosaic giúp tăng khả năng thu sáng, giữ chi tiết và cải thiện ảnh đêm. SOIS/OIS CIPA 6.0 giúp giảm nhòe khi chụp thiếu sáng cầm tay. Trong khi AI Color Engine hỗ trợ cân bằng trắng trong môi trường ánh sáng phức tạp, giúp màu sắc tự nhiên hơn.

Trong khi các nhà sản xuất khác phân bổ AI trên nhiều ứng dụng, HONOR chọn hướng đi đặc biệt hơn. Hãng dành những nguồn lực tốt nhất để mang đến cho người dùng những trải nghiệm AI thực dụng.

Máy có riêng một ứng dụng là HONOR AI, tập trung vào ba trụ cột quan trọng là: Tác nhân cài đặt AI - giúp người dùng dễ dàng kiểm soát cài đặt hệ thống; Trợ lý ảnh AI - mang đến loạt tính năng thú vị hoàn toàn mới lạ cho người dùng; Trong khi Trí nhớ AI - giúp ghi chép, quản lý nội dung hiệu quả hơn.

Trải nghiệm thú vị nhất là Trợ lý ảnh AI. Tại đây, người dùng có thể dễ dàng chỉnh sửa hình ảnh bất kỳ với các công cụ AI được thiết lập sẵn, từ nâng cấp độ phân giải đến tăng cường ánh sáng, màu sắc, làm mờ nền cho đến mở rộng khung hình. Đặc biệt, HONOR còn cho phép xóa cả ảnh động lẫn ảnh tĩnh bằng AI.

Với AI Photos Agent người dùng có thể Chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói (Natural language-driven photo editing), xóa vật thể (Moving Photo Eraser), tạo collage 3D (Breakout Collage), giả lập màu sắc chuyên nghiệp từ các hãng máy ảnh nổi tiếng (Magic Color).

Tính năng đáng để trải nghiệm nhất trên HONOR 600 là AI Image to Video 2.0 & AI Photos Agent. Công cụ này giúp người dùng dễ dàng biến bức ảnh tĩnh thành video ngắn 3 - 8 giây bằng các câu lệnh, mẫu sẵn có và điều khiển khung hình đầu/cuối.

Cách biến ảnh thành video AI cũng rất đơn giản. Người dùng chỉ cần vào bộ sưu tập hình ảnh, chọn tính năng "Tạo", chọn "Hình ảnh thành video", chọn mẫu video muốn tạo, chọn hình ảnh tĩnh. Tại đây người dùng có sẵn các câu lệnh (prompt) bằng tiếng anh, nhưng nếu muốn sáng tạo, người dùng có thể nhập câu lệnh mới. Điều thú vị là ngay cả khi nhập câu lệnh bằng tiếng Việt, HONOR 600 cũng hiểu rất chính xác và cho ra các video ấn tượng ngay tức thì. Sau khi AI tạo video, người dùng có thể lựa chọn xuất ra thành tệp tin có định dạng video .mp4 hoặc ảnh tĩnh để chia sẻ lên các mạng xã hội.

Về tổng thể, trong tầm giá 18 triệu, HONOR 600 đang là lựa chọn thú vị khi có thiết kế thời trang, độ hoàn thiện cao, với khung viền siêu mỏng, thỏi pin dung lượng cao. Công nghệ AI chỉnh sửa hình ảnh mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ cho người dùng. Model này phù hợp với nhóm khách hàng trẻ, thích một chiếc máy có cấu hình tốt, thiết kế đẹp và nhiều công cụ AI sáng tạo.