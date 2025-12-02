Trải nghiệm HONOR X9d: Thiết kế mới, pin lớn, độ bền nâng cấp

HONOR X9d là bước tiếp theo trong hành trình tập trung vào độ bền của X9 series từng gây chú ý tại thị trường Việt Nam. Từ X9a với màn hình siêu bền, X9b với khả năng chống rơi toàn diện, cho tới X9c với chuẩn kháng nước IP65M, thế hệ mới tiếp tục nâng cấu trúc bảo vệ lên mức cao hơn. Dựa trên những trải nghiệm ban đầu, X9d cho thấy định hướng là một chiếc smartphone ưu tiên hiệu quả sử dụng dài lâu, thay vì chạy theo các thông số thời thượng như camera nhiều ống kính hay chip xử lý cao cấp.

Mặt lưng da đỏ và cụm camera lớn tạo điểm nhấn và thu hút ánh nhìn khi sử dụng HONOR X9d ẢNH: KHẢI MINH

Đánh giá thiết kế

HONOR X9d mang lại cảm giác cao cấp hơn so với những thế hệ trước nhờ mặt lưng hoàn thiện dạng da. Bề mặt được xử lý họa tiết sần mịn, giúp chống bám vân tay và cho cảm giác cầm khá ôm tay, đặc biệt khi sử dụng trong thời gian dài. Phiên bản màu đỏ có độ tương phản mạnh, kết hợp cùng logo kim loại đặt ở trung tâm tạo vẻ nổi bật khá mạnh mẽ.

Với màn hình AMOLED 120 Hz cùng độ sáng cao, người dùng có thể sử dụng thoải mái trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau ẢNH: KHẢI MINH

Khung viền máy sử dụng lớp hoàn thiện bóng, tone vàng khá đậm, đi theo hướng thẩm mỹ “kim loại giả lập” thường thấy trên các dòng máy tập trung vào sự bền bỉ. Ở góc nhìn từ hai bên, dễ dàng thấy được máy có kết cấu cứng cáp, các vị trí phím bấm được đặt gọn về một bên, giúp người dùng dễ thao tác hơn.

Cận cảnh thiết kế ấn tượng của HONOR X9d ẢNH: KHẢI MINH

Mặt trước của X9d là màn hình phẳng với viền mỏng đều, camera đục lỗ ở giữa. Khi cầm ngoài trời, độ sáng thực tế ở mức tốt, phù hợp trở thành lợi thế cho nhóm người dùng thường xuyên sử dụng máy dưới ánh nắng mạnh - những tình huống vốn là điểm yếu của smartphone phổ thông.

Cụm camera tròn ở mặt lưng tiếp tục là điểm nhận diện đặc trưng của dòng X9. Thiết kế khung viền lớn được hoàn thiện hai lớp tạo cảm giác đồng bộ với màu của thân máy. Cụm ba camera được đặt đối xứng cùng đèn flash. Cách bố trí này không mới, nhưng mang đến hình ảnh tổng thể cân bằng hơn so với các cụm camera hình chữ nhật ở phân khúc tương đương.

Đánh giá hiệu năng

Ở trải nghiệm thực tế, HONOR X9d cho thấy định hướng rõ ràng về hiệu suất sử dụng dài hạn thay vì chạy theo sức mạnh phần cứng thuần túy. Điểm nhấn đầu tiên và quan trọng nhất nằm ở viên pin dung lượng 8.300 mAh - mức hiếm thấy trong phân khúc tầm trung.

Công nghệ pin silicon-carbon giúp tăng mật độ lưu trữ và giảm suy hao theo thời gian, từ đó hỗ trợ người dùng duy trì thời lượng hoạt động dài mà không cần sạc giữa chừng. Thử nghiệm hỗn hợp gồm xem video, chụp ảnh, định vị và duyệt mạng xã hội cho thấy máy tiêu thụ năng lượng ít, đủ đáp ứng nhu cầu cho hơn một ngày sử dụng. Sạc nhanh 66W giúp rút ngắn thời gian nạp lại pin, phục vụ tốt cho các tình huống cần bổ sung nhanh trước khi di chuyển.

Thông số về phần cứng và pin trên HONOR X9d ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở hiệu suất xử lý, HONOR X9d sử dụng vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4 hướng đến sự ổn định cùng hệ điều hành MagicOS 9 (dựa trên Android 15) mang lại tốc độ phản hồi tốt khi chuyển đổi giữa các ứng dụng, duyệt web hoặc xem video. Thiết bị đáp ứng tốt tác vụ phổ thông và chơi game nhẹ. Đây không phải là cấu hình dành cho nhu cầu xử lý nặng, nhưng hoàn toàn phù hợp với nhóm người dùng ưu tiên độ bền và pin thay vì hiệu năng đồ họa.



Ngoài ra, hệ thống camera của máy giữ vai trò hỗ trợ trải nghiệm thay vì tạo điểm nhấn chuyên sâu. Camera chính 108 MP tích hợp OIS cho chất lượng ảnh đủ tốt trong điều kiện đủ sáng, còn camera góc rộng 5 MP và camera trước 16 MP đáp ứng nhu cầu ghi lại khoảnh khắc hằng ngày, chụp phong cảnh hoặc selfie. Nhìn chung, mức chất lượng này phù hợp với tầm giá và định hướng sản phẩm.

Đánh giá chung HONOR X9d

HONOR X9d hướng đến nhóm người dùng trẻ và lao động phổ thông cần một thiết bị bền bỉ, vận hành ổn định và sử dụng được lâu dài. Pin 8.300 mAh, khả năng kháng nước bụi đa cấp độ và thiết kế chắc chắn giúp máy đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày, đặc biệt với những ai ưu tiên độ tin cậy hơn là cấu hình cao. Hiệu năng và camera ở mức đủ dùng, phù hợp sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc người thường xuyên di chuyển. Tổng thể, X9d là lựa chọn cân bằng cho người muốn một smartphone sử dụng an tâm trong thời gian dài.