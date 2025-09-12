Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trải nghiệm không gian lễ hội Trung thu đặc sắc cùng Kinh Đô

Nguồn: MKD Việt Nam
12/09/2025 15:18 GMT+7

Trung thu từ lâu không chỉ là một lễ hội, mà còn là biểu tượng của đoàn viên, sẻ chia và sự tiếp nối những giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ. Suốt 27 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, Kinh Đô đã đưa chiếc bánh Trung thu, linh hồn và biểu tượng của Tết đoàn viên, trở thành một phần ký ức thân quen trong mỗi gia đình.

Mùa Trung thu 2025, Mondelez Kinh Đô tự hào tiếp tục đồng hành cùng Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (VECCA), thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ hội Trung thu 2025. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 2 – 5.10.2025 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, mang đến một không gian lễ hội truyền thống của dân tộc với nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú.

Trải nghiệm không gian lễ hội Trung thu đặc sắc cùng Kinh Đô - Ảnh 1.

Kinh Đô tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống và thắp sáng những câu chuyện đêm trăng

Trong khuôn khổ lễ hội, Mondelez Kinh Đô sẽ mang đến những hoạt động trải nghiệm Tết Trung thu thú vị, cùng không gian check-in dân gian rực rỡ sắc màu để các em thiếu nhi thỏa sức vui chơi và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. Đây là năm thứ hai trong khuôn khổ hợp tác giữa Mondelez Kinh Đô và VECCA, hướng tới bảo tồn, phát huy và kết hợp hài hòa nét đẹp truyền thống với hơi thở đương đại của các lễ hội truyền thống của dân tộc.

