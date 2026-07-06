Trải nghiệm Lexar SL500 Elite Legends: SSD di động đậm chất World Cup 2026

Khi World Cup 2026 đang diễn ra, các phụ kiện công nghệ gắn với bóng đá bắt đầu có thêm đất diễn. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng chỉ dừng lại ở yếu tố trang trí hay lưu niệm. Lexar SL500 Portable SSD Elite Legends Series là một ví dụ đáng chú ý khi đặt thiết kế mang màu sắc bóng đá lên một thiết bị lưu trữ có tính ứng dụng cao.

Phiên bản SSD SL500 Elite Legends với thiết kế AFA, tạo điểm nhấn mùa World Cup 2026 cho người dùng ẢNH: KHẢI MINH

Sản phẩm này được Lexar phát triển với cảm hứng từ đội tuyển Argentina và mối hợp tác với AFA. Theo công bố, SL500 Elite Legends có tốc độ đọc tối đa 2.000 MB/giây và tốc độ ghi tối đa 1.800 MB/giây, hướng đến nhóm người dùng cần một ổ SSD di động nhỏ gọn nhưng vẫn đủ nhanh cho các tác vụ lưu trữ dung lượng lớn.

Đánh giá thiết kế

Ấn tượng đầu tiên của Lexar SL500 Elite Legends nằm ở ngoại hình. Thay vì sử dụng màu đen, xám hoặc bạc quen thuộc trên nhiều ổ SSD di động, sản phẩm chọn phối màu xanh trắng đặc trưng của đội tuyển Argentina. Mặt trước nổi bật với số 10 màu vàng, logo Lexar và AFA, tạo cảm giác giống một món phụ kiện dành cho người hâm mộ bóng đá hơn là một thiết bị lưu trữ thuần túy.

Cận cảnh SSD Lexar SL500 Elite Legends phiên bản AFA ẢNH: KHẢI MINH

Cách tiếp cận này giúp SL500 Elite Legends khác biệt trong nhóm SSD di động vốn thường khá thực dụng về thiết kế. Khi đặt cạnh laptop hoặc điện thoại, sản phẩm không bị chìm vào tổng thể mà trở thành một điểm nhấn rõ ràng. Đây cũng là yếu tố phù hợp với bối cảnh World Cup 2026, khi người dùng có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm công nghệ mang câu chuyện riêng, thay vì chỉ quan tâm đến thông số.

Về kích thước, SL500 Elite Legends nhỏ, mỏng và dễ cầm trên tay. Thân máy gọn giúp việc mang theo trong balo, túi máy ảnh hoặc túi phụ kiện trở nên đơn giản. Cáp USB-C đi kèm cũng dùng tông xanh đồng bộ, tạo cảm giác hoàn chỉnh hơn cho phiên bản đặc biệt này. Trong quá trình sử dụng, thiết kế phẳng và trọng lượng nhẹ giúp ổ dễ đặt cạnh laptop, điện thoại hoặc trên bàn làm việc mà không chiếm nhiều diện tích. Ngoài ra, Lexar còn cung cấp một đầu chuyển USB-C qua USB-A để phù hợp với các thiết bị khác.

Điểm đáng chú ý là Lexar không làm sản phẩm theo hướng quá đơn giản. Dù có nhiều chi tiết nhận diện bóng đá, SL500 Elite Legends vẫn giữ kiểu dáng tối giản của một ổ SSD di động hiện đại. Điều này giúp sản phẩm phù hợp cả với người dùng thích sưu tầm lẫn người cần một thiết bị lưu trữ dùng hằng ngày.

Đánh giá hiệu năng

Về lý thuyết, tốc độ đọc 2.000 MB/giây và ghi 1.800 MB/giây đặt Lexar SL500 Elite Legends vào nhóm SSD di động tốc độ cao, đặc biệt khi so với các mẫu phổ thông chỉ quanh mức vài trăm MB/giây. Tuy nhiên, tốc độ thực tế sẽ phụ thuộc vào cổng kết nối, thiết bị sử dụng, loại tập tin và tình trạng ổ đĩa nguồn.

Trong thử nghiệm sao chép một tập tin video lớn dung lượng khoảng 5,8 GB, tốc độ hiển thị trên Windows đạt khoảng 619 MB/giây và hoàn thành chưa đến 30 giây. Đây là mức đủ tốt cho nhu cầu chuyển video, ảnh độ phân giải cao, file dự án hoặc dữ liệu làm việc dung lượng lớn. Với người dùng thường xuyên di chuyển giữa laptop, PC và điện thoại, tốc độ này giúp rút ngắn đáng kể thời gian chép dữ liệu so với ổ cứng di động truyền thống.

Thử nghiệm chép file trên Lexar SL500 Elite Legends ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở chiều ngược lại, khi sao chép số lượng lớn tập tin nhỏ, cụ thể hơn 38.000 tập tin với tổng dung lượng khoảng 18,8 GB, tốc độ trung bình 35,2 MB/giây và hoàn thành trong khoảng 10 phút. Việc chép nhiều file nhỏ luôn tạo áp lực lớn hơn cho hệ thống quản lý tập tin so với một file lớn liền mạch. Trải nghiệm này cũng cho thấy người dùng không nên chỉ nhìn vào tốc độ công bố để đánh giá toàn bộ hiệu năng của một ổ SSD di động.

Trong sử dụng thực tế, SL500 Elite Legends phù hợp với các tác vụ như sao lưu thư viện ảnh, chuyển video từ máy quay hoặc điện thoại sang máy tính, lưu trữ tài liệu công việc, mang theo game hoặc dữ liệu cá nhân. Với những người dùng smartphone như iPhone/Android hỗ trợ quay video chất lượng cao, khả năng sử dụng ổ SSD ngoài cũng là một lợi thế đáng cân nhắc, nhất là khi dung lượng trong máy nhanh chóng bị lấp đầy bởi video.

Dù vậy, để khai thác tốt tốc độ của SL500 Elite Legends, người dùng cần thiết bị có cổng USB đủ nhanh. Nếu cắm vào các cổng USB đời cũ, tốc độ thực tế có thể thấp hơn nhiều so với thông số công bố. Đây là điểm cần lưu ý, đặc biệt với người dùng laptop cũ hoặc PC không có cổng USB-C tốc độ cao.

Đánh giá chung

Lexar SL500 Elite Legends là một mẫu SSD di động có cách tiếp cận thú vị. Sản phẩm không chỉ dựa vào thông số tốc độ, mà còn tạo sự khác biệt bằng thiết kế lấy cảm hứng từ đội tuyển Argentina, phù hợp với không khí bóng đá trước World Cup 2026.

Điểm mạnh của sản phẩm nằm ở ngoại hình nổi bật, kích thước nhỏ gọn, tốc độ tốt khi xử lý các tập tin lớn và tính ứng dụng cao trong nhiều tình huống. Đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng cần một ổ SSD di động nhanh, đồng thời muốn thiết bị có cá tính hơn so với các mẫu lưu trữ thông thường.

Tất nhiên, SL500 Elite Legends không phải lúc nào cũng đạt tốc độ cao trong mọi điều kiện, nhất là khi sao chép nhiều tập tin nhỏ hoặc sử dụng với cổng kết nối không tương thích tối đa. Nhưng xét tổng thể, đây vẫn là một sản phẩm cân bằng giữa hiệu năng, thiết kế và yếu tố sưu tầm, đặc biệt hấp dẫn với những ai yêu bóng đá Argentina trong mùa World Cup 2026.