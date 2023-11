Trải nghiệm loa di động Harman Kardon Go + Play 3

Thân thiện môi tường

Harman Kardon Go + Play 3 có thiết kế và kích thước không thay đổi nhiều so với tiền nhiệm, mặc dù mặt trên được tinh chỉnh lại một chút để giờ đây có bề mặt giống gương so với kiểu dáng hơi dốc vào trong của Go + Play trước đây. Phần tay cầm bằng nhôm của Go + Play 3 giờ đây chạy dọc xuống hai bên loa. Quan trọng, hình dáng hình bán nguyệt đặc trưng của dòng Go + Play, thế hệ mới có thân máy tinh tế và nâng cao, được bọc toàn bộ bằng vải dệt sang trọng và vật liệu chất lượng cao.

Go + Play 3 được bán với giá 7,49 triệu đồng tại Việt Nam

T.L

Với trọng lượng nặng khoảng 4,7 kg, các thành phần của loa bao gồm hai loa dải trung 70 mm, hai loa dải cao 20 mm, một loa siêu trầm hướng sàn 130 mm và bộ tản nhiệt thụ động. Với thời lượng pin lên tới 8 giờ, loa có thể cầm đi di chuyển thoải mái, cho dù trong phòng khách, văn phòng tại nhà hay ngoài sân vườn.

Không dừng lại ở đó, loa được chế tạo bằng vật liệu tái chế mà không ảnh hưởng đến chất lượng, Go + Play 3 sử dụng 100% sợi polyester tái chế cho lớp vải bên ngoài, 90% nhôm tái chế cho tay cầm và 85% nhựa tái chế sau tiêu dùng được sử dụng ở khung bên trong.

Chức năng cơ bản

Harman Kardon Go + Play 3 vẫn được trang bị khả năng kết nối không dây qua Bluetooth. Nhờ có hai micro tích hợp, Go + Play 3 cũng có thể được sử dụng trong khi gọi nhưng chất lượng âm thanh chỉ đạt ở mức chấp nhận được.



Loa cung cấp cổng kết nối ở phía sau thiết bị T.L

Các nút điều khiển phía trên Go + Play 3 được cung cấp vừa đủ dùng, bao gồm nút nguồn, kích hoạt tìm kiếm Bluetooth (có thể kết nối hai thiết bị), âm lượng, trong khi nút đa chức năng để trả lời và kết thúc cuộc gọi hoặc bỏ qua bản nhạc (hai lần nhấn để chuyển tiếp, ba lần nhấn để chuyển tiếp). Đó là kiểu thiết kế chức năng lạc hậu nhưng đơn giản và hợp lý.

Tuy nhiên điều còn thiếu là khả năng điều chỉnh âm thanh theo cách thủ công để có trải nghiệm âm thanh tốt nhất có thể. Thay vào đó, hệ thống sẽ tự động thích ứng với môi trường và tối ưu hóa âm thanh theo thời gian thực.



Khả năng phát âm thanh

Sự hạn chế của việc điều chỉnh âm thanh có thể được giải quyết khi chất lượng của Go + Play 3 về cơ bản nghe rất tuyệt. Trải nghiệm cho thấy loa có thể tối ưu hóa khả năng tái tạo âm trầm - vốn là một thách thức trên thị trường loa Bluetooth di động. Với khả năng năng động cùng độ rõ nét nhờ trình điều khiển âm thanh nổi 3 chiều đầu ra cao và loa siêu trầm hướng xuống, Go + Play 3 đủ để thổi sức sống vào bất kỳ bản nhạc nào.

Harman Kardon Go + Play 3 phù hợp cho các chuyến đi chơi xa, thiết bị còn cung cấp khả năng chống bụi và nước

T.L

Go + Play 3 tiếp tục tỏa sáng trên toàn bộ âm vực. Nếu vẫn chưa đủ, người dùng có thể ghép nối hai thiết bị Go + Play 3 lại với nhau để có trải nghiệm âm thanh nổi thực sự. Loa thiếu phân loại IP nên không rõ có được bảo vệ chống ẩm ướt hay không, điều này khiến việc sử dụng Go + Play 3 trong một chuyến phiêu lưu ngoài trời giống như một canh bạc.