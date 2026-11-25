Thị trường thiết bị ghi âm kỹ thuật số đang dịch chuyển từ việc lưu trữ tệp âm thanh thô sang tự động bóc băng và tóm tắt nội dung bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Tại Việt Nam, hai thiết bị thuộc hệ sinh thái này vừa được phân phối chính hãng gồm Plaud Note Pro (giá niêm yết 5,79 triệu đồng) và Plaud NotePin S (5,49 triệu đồng).

Trải nghiệm thực tế cho thấy hai sản phẩm được thiết kế theo những triết lý phần cứng khác biệt, phục vụ các kịch bản làm việc tách biệt, không thay thế lẫn nhau.

Thiết kế và cơ chế vận hành phần cứng

Plaud Note Pro có kích thước 85,6 x 54,1 x 2,99 mm và khối lượng 30 g, nhỏ gọn và dày hơn một chút so với thẻ tín dụng. Thân máy sử dụng vỏ hợp kim nhôm kết hợp mặt kính cường lực Gorilla Glass, có khả năng chịu va đập ở độ cao 0,8 m khi dùng trần và 1,2 m khi gắn kèm bao da từ tính. Thiết bị có thể cố định vào mặt lưng điện thoại thông qua ví MagSafe hoặc vòng từ tính dán ngoài.

Mẫu máy ghi âm AI tên Note Pro có kích thước nhỉnh hơn thẻ tín dụng Ảnh: Anh Quân

Điểm cải tiến trên bản Pro là màn hình AMOLED 0,95 inch độ sáng 600 nit, hiển thị trực tiếp dải sóng âm đang thu, phần trăm pin và chế độ hoạt động dưới ánh sáng ngoài trời, giúp người dùng xác nhận trạng thái vận hành trực quan thay vì phải theo dõi nhịp nháy đèn LED. Một nút bấm vật lý được đặt dưới màn hình để điều khiển toàn bộ thao tác.

Ở hướng tiếp cận khác, Plaud NotePin S được tạo hình như một viên nhộng kích thước 51 x 21 x 11 mm, nặng 17,4 g, hướng đến nhóm người dùng thường xuyên di chuyển như bác sĩ lâm sàng, kỹ sư hiện trường hoặc phóng viên.

NotePin S được trang bị đầy đủ phụ kiện cho quá trình sử dụng gồm kẹp gài, kẹp nam châm, vòng đeo tay và dây đeo cổ Ảnh: Anh Quân

Hộp sản phẩm đi kèm bốn phụ kiện gồm ghim từ tính, kẹp áo, dây đeo cổ và vòng đeo tay, cho phép gắn thiết bị cố định trên trang phục để ghi âm rảnh tay mà không mất thời gian rút điện thoại mở ứng dụng.

Cả hai thiết bị đều hỗ trợ tính năng nhấn nhanh nút bấm một lần trong lúc đang ghi âm để tạo điểm đánh dấu thời gian, giúp thuật toán AI nhận diện trọng tâm khi tóm tắt văn bản sau đó.

Cơ chế ghi âm cuộc gọi trên Plaud Note Pro

Khả năng ghi âm cuộc gọi hai chiều là điểm phân tách rõ rệt nhất giữa Plaud Note Pro và phần lớn máy ghi âm thông thường. Do một số điện thoại chặn quyền truy cập luồng âm thanh cuộc gọi từ hệ thống để tuân thủ quyền riêng tư, Note Pro giải quyết rào cản thông qua cảm biến dẫn truyền rung động.

Khi máy áp sát mặt lưng điện thoại, cảm biến thu nhận trực tiếp rung động cơ học phát ra từ loa thoại để tái tạo giọng nói của người ở đầu dây bên kia, đồng thời dùng micro tiêu chuẩn để thu giọng người dùng. Cơ chế hoạt động độc lập với phần mềm, tương thích cả cuộc gọi mạng di động truyền thống lẫn ứng dụng OTT như Zalo, WhatsApp, Messenger hay Telegram.

Note Pro có khả năng ghi âm cuộc gọi không cần tới phần mềm hỗ trợ và tương thích với nhiều mẫu điện thoại khác nhau Ảnh: Anh Quân

Thiết bị tích hợp cảm biến từ trường và gia tốc kế tạo thành cơ chế Smart Dual-Mode. Khi máy hít vào mặt lưng điện thoại qua MagSafe, hệ thống tự động kích hoạt cảm biến để ghi âm cuộc gọi. Khi tháo rời, máy tự chuyển sang chế độ thu âm môi trường qua micro.

Quy trình sử dụng thực tế tương đối gọn: người dùng gắn máy qua bao da từ tính, nhấn giữ nút nguồn một giây cho đến khi cảm nhận một nhịp rung xác nhận và thấy sóng âm chạy trên màn hình, sau đó nhấn giữ lại một giây (phản hồi hai nhịp rung) để kết thúc.

Dù vậy, thu âm bằng rung cơ học đi kèm giới hạn. Cảm biến không hoạt động nếu người dùng sử dụng tai nghe, bởi khi đó loa thoại trên điện thoại bị ngắt và không tạo ra rung động. Ngoài ra, các loại ốp lưng chống sốc dày làm từ cao su hoặc silicon mềm sẽ triệt tiêu lực rung truyền qua thân máy, khiến âm thanh của đối phương bị nhỏ hoặc nghẹt tiếng.

Thiết bị đi kèm một ví MagSafe tiện dụng, hút vào mặt lưng của điện thoại Ảnh: Anh Quân

Nếu bật loa ngoài điện thoại, người dùng phải tháo thiết bị khỏi mặt lưng và đặt xuống bàn, tránh việc thu âm đồng thời qua cả rung động lẫn loa ngoài, gây ra hiện tượng cộng hưởng và vỡ tiếng.

Khả năng thu âm môi trường và nền tảng xử lý tiếng Việt

Plaud Note Pro trang bị cụm 4 micro MEMS đa hướng kết hợp thuật toán tạo chùm tia âm thanh, cho phép thu rõ giọng nói trong bán kính 5 mét tại các phòng họp rộng. Trong khi đó, NotePin S chỉ sở hữu 2 micro MEMS với phạm vi thu hiệu quả 3 mét và không có cảm biến ghi âm cuộc gọi.

Thử nghiệm thực tế cho thấy NotePin S cho chất lượng bóc băng ổn định trong không gian yên tĩnh, phòng khám hoặc hội thoại trực diện khoảng cách gần. Khi đưa vào môi trường có tiếng ồn nền cao như quán cà phê hoặc không gian công cộng ở khoảng cách trên 1,5 mét, giọng nói dễ bị lẫn tạp âm, dù vẫn chấp nhận được.

NotePin S ghi âm hiệu quả khi sử dụng phụ kiện kẹp tại ve áo (vạt cổ áo) Ảnh: Anh Quân

Vị trí đeo thiết bị trên ngực hoặc ve áo cũng duy trì độ đồng đều âm thanh tốt hơn đeo ở cổ tay do khoảng cách tới miệng ít bị biến động khi cử động.

Về thời lượng pin, viên pin 500 mAh trên Note Pro cung cấp 30 giờ ghi âm liên tục ở chế độ nâng cao (kích hoạt đủ 4 micro, tầm thu 5 mét), 50 giờ ở chế độ bền bỉ (giảm tầm thu xuống 3 mét) và tự động chuyển đổi khi pin dưới 20%, đi kèm 60 ngày chờ và bộ nhớ trong 64 GB. Mẫu NotePin S sử dụng pin 320 mAh, đáp ứng 20 giờ ghi âm liên tục và 40 ngày ở chế độ chờ.

Dữ liệu âm thanh đã ghi sẽ được xử lý thông qua nền tảng đám mây Plaud Intelligence, kết nối các mô hình ngôn ngữ lớn như GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet và Gemini 1.5 Pro với khả năng hỗ trợ 112 ngôn ngữ.

Trong môi trường tiếng Việt, hệ thống nhận diện chính xác thanh điệu, thuật ngữ chuyên ngành, tự động loại bỏ từ đệm thừa như "à", "ừm", "thì", "là", tự phân tách nhãn người nói trong cuộc họp nhiều thành viên. Người dùng có thể áp dụng hơn 10.000 mẫu cấu trúc có sẵn để xuất biên bản họp, danh sách đầu việc, sơ đồ tư duy hoặc truy vấn trực tiếp nội dung cũ thông qua tính năng Ask Plaud kèm đường dẫn mốc thời gian để nghe lại đoạn âm thanh gốc.

Plaud mang tới thị trường thiết bị ghi âm những giải pháp hiệu quả và phù hợp với nhu cầu tận dụng AI trong công việc hiện nay Ảnh: Anh Quân

Thách thức chi phí thuê bao ghi âm AI

Dù nổi bật nhờ khả năng ghi âm tốt, có AI hỗ trợ tóm tắt nội dung, hai thiết bị của Plaud vẫn có rào cản khi tiếp cận số đông người dùng tại Việt Nam, chủ yếu ở chi phí. Khi mua máy, người dùng sở hữu gói Starter miễn phí với hạn mức 300 phút (tương đương 5 giờ) phiên âm AI mỗi tháng, không cộng dồn.

Với thói quen họp dài tại các doanh nghiệp Việt Nam, quỹ 5 giờ sẽ nhanh cạn. Khi hết hạn mức, máy vẫn ghi âm bình thường nhưng khóa phiên âm và tóm tắt AI. Để duy trì, người dùng cần mua gói Pro (1.200 phút/tháng) hoặc gói Không giới hạn với cả triệu đồng mỗi năm.

Nếu nhu cầu sử dụng không quá cao, hoặc sẵn sàng chi trả cho phí sử dụng AI thêm, thiết bị sẽ đáng cân nhắc khi có khả năng ghi âm tốt hơn hầu hết điện thoại hiện nay, đa dụng và đa kết nối hơn máy ghi âm truyền thống, trong khi đủ nhỏ gọn như một món phụ kiện nếu so với các bộ micro ghi âm không dây luôn kèm bộ thu và bộ phát tách biệt.