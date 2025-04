Trải nghiệm miễn phí ‘lá chắn’ MobiSafe, khách hàng yên tâm lướt mạng, nâng tầm cuộc sống

Với gần 2,5 tỉ người dùng trên toàn thế giới, điện thoại thông minh và máy tính bảng đã và đang trở thành công cụ bị tin tặc, trộm cắp danh tính và tội phạm mạng nhắm tới. Các mối đe dọa thường là những cuộc tấn công mạng lợi dụng lỗ hổng trên các trang trình duyệt và các nền tảng trực tuyến để phát tán phần mềm mã độc chứa nội dung độc hại nhằm đánh lừa người dùng.

Theo các chuyên gia của Kaspersky, trong quý 3/2024, số lượng các mối đe dọa trên không gian mạng tại Việt Nam đã gia tăng đáng kể, với gần 5 triệu mối đe dọa trực tuyến được phát hiện, tương đương với việc trung bình cứ 5 người dùng Việt Nam thì có 1 người trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng. Điều tra của Kaspersky cũng cho biết, có 18,7% tỷ lệ người dùng internet Việt Nam đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trực tuyến, và Việt Nam nằm ở vị trí thứ 87 trong số những quốc gia dễ bị tấn công nhất.

Nhằm giải quyết lo ngại của khách hàng trước tình trạng tấn công mạng ngày càng tinh vi, MobiFone đã hợp tác cùng Tập đoàn bảo mật F-Secure, cho ra mắt dịch vụ MobiSafe - "Áo giáp" bảo vệ người dùng trước các mối đe dọa trực tuyến. MobiSafe bảo vệ người dùng trên mọi thiết bị cá nhân (điện thoại, máy tính, máy tính bảng) với các hệ điều hành khác nhau (Android, iOS, Windows, macOS) hoặc có thể tích hợp vào ứng dụng My MobiFone một cách tiện lợi.

Các tính năng chính của dịch vụ MobiSafe gồm: bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; ngăn chặn virus/ mã độc; bảo vệ truy cập web; phòng chống cuộc gọi lừa đảo; cảnh báo lộ dữ liệu; tạo & quản lý mật khẩu. Theo đó, MobiSafe có khả năng phát hiện và ngăn chặn các hình thức lừa đảo trực tuyến qua đường link giả mạo đánh cắp thông tin và tài khoản của người dùng. Phần mềm được chứng nhận Bảo mật tốt nhất bởi AV-Test.Org, có khả năng bảo vệ hơn 30 triệu người dùng khỏi các rủi ro tấn công mạng, ngăn chặn các mã độc đòi tiền chuộc hoặc lấy cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

Đặc biệt, MobiSafe còn có khả năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng nhờ tính năng giới hạn thời gian sử dụng thiết bị theo giờ; chặn thời gian sử dụng máy ban đêm, chặn website không phù hợp với lứa tuổi từ đó tạo môi trường Internet an toàn và lành mạnh cho sự phát triển của trẻ. Với MobiSafe, hàng chục triệu gia đình Việt có thể an tâm về sự an toàn của con trẻ trên môi trường trực tuyến.

Mang cơ hội trải nghiệm miễn phí ‘lá chắn' MobiSafe đến cho mọi người dùng, nhà mạng MobiFone triển khai chương trình tặng miễn phí 01 chu kỳ gói cước AT5A cho thuê bao đăng ký gói từ ngày 2.4 đến hết 30.6.2025. Với gói cước AT5A, người dùng sẽ có cơ hội tận hưởng miễn phí toàn bộ các tính năng vượt trội của MobiSafe như Diệt virus, ngăn chặn mã độc; Bảo vệ trẻ nhỏ, giới hạn thời gian sử dụng máy và nội dung web; Bảo vệ ngân hàng trực tuyến; Két lưu trữ mật khẩu; Cảnh báo lộ lọt thông tin 24/7. Các tính năng này sẽ được triển khai toàn diện cho đồng thời 5 thiết bị.

Chương trình áp dụng cho thuê bao trả trước, trả sau có phát sinh doanh thu tháng gần nhất trong khoảng 100.000 - 150.000 đồng, không áp dụng cho thuê bao Fastconnect, M2M, W2G, Saymee, MVNO và mỗi thuê bao được đăng ký trải nghiệm gói cước một lần. Từ chu kỳ thứ 2, khách hàng gia hạn gói cước theo quy định 30.000 đồng/tháng. Để nhận ưu đãi, khách hàng soạn KM AT5A gửi 9199.

Bên cạnh gói AT5A, hiện nay MobiFone cũng đang triển khai nhiều gói cước đơn kỳ và dài kỳ mang đến cho người dùng những trải nghiệm trọn vẹn khi sử dụng "lá chắn" MobiSafe: Gói AT10A, chỉ 35.000 đồng/tháng bảo vệ toàn diện đồng thời 10 thiết bị; Gói AT25A - chỉ 45.000 đồng/tháng có khả năng bảo vệ tới 25 thiết bị… Khách hàng cũng có thể đăng ký các gói cước dài kỳ với ưu đãi hấp dẫn, chỉ 1 cú pháp giúp bảo vệ toàn diện cả gia đình lên tới 12 tháng. Để đăng kí gói cước, soạn DK [mã gói] gửi 9199. Thông tin chi tiết các gói cước xem tại: https://mobisafe.mobifone.vn/.

Trước sự gia tăng của các mối đe dọa an ninh mạng, trang bị ‘áo giáp' MobiSafe không chỉ giúp người dùng bảo vệ an toàn thông tin cá nhân mà còn là lựa chọn tiên quyết giúp đảm bảo an toàn dữ liệu và duy trì hoạt động ổn định cho doanh nghiệp. Với phương châm "Lấy khách hàng làm trung tâm", MobiFone trong thời gian tới sẽ nỗ lực đầu tư vào hạ tầng, công nghệ, nhằm nâng cao tính bảo mật cho các sản phẩm/ dịch vụ số, đảm bảo mang đến những giá trị vượt trội cho khách hàng.