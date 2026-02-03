Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trải nghiệm ‘Một ngày làm sinh viên STU’ tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Nguồn: STU
Nguồn: STU
03/02/2026 17:18 GMT+7

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) vừa tổ chức thành công chương trình trải nghiệm "Một ngày làm sinh viên STU", thu hút đông đảo học sinh THPT đến từ TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long tham gia.

Trải nghiệm ‘Một ngày làm sinh viên STU’ tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn - Ảnh 1.

Chương trình tổ chức nhằm tạo điều kiện để học sinh trực tiếp tìm hiểu môi trường học tập, sinh hoạt và nghiên cứu tại STU, qua đó giúp các em có thêm cơ sở định hướng nghề nghiệp và lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích cá nhân.

Tham dự chương trình có PGS.TS. Cao Hào Thi - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn và PGS.TS. Hoàng Kim Anh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường. PGS.TS. Cao Hào Thi đã gửi lời chào mừng đến các em học sinh, đồng thời chia sẻ những thông tin thiết thực về sự khác biệt giữa môi trường học tập bậc THPT và đại học, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy tự học trước khi bước vào giảng đường.

Trong chương trình, học sinh được tham gia hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tìm hiểu các ngành đào tạo, phương thức xét tuyển và trao đổi trực tiếp với giảng viên... Đặc biệt, hoạt động STU Tour, giúp các bạn học sinh cơ hội khám phá khuôn viên trường, tham quan giảng đường, thư viện, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, khu thể thao, căn tin...

Ngoài ra, STU Fair - Trải nghiệm thực tế giúp học sinh tiếp xúc trực tiếp với các khoa, ngành đào tạo; tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên STU... 

Khám phá thêm chủ đề

Trường đại học Công nghệ Sài Gòn STU Một ngày làm sinh viên STU tư vấn hướng nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận