Trải nghiệm ‘Một ngày làm sinh viên STU’ tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Chương trình tổ chức nhằm tạo điều kiện để học sinh trực tiếp tìm hiểu môi trường học tập, sinh hoạt và nghiên cứu tại STU, qua đó giúp các em có thêm cơ sở định hướng nghề nghiệp và lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích cá nhân.

Tham dự chương trình có PGS.TS. Cao Hào Thi - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn và PGS.TS. Hoàng Kim Anh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường. PGS.TS. Cao Hào Thi đã gửi lời chào mừng đến các em học sinh, đồng thời chia sẻ những thông tin thiết thực về sự khác biệt giữa môi trường học tập bậc THPT và đại học, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy tự học trước khi bước vào giảng đường.

Trong chương trình, học sinh được tham gia hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tìm hiểu các ngành đào tạo, phương thức xét tuyển và trao đổi trực tiếp với giảng viên... Đặc biệt, hoạt động STU Tour, giúp các bạn học sinh cơ hội khám phá khuôn viên trường, tham quan giảng đường, thư viện, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, khu thể thao, căn tin...

Ngoài ra, STU Fair - Trải nghiệm thực tế giúp học sinh tiếp xúc trực tiếp với các khoa, ngành đào tạo; tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên STU...