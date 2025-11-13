Trải nghiệm Motorola Razr 60: điện thoại gập tinh tế cho người dùng hiện đại

Việc Motorola chính thức quay trở lại thị trường Việt Nam đánh dấu một cột mốc đáng chú ý sau nhiều năm vắng bóng. Với Razr 60, thương hiệu này không chỉ mang đến một mẫu điện thoại gập hiện đại, mà còn thể hiện rõ tinh thần thiết kế thanh lịch và trải nghiệm thân thiện – yếu tố từng làm nên dấu ấn của Motorola trong quá khứ.

Motorola Razr 60 đã ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam tháng 11.2025 ẢNH: KHẢI MINH

Thay vì cạnh tranh bằng cấu hình hay công nghệ phô trương, Razr 60 hướng tới sự cân bằng giữa thời trang và tính thực dụng. Thiết bị này được xem là đại diện cho cách Motorola tiếp cận thế hệ người dùng mới: những người muốn một sản phẩm tinh gọn, dễ dùng nhưng vẫn khác biệt giữa thị trường đang dần bão hòa. Từ cảm giác cầm nắm, bản lề gập chắc chắn cho đến chất liệu hoàn thiện, Razr 60 gợi lại hình ảnh một thương hiệu từng dẫn đầu phong cách, nay trở lại với diện mạo hiện đại và trưởng thành hơn.

Đánh giá thiết kế

Motorola Razr 60 mang lại cảm giác tinh tế và thanh lịch ngay từ lần đầu cầm lên. So với những mẫu điện thoại gập khác, thiết bị này nhẹ hơn, mảnh mai hơn, nhưng vẫn giữ được độ đầm vừa đủ khi thao tác. Phần lưng da tổng hợp có bề mặt nhám nhẹ, hạn chế bám vân tay và tạo cảm giác chắc tay khi cầm. Trong ánh sáng buổi tối, mặt lưng ánh lên họa tiết li ti, kết hợp cùng logo chữ “M” đặt giữa mang lại nét nhận diện riêng, vừa cổ điển vừa hiện đại.

Mặt lưng phủ da tổng hợp tạo cảm giác cầm nắm chắc tay, đồng thời giữ được nét thanh lịch đặc trưng của dòng Razr ẢNH: KHẢI MINH

Bản lề của Razr 60 là một trong những chi tiết được Motorola làm rất tốt. Khi mở ra hay gập lại, thao tác đều nhẹ và êm, không phát ra tiếng động. Người dùng có thể mở máy bằng một tay, nhưng vẫn cảm nhận được độ khít và chắc chắn giữa hai nửa thân máy. Cơ chế bản lề mới giúp giảm đáng kể nếp gấp trên màn hình, đồng thời cho phép máy nằm phẳng khi mở hoàn toàn. Ở tư thế gập nửa chừng, màn hình vẫn giữ được độ ổn định – điều hữu ích khi chụp ảnh hoặc đặt máy xem video.

Thiết kế bản lề gập chắc chắn, chuyển động mượt và gần như không phát ra tiếng động khi thao tác ẢNH: KHẢI MINH

Màn hình ngoài OLED 3,6 inch là điểm khác biệt khiến Razr 60 nổi bật. Gần như mọi ứng dụng phổ biến đều có thể sử dụng trực tiếp mà không cần mở máy, từ xem bản đồ, trả lời tin nhắn, cho đến chụp ảnh hay nghe nhạc. Tần số quét 144Hz và độ sáng cao giúp thao tác trên màn hình phụ mượt mà, hiển thị rõ ràng ngay cả khi ở ngoài trời. Motorola cũng hợp tác với Pantone để đảm bảo màu sắc hiển thị đạt chuẩn, mang đến trải nghiệm thị giác trung thực.

Màn hình ngoài 3,6 inch OLED hiển thị sắc nét, cho phép thao tác nhanh mà không cần mở máy. ẢNH: KHẢI MINH

Khi mở máy, màn hình chính P-OLED 6,9 inch gần như liền mạch, hầu như không thấy nếp gấp ở giữa. Viền mỏng đều, góc bo mềm mại và độ phản hồi cảm ứng nhanh khiến việc thao tác, cuộn trang hay gõ phím đều tự nhiên như trên điện thoại truyền thống. Cảm giác cầm máy gọn gàng, không trơn, không cấn, và đặc biệt nhẹ — một điểm khiến người dùng dễ thích ngay từ lần đầu trải nghiệm.

Màn hình chính P-OLED 6,9 inch hiển thị rõ nét gần như không còn thấy rõ nếp gấp ẢNH: KHẢI MINH

Đánh giá hiệu năng

Trải nghiệm thực tế cho thấy Motorola Razr 60 mang lại cảm giác khác biệt ngay từ lần đầu cầm lên. Máy có trọng lượng rất nhẹ, các cạnh được bo cong đều khiến việc cầm nắm trở nên thoải mái, không có cảm giác cấn tay khi sử dụng lâu. Trọng lượng được phân bổ hợp lý giúp người dùng có thể đóng mở máy bằng một tay một cách tự nhiên, thao tác nhẹ và không cần dùng lực. Khi gập lại, tiếng “pop” đặc trưng vang lên nhỏ gọn và tinh tế, tạo cảm giác hoàn thiện chắc chắn – một chi tiết tưởng nhỏ nhưng khiến việc sử dụng hàng ngày trở nên thú vị hơn.

Motorola Razr 60 có trọng lượng rất nhẹ, dễ dàng đóng mở và sử dụng bằng một tay ẢNH: KHẢI MINH

Màn hình ngoài tiếp tục là điểm nhấn lớn nhất trong trải nghiệm. Với độ sáng cao và khả năng phản hồi cảm ứng nhanh, màn hình OLED 3,6 inch không chỉ là nơi hiển thị thông báo mà còn thực sự hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày. Người dùng có thể nghe nhạc, điều khiển ứng dụng, xem nhanh bản đồ hay trả lời tin nhắn mà không cần mở máy. Motorola cho phép tùy chỉnh nhiều giao diện hiển thị như đồng hồ, hoạt ảnh hay bài hát đang phát, giúp chiếc điện thoại trở nên sinh động và cá nhân hóa hơn. Việc lựa chọn và thao tác qua màn hình phụ diễn ra mượt mà, khiến người dùng có xu hướng sử dụng nó thường xuyên thay vì mở máy như trước.

Màn hình ngoài 3,6 inch không chỉ là nơi hiển thị tiện ích, mà còn trở thành điểm nhấn phong cách cho người dùng ẢNH: KHẢI MINH

Khi mở ra, màn hình chính P-OLED 6,9 inch hiển thị rực rỡ và chi tiết, gần như không còn thấy nếp gấp rõ. Tỷ lệ dài 22:9 giúp thao tác vuốt, cuộn nội dung và xem phim thoải mái, trong khi độ phản hồi cảm ứng nhanh và màu sắc chính xác khiến trải nghiệm tổng thể liền lạc. Dù là đọc tin tức hay xem video, màn hình của Razr 60 đều mang lại cảm giác dễ chịu và cao cấp.

Bên trong, vi xử lý MediaTek M6878V cho hiệu năng ổn định, chạy mượt các tác vụ thường ngày. Dung lượng pin 4200mAh đủ dùng trong một ngày, sạc nhanh 33W hoạt động êm ái, không gây nóng máy. Hệ điều hành của Razr 60 giữ phong cách gần Android gốc, font tiếng Việt hiển thị rõ ràng, mượt và dễ đọc. Các ứng dụng AI như Copilot, Gemini hay Perplexity được cài sẵn, mang lại trải nghiệm thông minh và tiện ích hơn trong công việc lẫn giải trí.

Thông số và các tính năng AI trên Motorola Razr 60 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về camera, Motorola Razr 60 sử dụng cảm biến chính 50MP có chống rung quang học và cảm biến góc siêu rộng 13MP. Chất lượng ảnh ở mức khá, màu sắc trung thực, chi tiết rõ trong điều kiện sáng tốt. Ưu điểm nằm ở thiết kế gập giúp người dùng linh hoạt hơn khi chụp – có thể gập máy 90 độ để quay vlog hoặc đặt bàn chụp ảnh chân dung mà không cần tripod. Màn hình ngoài cũng biến thành khung ngắm selfie tiện lợi, giúp dễ canh bố cục và bắt nét tốt hơn so với camera trước truyền thống.

Chế độ máy quay phim cầm tay (camcorder) giúp việc quay video thoải mái hon trên Motorola Razr 60 ẢNH: KHẢI MINH

Đánh giá chung Razr 60

Motorola Razr 60 không cố trở thành thiết bị mạnh mẽ nhất, mà tập trung mang lại cảm giác sử dụng khác biệt – nhẹ nhàng, thanh lịch và tự nhiên trong từng chi tiết. Thiết kế gọn gàng, bản lề êm, màn hình ngoài hữu ích và phần mềm mượt mà tạo nên một tổng thể hài hòa, đúng với tinh thần "đẹp mà không cần phô trương".

Điểm khiến chiếc máy này đáng nhớ nằm ở sự tinh giản: mỗi tính năng đều được đặt đúng chỗ, phục vụ người dùng thay vì gây choáng ngợp để làm quen mọi thứ. Việc Motorola cài sẵn các công cụ AI như Copilot, Gemini hay Perplexity cho thấy họ bắt nhịp với xu hướng mới mà không làm mất đi nét truyền thống của một thương hiệu lâu đời.

Trong thế giới điện thoại gập đang ngày càng đông đúc, Razr 60 nổi bật nhờ mang lại cảm giác thân thiện và khác biệt. Nó dành cho những người không tìm kiếm sự ồn ào, mà muốn một thiết bị tinh tế, vừa là món đồ công nghệ, vừa là phụ kiện thể hiện gu thẩm mỹ.

