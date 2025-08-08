Trải nghiệm MSI Cubi NUC AI+ 2MG: Nhỏ gọn, mạnh mẽ với Copilot+ PC

Mini PC dần trở nên phổ biến trong những năm gần đây nhờ tính cơ động và cấu hình ngày càng mạnh. Một trong những thiết bị nhận được nhiều sự chú ý nhất đang là mẫu Cubi NUC AI+ 2MG của MSI. Model này có nhiều cải tiến, đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt trong đa lĩnh vực từ giáo dục đến doanh nghiệp, bán lẻ, bảng điện tử và cả ứng dụng trong lĩnh vực công.

Thiết kế gọn nhẹ, thân thiện với môi trường

Ấn tượng đầu tiên của MSI Cubi NUC AI+ 2MG là thiết kế nhỏ gọn, tối giản, có thể cầm nắm trong lòng bàn tay. Đúng nghĩa là một mini PC, Cubi NUC chỉ nặng 0,6 kg, cao 50 mm, dài 135 mm. Thiết kế này phù hợp với những người thích một không gian làm việc gọn gàng, tối giản.

Người dùng có thể đặt mini PC trên bàn làm việc, dưới gầm. Với khung treo VESA, Cubi NUC còn có thể dễ dàng gắn sau màn hình, trên tường, vách bàn một cách dễ dàng, linh hoạt. Đây là thiết kế nhỏ nhưng đặc biệt hữu ích với những người thích phong cách tối giản, muốn một góc làm việc gọn gàng.

MSI Cubi NUC AI+ 2MG được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng cầm nắm bằng một tay ẢNH: KHƯƠNG NHA

MSI Cubi NUC AI+ 2MG cũng được trang bị đầy đủ cổng kết nối với 2 cổng Thunderbolt 4; 2 cổng USB 2.0; HDMI 2.1. Đặc biệt mini PC của MSI được trang bị 2 cổng 2.5G Ethernet, đảm bảo người dùng luôn có một cổng kết nối Internet dự phòng trong trường hợp gặp sự cố bất ngờ. Ngoài ra, Cubi NUC còn có thêm hai cổng USB-A (10Gbps), đầu đọc thẻ micro-SD, giắc cắm âm thanh, nút nguồn và phím tắt để gọi nhanh chức năng Copilot+.

Trải nghiệm thực tế cho thấy việc bố trí các cổng kết nối của MSI rất khoa học, người dùng dễ dàng cài đặt, kết nối và không mất quá nhiều thời gian để làm quen.

Điểm cộng của Cubi NUC AI+ 2MG là phím nguồn được tích hợp sẵn cảm biến vân tay, đảm bảo tính an ninh và trải nghiệm liền mạch. Người dùng gần như chỉ mất một thao tác ấn giữ phím nguồn là vừa khởi động được thiết bị, vừa mở khóa, không cần thêm bước nhập mật khẩu để đăng nhập. Trong khi đó việc tích hợp thêm phím tắt để gọi nhanh Copilot+ sẽ phù hợp với những người thường xuyên sử dụng các tính năng AI trên Windows.

Các cổng kết nối của MSI Cubi NUC AI+ 2MG ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tuy nhiên, nếu MSI thay đầu đọc thẻ nhớ micro-SD thành đầu đọc SD có thể sẽ phù hợp với đa số nhu cầu của người dùng hiện nay khi thẻ nhớ micro-SD không còn phổ biến.

Với những người quan tâm đến môi trường, MSI Cubi NUC AI+ 2MG còn có một điểm cộng lớn là hãng dùng rất nhiều vật liệu thân thiện với môi trường. Toàn bộ phần vỏ máy được làm từ nhựa tái chế, trong khi hộp đựng và vật liệu đóng gói dùng bột gỗ bền vững.

Hiệu năng ổn định, tính thực dụng cao

So với bản tiền nhiệm, hiệu năng của Cubi NUC AI+ 2MG đã tiệm cận với những thiết bị PC chuyên dụng. Hệ thống chạy hệ điều hành Windows 11 Pro với các tùy chọn chip Intel Core Ultra 9, Ultra 7 hoặc Ultra 5. Bộ nhớ trong 16 GB hoặc 32 GB, tùy phiên bản.

Một trong những điểm nổi bật của MSI Cubi NUC là khả năng nâng cấp bộ nhớ linh hoạt. Chỉ cần tháo vỏ ngoài, bạn sẽ thấy hai khe SO-DIMM RAM và hai khe M.2. Việc lắp thêm RAM dung lượng cao hơn hoặc ổ lưu trữ lớn hơn thuận tiện cho những ai cần hiệu suất mạnh và không gian lưu trữ nhiều hơn.

Độ dày của MSI Cubi NUC thậm chí mỏng hơn cạnh ngang của thẻ ATM thông thường ẢNH: KHƯƠNG NHA

Với những trải nghiệm cơ bản liên quan đến tác vụ văn phòng Cubi NUC hoạt động ổn định, mượt mà, không có gì phải phàn nàn. Thậm chí với một số hoạt động chuyên biệt, cần khả năng xử lý đồ họa mạnh như dựng phim, hậu kỳ hình ảnh, model của MSI vẫn đáp ứng tốt nhu cầu.

Trong bài kiểm tra CPU-Z Max Thread Run, nhiệt độ trung bình của Cubi NUC AI+ 2MG ở trạng thái nghỉ khoảng 40 độ C. Khi đẩy tốc độ lên mức cao nhất (max thread), nhiệt độ ghi nhận được khoảng 70-80 độ C. So với các laptop trên thị trường, con số này vẫn nằm trong ngưỡng cho phép (85 độ C), do đó người dùng không cần quá lo lắng.

Từng chi tiết trên Cubi NUC đều được tính toán kỹ lưỡng với tính thực dụng cao. Ví dụ khi kết nối với màn hình MSI PRO MP272L người dùng có thể trực tiếp khởi động thiết bị từ nút nguồn màn hình. Hãng cũng trang bị thêm một nút nguồn rời dạng dây cắm để người dùng trực tiếp thao tác trong trường hợp mini PC được gắn ở nơi khó thao tác. Với hai cổng HDMI và Thunderbolt 4, Cubi NUC AI+ 2MG có thể xuất hình ảnh ra 3 màn hình cùng lúc.

Copilot+ PC mạnh mẽ và nhiều tính năng AI thông minh

Khác biệt lớn nhất về hiệu năng của MSI Cubi NUC AI+ 2MG với các mini PC trên thị trường là các tính năng AI được tích hợp sẵn.

Copilot+ PC trên Cubi NUC rất đơn giản, thân thiện. Người dùng chỉ cần ấn phím cứng Coplilot+ trên mini CPU hoặc truy cập từ màn hình ứng dụng. Tại đây, người dùng có thể dễ dàng trải nghiệm các tính năng AI mới nhất như Recall, dịch trực tiếp theo thời gian thực hoặc Cocreator giúp chuyển văn bản thành hình ảnh.

Khi kết hợp với thiết bị của MSI như PRO MP272L, mini PC Cubi NUC có thể được khởi động bằng nút nguồn trên màn hình ẢNH: KHƯƠNG NHA

Một trong những điểm cộng lớn trên Cubi NUC AI+ 2MG là việc MSI tích hợp sẵn micro và loa trên thiết bị, cho phép người dùng có thể tương tác trực tiếp với AI bằng giọng nói. Đây là chi tiết nhỏ nhưng vô cùng đáng giá với những người thường xuyên giao tiếp với AI. Ngoài tính năng giao tiếp, giải trí, loa và micro được tích hợp sẵn còn cho phép người dùng có thể thực hiện các bản ghi âm hoặc kích hoạt chức năng điều khiển bằng giọng nói.

Với tính năng MSI AI Engine được nhà sản xuất phát triển riêng, Cubi NUC còn có thể tự động nhận diện nhu cầu hoạt động của người dùng, từ đó điều chỉnh hiệu suất, âm thanh cũng như chế độ hiển thị theo từng bối cảnh, từ đó giúp cá nhân hóa tối đa trải nghiệm người dùng, tiết kiệm năng lượng.

Đánh giá chung

MSI Cubi NUC là một mini PC thú vị với hiệu năng ổn định, tích hợp nhiều tính năng AI. Điểm cộng của thiết bị là thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, phù hợp với nhiều môi trường, nhu cầu khác nhau từ giáo dục đến giải trí, hành chính công và cả quảng cáo ngoài trời.

Việc dùng chất liệu nhựa tái chế giúp thiết bị thân thiện hơn với môi trường nhưng không mang lại cảm giác cứng cáp như chất liệu kim loại. MSI ghi điểm nhờ hiệu năng ổn định, nhiều tùy chọn cấu hình theo nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng. Nhiều nâng cấp nhỏ nhưng đáng giá như việc tích hợp thêm micro, loa, khung treo VESA giúp dễ dàng lắp đặt.

Tuy nhiên với giá từ 23,9 triệu đồng đến 31,9 triệu đồng, mẫu mini PC này sẽ phải cạnh tranh nhiều với nhiều laptop phổ thông có cấu hình tốt. MSI Cubi NUC AI+ 2MG sẽ phù hợp hơn với nhóm khách hàng thích một thiết bị linh hoạt, nhỏ gọn, hiệu năng ổn định và mang hơi hướng hiện đại.