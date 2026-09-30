Trải nghiệm mùa thu ‘kiểu Hàn’ tại Another Saigon by LG

Một buổi dạo bước dưới tán lá phong, cuộc hẹn trong quán cà phê nhỏ hay bản nhạc vang lên giữa khung cảnh yên bình là những hình ảnh khiến mùa thu Hàn Quốc ghi dấu trong lòng người yêu phim ảnh. Cảm hứng ấy được đưa vào "Another Seoul-ful Autumn", chủ đề mùa thu tại không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG, kết nối nét lãng mạn của xứ Hàn với những niềm vui gần gũi trong đời sống.

Bước vào khung hình mùa thu Hàn Quốc

Tại 96 Mạc Thị Bưởi, Another Saigon by LG đón khách bằng diện mạo mang sắc vàng, cam, đỏ của lá phong, điểm xuyết cỏ lau và quả sồi. Ánh sáng ấm dịu cùng những giai điệu piano nhẹ nhàng hoàn thiện bầu không khí thư thái, gợi liên tưởng đến một góc phố Hàn Quốc khi vào thu.

Another Saigon by LG "khoác áo mới" với những gam màu mùa thu ấm áp

Cách kết hợp màu sắc, âm thanh và các chi tiết trang trí tạo cảm hứng để khách tham quan chọn một góc chụp hình, thử vài dáng pose cùng bạn bè hoặc lưu lại khoảnh khắc tại photobooth. Với những ai yêu thích vẻ lãng mạn của K-drama, đây cũng là dịp bước vào khung cảnh gợi nhớ những thước phim quen thuộc và tự kể câu chuyện mùa thu của mình.

Another Saigon by LG đón khách bằng diện mạo mang sắc vàng, cam, đỏ của lá phong

Diện mạo mới còn mở đầu cho chuỗi hoạt động từ tháng 9 đến cuối năm 2026. Những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và công nghệ mang đến nhiều gợi ý cho một buổi hẹn: ghé chụp ảnh, tham gia workshop rồi dành thời gian khám phá không gian sống kiểu Hàn. Mỗi điểm dừng góp thêm một sắc thái cho hành trình tận hưởng mùa thu ngay giữa thành phố.

Tự tay lưu giữ hương sắc mùa thu Seoul

Các workshop tại Another Saigon by LG đưa cảm hứng mùa thu vào những món đồ để khách tham quan có thể tự tay thực hiện và mang về. Niềm vui đến từ việc chọn màu sắc, thử một kỹ năng mới, trao đổi ý tưởng với người bên cạnh và nhìn thành phẩm dần hoàn thiện. Một buổi gặp bạn bè vì thế có thêm hoạt động để cùng tham gia và kỷ niệm để lưu giữ.

Trong dịp Trung thu vừa qua, Another Saigon kết nối không khí lễ hội Việt Nam với Chuseok của Hàn Quốc qua các hoạt động ẩm thực và thủ công. Nổi bật là trải nghiệm làm songpyeon - loại bánh gạo hình gắn với ngày lễ này. Từ chọn màu, tạo hình đến hoàn thiện bánh, người tham gia có cơ hội tìm hiểu thêm nét văn hóa Hàn Quốc qua một trải nghiệm gần gũi.

Khách tham gia workshop tự tay tạo hình những chiếc bánh songpyeon

Bên cạnh làm bánh, các hoạt động làm móc khóa, túi thơm và làm lồng đèn mang đến nhiều lựa chọn sáng tạo. Thành phẩm có thể trở thành món quà nhỏ dành tặng bạn bè hoặc vật lưu niệm cho buổi hẹn mùa thu.

Trải nghiệm sáng tạo lồng đèn mang lại nhiều hứng thú cho các bạn trẻ

Bước sang tháng 10, chuỗi trải nghiệm tiếp tục với làm bánh quy, trang trí gương cầm tay và thiết kế phụ kiện túi xách. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, hoạt động làm hoa lụa gợi ý một cách gửi gắm sự quan tâm đến những người phụ nữ thân yêu. Khi Halloween đến gần, trang trí mũ và vẽ mặt lại mang đến sắc thái vui nhộn, khuyến khích người tham gia thử sức với những ý tưởng cá tính.

Trải nghiệm phong cách sống Hàn Quốc cùng công nghệ LG

Hành trình tiếp nối tại K-House, nơi các thiết bị LG được đặt trong bối cảnh sinh hoạt gần gũi. Qua những khu vực bếp, giải trí và chăm sóc trang phục, khách tham quan có thể hình dung cách công nghệ hỗ trợ các nhu cầu thường ngày, đồng thời tìm thêm cảm hứng cho không gian sống của mình.

Ở khu vực bếp, tủ lạnh LG InstaView và lò vi sóng LG NeoChef gắn với trải nghiệm chuẩn bị nguyên liệu, chế biến món ăn. Việc khám phá thiết bị trong không gian bếp giúp người tham gia liên hệ với những sinh hoạt quen thuộc như chuẩn bị món ngon cuối tuần hay cùng người thân làm bánh.

Tại khu vực giải trí, TV LG OLED và loa LG xboom mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh cho những bộ phim và bản nhạc yêu thích. Các khung cảnh K-drama, giai điệu nhẹ nhàng hòa cùng không gian mùa thu tạo thêm lý do để khách nán lại, thư giãn và chia sẻ sở thích cùng bạn bè.

Trải nghiệm diện hanbok kết nối văn hóa Hàn Quốc với giải pháp chăm sóc trang phục LG Styler

Trải nghiệm diện hanbok cũng được kết nối với LG Styler - tủ chăm sóc quần áo thông minh hỗ trợ làm mới trang phục, góp phần chuẩn bị những bộ hanbok chỉn chu cho khách trải nghiệm mặc thử và chụp ảnh. Trong khi đó, máy lọc không khí LG PuriCare hỗ trợ lọc không khí trong không gian trải nghiệm, giúp những giờ phút trò chuyện và khám phá thêm dễ chịu.

Từ sắc vàng gợi nhớ Seoul, một món đồ tự tay làm tại workshop đến khoảnh khắc cùng nhau xem phim trong không gian K-House, Another Saigon by LG gợi mở tinh thần "Life's Good" qua những niềm vui giản dị. Mùa thu trở thành lời hẹn để mỗi người dành thời gian cho sở thích, khám phá điều mới và tận hưởng những phút giây bên người thân, bạn bè, tạo nên một "Seoul moment" của riêng mình.

Không gian trải nghiệm Another Saigon by LG:

Địa chỉ: 96 Mạc Thị Bưởi, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Thời gian hoạt động: ngày thường: 12 giờ - 21 giờ; cuối tuần và ngày lễ: 10 giờ - 22 giờ.