Trải nghiệm nhận diện sinh trắc học lên máy bay với ứng dụng VNeID và Vietjet

Công nghệ định danh sinh trắc học - Xu hướng mới của ngành hàng không toàn cầu

Trong kỷ nguyên số, công nghệ sinh trắc học đang cách mạng hóa trải nghiệm hàng không toàn cầu, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, tăng cường an ninh, giảm ùn tắc và tạo môi trường bay hiện đại, văn minh.

Nhiều quốc gia phát triển như Singapore đã sớm áp dụng công nghệ này, cho phép hành khách xuất nhập cảnh tự động. Với "định danh duy nhất" từ dữ liệu sinh trắc học, hành khách được nhận diện dễ dàng tại nhiều điểm tiếp xúc tự động, từ gửi hành lý đến làm thủ tục xuất cảnh và lên tàu bay, thay thế phần lớn giấy tờ thông hành vật lý như thẻ lên tàu bay hay hộ chiếu.

Nhập cảnh tự động tại sân bay Changi, Singapore Ảnh: Sân bay Changi

Tại Việt Nam, ngành hàng không cũng đang chuyển mình nhanh chóng với hệ thống làm thủ tục bay ứng dụng sinh trắc học cho hành khách khi bay. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/4, Bộ Công an đã phối hợp cùng các hãng hàng không và sân bay lớn triển khai hạ tầng công nghệ mới, đơn giản hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm hành khách. Các sân bay cũng đã bố trí nhân viên hỗ trợ để hướng dẫn hành khách làm thủ tục thuận tiện.

Nhờ hệ thống nhận diện khuôn mặt tiên tiến, hành khách chỉ cần vài giây để quét khuôn mặt và hoàn tất thủ tục check-in

Trải nghiệm làm thủ tục bay liền mạch, thuận tiện cho hành khách

Chị Ngô Minh Ngọc (35 tuổi, Hà Nội), hành khách vừa trải nghiệm thủ tục bay với công nghệ sinh trắc học cùng Vietjet, chia sẻ: "Tôi rất hài lòng với thủ tục bay không giấy tờ như thế này. Là người thường xuyên phải di chuyển, đi công tác nên tôi rất cần những thủ tục nhanh gọn, tránh phải đợi chờ và xếp hàng dài".

Tiên phong áp dụng công nghệ sinh trắc học, hành khách bay cùng Vietjet hiện nay có thể làm thủ tục bay toàn trình với ứng dụng định danh sinh trắc học trên VNeID và Vietjet Air khi có chuyến bay nội địa khởi hành từ khắp các sân bay lớn trên cả nước như Nội Bài (Hà Nội), Phú Bài (Huế), Cát Bi (Hải Phòng), Cam Ranh (Nha Trang), Đà Nẵng, Phú Quốc…

Hành khách có thể dùng ứng dụng VNeID và Vietjet Air để làm thủ tục bay nhanh chóng

Để làm thủ tục "không giấy tờ" khi bay, hành khách cần cập nhật tài khoản VneID mức 2 và sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng VneID và Vietjet Air. Theo đó, hành khách chỉ cần mở ứng dụng VneID, chọn mục "Dịch vụ khác", tiếp tục vào "Dịch vụ hàng không", chọn "Làm thủ tục trực tuyến", sau đó chọn "Vietjet Air" và thực hiện xác thực khuôn mặt theo hướng dẫn.

Ngoài ra, hành khách cũng có thể check-in trực tiếp trên ứng dụng Vietjet Air bằng cách đăng nhập, nhập mã đặt chỗ, chọn chuyến bay và xác nhận thông tin, chỗ ngồi. Tiếp theo, chọn xác thực eKYC, chấp nhận chia sẻ thông tin và xác minh bằng CCCD gắn chip. Khi hoàn tất eKYC, thủ tục check-in được hoàn thành, giúp hành khách nhanh chóng di chuyển qua các khâu tiếp theo trước chuyến bay.

Vietjet mang đến trải nghiệm làm thủ tục bay liền mạch, thuận tiện cho hành khách

Với việc tiên phong áp dụng công nghệ sinh trắc học trong làm thủ tục bay, Vietjet không chỉ mang đến hành trình nhanh chóng, an toàn và hiện đại cho hành khách mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái sân bay thông minh tại Việt Nam, mang tới trải nghiệm dịch vụ hàng không hiện đại hàng đầu thế giới cho khách hàng.