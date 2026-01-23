Trải nghiệm rượu vang và thịt nguội Ý do Menas nhập khẩu

Menas xác định chiến lược từng bước trở thành nhà nhập khẩu thực phẩm và đồ uống quốc tế lớn bậc nhất Việt Nam, đặc biệt từ các thị trường có chiều sâu về chất lượng và truyền thống như Ý, quốc gia có nền văn hóa ẩm thực đặc sắc, có nhiều sản phẩm hợp khẩu vị người Việt

Khách hàng có dịp trải nghiệm trọn vẹn tinh hoa 10 dòng rượu vang Ý được tuyển chọn kỹ lưỡng, 12 loại thịt nguội và thịt hun khói cao cấp, chế biến chuẩn phong cách Ý

Menas sở hữu hệ sinh thái nhà hàng, bán lẻ mạnh mẽ như Steakhouse The Fan, Don Cipriani's Italian, V-Senses, chuỗi Mena Gourmet và chuỗi cửa hàng rượu vang Club des Sommeliers.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng giám đốc Menas cho biết, Menas vừa nhập khẩu thành công 20.000 chai rượu vang Costa di Bussia, San Silvestro, La Fiammenga cùng các dòng thịt nguội và thịt hun khói Subalpino từ Ý

Cùng với sự ủng hộ, đồng hành của các đối tác siêu thị, khách sạn, nhà hàng và trung tâm hội nghị tiệc cưới toàn quốc, Menas kỳ vọng những sản phẩm chất lượng cao sẽ được thị trường đón nhận mạnh mẽ.