Trải nghiệm sớm tính năng ghi âm cuộc gọi trên iOS 18

Điều đầu tiên cần biết rằng ghi âm cuộc gọi hiện chỉ xuất hiện trong phiên bản beta dành cho nhà phát triển của iOS 18.1 mà Apple vừa ra mắt. Đây là phiên bản vẫn trong giai đoạn phát triển và Apple đang tìm kiếm phản hồi từ người dùng, cụ thể là các nhà phát triển để tinh chỉnh iOS 18 tốt hơn trước khi triển khai đến tất cả người dùng vào tháng 9.



Tính năng ghi âm cuộc gọi chỉ hoạt động trên iPhone hỗ trợ Apple Intelligence CHỤP MÀN HÌNH

Người dùng cần phải là thành viên của chương trình beta dành cho nhà phát triển trước khi có quyền truy cập vào iOS 18.1 nói trên. Cuối cùng, người dùng cũng phải có iPhone hỗ trợ Apple Intelligence, hiện tại chỉ có iPhone 15 Pro và 15 Pro Max mới nhận được. Nguyên nhân vì ghi âm cuộc gọi là một phần trong bộ tính năng của Apple Intelligence - công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) của Apple.

Sau khi cài đặt iOS 18.1 beta cho nhà phát triển, người dùng cũng cần bật Apple Intelligence bằng cách vào Settings > Apple Intelligence > Join the Apple Intelligence.

Đây là bản thử nghiệm nên có thể gặp một số lỗi trong quá trình sử dụng, vì vậy người dùng tránh thực hiện trên iPhone chính của mình. Người dùng cũng nên tạo bản sao lưu cho iPhone trước khi cài đặt phiên bản beta này.

Để sử dụng thử tính năng ghi âm cuộc gọi, người dùng hãy bắt đầu một cuộc gọi qua ứng dụng Phone. Trong khi cuộc gọi đang diễn ra, hãy chạm vào nút ghi âm ở góc trên bên trái.

Tính năng ghi âm cuộc gọi đang được thực hiện CHỤP MÀN HÌNH

Lúc này người dùng sẽ thấy thông báo với nội dung "This call will be recorded" nhằm thông báo cho mọi người tham gia cuộc gọi về việc bản ghi âm cuộc gọi đang được thực hiện.

Nội ghi cuộc gọi đã được ghi âm sẽ hiển thị trong ứng dụng Notes CHỤP MÀN HÌNH

Cuộc gọi đã ghi âm sẽ được lưu vào ứng dụng Notes, nơi người dùng có thể truy cập vào nội dung đã lưu cũng như tùy chọn nghe lại cuộc gọi. Họ thậm chí có thể nhận được bản ghi đầy đủ của cuộc gọi hoặc bản tóm tắt ngắn gọn về nội dung cuộc gọi.