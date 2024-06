Trải nghiệm sống resort tại ‘biệt thự trên cao’ Seaview Residences

Seaview Residences - "biệt thự trên cao" cuối cùng tại Eco Central Park

Sống resort tại "biệt thự trên cao" cuối cùng ở Eco Central Park

Seaview Residences là tòa tháp căn hộ cao cấp thứ hai, cũng là tòa tháp cuối cùng nằm trong đại đô thị Eco Central Park (rộng gần 200 ha, tại TP. Vinh, Nghệ An) của nhà sáng lập Ecopark được giới thiệu ra thị trường, sau thành công của tòa tháp Central Park Residences, hiện đã xây dựng vượt tiến độ, tới tầng 11.

Seaview Residences gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng

Được xây trên diện tích đất 13.500 m² tại phía đông bắc của khu đô thị, Seaview Residences gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng, xung quanh là 6.000m² cảnh quan cây xanh, 2.000m² tiện ích cao cấp chuẩn resort nghỉ dưỡng như: bể bơi điện phân muối nằm trong khuôn viên rộng 500m², phòng gym, không gian tập luyện thể dục thể thao cùng hơn 20 hạng mục tiện ích được đầu tư chỉn chu.

Trung tâm thương mại Seaview Residences với nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế

Sở hữu vị trí đặc biệt phía đông bắc đại công viên xanh, tòa tháp Seaview Residences không chỉ dễ dàng kết nối với đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài có chỉ giới đường đỏ lên đến 70m và đường Chu Huy Mân trong bán kính 100m mà chỉ trong 5 phút đi bộ, cư dân có thể tiếp cận được các tiện ích biểu tượng như: Quảng trường danh vọng, công viên ánh sáng và nhạc nước, trung tâm thương mại, trung tâm trị liệu & spa, vườn cây cổ thụ… Đặc biệt, tất cả tiện ích này đều được che phủ bởi mảng xanh khổng lồ với mật độ 100 cây xanh/người.

Không gian xanh kích thích cư dân vận động

Sống giữa không gian xanh như resort, cư dân cao tuổi và cư dân nhí có không gian để vận động, thể dục, thư giãn, chủ động nâng cao sức khỏe, phòng tránh bệnh tật.

Lựa chọn tối ưu, an toàn, tiện nghi cho mọi thành viên trong gia đình

Toà tháp Seaview Residences đáp ứng đủ các tiêu chuẩn an ninh của khu căn hộ cao cấp với nhiều lớp an ninh giám sát tất cả hoạt động trong khuôn viên khu căn hộ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân, nhất là gia đình 3 thế hệ, có người già và trẻ nhỏ.

Sảnh đón Seaview Residences

Với quy hoạch thiết kế dành nhiều không gian cho cảnh quan cây xanh, mặt nước cùng hệ thống an ninh kiểm soát 24/7, cư dân Seaview Residences bước ra khỏi nhà không gian resort nội khu an toàn, tự do chơi đùa, thư giãn mà không cần lo lắng các yếu tố ngoại cảnh.

"Hai tầng khối đế thương mại tập trung nhiều cửa hàng, thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế sẽ phục vụ nhu cầu mua sắm, sinh hoạt của cư dân chỉ bằng một nút ấn thang máy mà không cần phải di chuyển xa. Bên cạnh đó, lễ tân, bộ phận kĩ thuật tòa nhà túc trực 24/7 sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc khi cư dân cần", đại diện chủ đầu tư thông tin.

Phòng sinh hoạt cộng đồng

Theo Health Sina, mối quan hệ giữa tuổi thọ và sức khỏe của người sống trong những căn hộ chung cư cao tầng ở thành phố lớn luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Bern, Thụy Sĩ, cho thấy những người sống ở tầng cao hơn không chỉ có sức khỏe tốt mà còn sống thọ hơn.

Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát trên 1,5 triệu người sống ở các chung cư cao tầng. Kết quả cho thấy những cư dân sống trên cao có sức khỏe tim, phổi tốt hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra, có rất nhiều lợi thế khi sống trong khu dân cư cao tầng. Ví dụ, tầm nhìn tốt, có thể phóng tầm mắt đến các ngọn đồi xa. Những ngày nghỉ, chủ nhà có thể đứng trên cửa sổ hoặc ban công nhìn ra toàn cảnh thành phố, hóng gió hiu hiu mang lại tâm trạng tốt. Ở căn hộ chung cư cũng có cơ hội đón ánh sáng tốt, tia mặt trời có thể tràn vào nhiều ngõ ngách trong nhà, thời gian tiếp xúc ánh nắng mặt trời dài hơn. Ngoài ra hiệu quả thông gió cũng tốt hơn, tốc độ lưu thông không khí trong phòng nhanh, nhờ đó cuộc sống yên tĩnh, thoải mái và ít bụi, nâng cao sức khỏe và tuổi thọ.

Không gian sống đắt giá

Điểm đắt giá của Seaview Residences là 100% căn hộ đón gió biển, đặc biệt 100% "biệt thự trên cao" - căn hộ 3 phòng ngủ đều là căn góc, sở hữu 3 mặt thoáng, tầm view 270 độ, 100% view đều là sông Lam hoặc biển Đông.

Ban công một phòng khách tại Seaview Residences

"Đắt giá nhất của sản phẩm bất động sản là vị trí, thứ đắt giá nhất của vị trí chính là tầm view. Tầm view đẹp là giá trị không thể định lượng nhưng lại luôn được mặc định giá trị cao hơn so với một số giá trị khác của căn hộ chung cư. Với nhiều khách hàng, để đáp ứng mục tiêu tầm nhìn sông, biển, họ sẵn sàng chấp nhận cái giá cao hơn, hoặc lùi ra xa hơn so với trung tâm. Khi thị trường đang trong giai đoạn phát triển tốt, nhà đầu tư không chỉ xem bất động sản là một nơi trú ngụ mà đó còn là chốn hưởng thụ để hòa mình với thiên nhiên, hưởng những lợi ích mà thiên nhiên đem lại", ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam chia sẻ về giá trị của tầm view căn hộ cao tầng.

Không chỉ thiên nhiên ngập tràn, xuống đường là công viên xanh, với những "biệt thự trên cao" có diện tích lớn, chủ đầu tư còn thiết kế 100% các căn đều có logia lên tới 6m² giúp đưa thiên nhiên tràn vào phòng khách, tiếp xúc tối đa lấy ánh sáng tự nhiên.

Phòng ngủ tái tạo năng lượng với tầm view sông, biển

"Có những căn 3 phòng ngủ chúng tôi thiết kế 3 mặt thoáng với 2 ban công rộng. Không gian bếp kết nối thẳng với logia phụ, tạo sự thông thoáng, tăng 25% tiếp xúc ánh sáng so với các dòng căn hộ trên thị trường hiện nay. Trong khi đó, phòng khách với logia rộng thoáng sẽ ôm trọn tầm view sông và biển Đông.

Có những căn 3 ngủ khác chúng tôi thiết kế bồn tắm kính tràn, view ôm trọn biển đông. Hay những căn 3 ngủ, phòng ngủ master lớn được thiết kế thêm phòng xông hồng ngoại", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Seaview Residences có 6 thang máy

Tại Seaview Residences chỉ có 13 - 14 căn hộ trên một tầng điển hình nhưng có tới 6 thang máy, 4 mặt thoáng hành lang, chiều rộng hành lang lên đến 1,7m, cùng 100% các phòng chức năng đón trọn ánh sáng tự nhiên, mang khí tươi từ biển và sông tràn vào nhà. Sự tinh tế trong quy hoạch, thiết kế của nhà sáng lập Ecopark còn được thể hiện qua toàn bộ sảnh chờ thang máy có điều hòa 2 chiều: mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp, phù hợp với thời tiết khắc nghiệt miền Trung.

