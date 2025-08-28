Trải nghiệm tính năng AI trên Oppo Reno14 Series

Trong kỷ nguyên điện thoại thông minh hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đã không còn dừng lại ở các tính năng cơ bản như nhận diện khuôn mặt hay tối ưu camera. AI đang từng bước trở thành “trợ lý” thực thụ, hỗ trợ con người trong công việc, học tập và cả đời sống thường nhật. Trên nền tảng đó, Reno14 Series của Oppo xuất hiện như một thiết bị thể hiện rõ hướng đi mới, đặt trọng tâm vào “AI hiệu suất” – giúp người dùng hoàn thành công việc nhanh hơn và tận dụng tốt hơn khả năng sáng tạo cá nhân.

Sử dụng AI trong công việc và đời sống hàng ngày với Oppo Reno14 series khá dễ dàng ẢNH: KHẢI MINH

Điểm đáng chú ý của Reno14 Series nằm ở sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm AI thế hệ mới. Không chỉ tập trung vào sức mạnh xử lý với vi xử lý MTK Dimensity 8450, máy còn đi kèm loạt công cụ AI được thiết kế sát với nhu cầu thường ngày: tìm kiếm thông tin, quản lý dữ liệu, ghi chú, dịch thuật, sáng tạo nội dung.

Tối ưu hóa quy trình với AI trên Oppo Reno14 Series

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Reno14 Series là khả năng rút ngắn các thao tác làm việc thường ngày. AI Tìm kiếm (Search) cho phép người dùng tìm nhanh tài liệu, ảnh hoặc tin nhắn chỉ bằng mô tả tự nhiên. Trong thử nghiệm, công cụ này hoạt động ổn định với file tiếng Việt, nhận diện nội dung chính xác và đưa ra kết quả ngay tức thì. Với sinh viên hay nhân viên văn phòng, đây là cách tiết kiệm thời gian đáng kể khi không phải nhớ tên file hay thư mục.

AI Tóm tắt (Summary) tiếp tục thể hiện giá trị thực tế, khi đọc một báo cáo dài hay một bài nghiên cứu học thuật, AI có thể rút gọn lại thành các ý chính trong vài giây. Thay vì mất hàng chục phút để đọc, người dùng có thể nắm ngay nội dung cốt lõi. Tính năng này hữu ích cả trong học tập lẫn làm việc nhóm, nơi khả năng tổng hợp nhanh giúp đưa ra quyết định chính xác hơn.

Các tính năng AI có mặt trên Reno14 series tương thích khá nhiều ứng dụng như trình duyệt, email, ghi chú... ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong quá trình làm việc, AI dịch toàn màn hình đóng vai trò cầu nối ngôn ngữ. Người dùng có thể đọc tài liệu tiếng Anh, tiếng Nhật hay tiếng Hàn và dịch trực tiếp trên màn hình khi cuộn trang. Tính năng này bổ sung thêm AI Phụ đề (subtitle), hỗ trợ hiển thị phụ đề cho video và podcast, rất tiện cho việc học ngoại ngữ. .

Mở rộng trải nghiệm cá nhân với AI

Nếu nhóm tính năng cho công việc tập trung vào xử lý thông tin, thì đời sống hàng ngày là nơi Reno14 Series phát huy khả năng tương tác thông minh. Gemini Live nhận diện hình ảnh mang đến trải nghiệm khá mới. Khi chụp lại một tòa nhà hay phong cảnh, hệ thống có thể phân tích và cung cấp thông tin địa lý. Khi quét bao bì thực phẩm, máy có thể đọc nhiều loại ngôn ngữ, phân tích thành phần dinh dưỡng và gợi ý mức độ tiêu thụ hợp lý. Với người dùng trẻ thích du lịch hay quan tâm sức khỏe, đây là tiện ích đáng giá.

Tra cứu thông tin trực tiếp bằng hình ảnh hoặc camera thông qua Gemini Live sẵn có trên Reno14 Series ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong nhiếp ảnh, AI trên Reno14 Series không chỉ hỗ trợ chụp mà còn mở rộng qua xử lý và gợi ý sáng tạo. Người dùng có thể tận dụng công cụ “tạo lại bằng AI” để được đề xuất góc máy, ánh sáng hoặc cách bố cục hợp lý. Khi phân tích ảnh, AI có khả năng nhận diện chủ thể, gợi ý chỉnh sửa hoặc tối ưu màu sắc nhằm mang lại kết quả tự nhiên và thẩm mỹ hơn.

Hình ảnh sẽ trở nên chất lượng hơn với các công cụ chỉnh sửa và góp ý bằng AI trên Oppo Reno 14 Series ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các công cụ chỉnh sửa thông minh tích hợp sẵn cho phép xóa vật thể dư thừa, làm rõ chi tiết bị mờ hoặc cân chỉnh màu sắc nhanh chóng. Với sự trợ giúp này, ngay cả những ai ít kinh nghiệm cũng có thể tạo ra những tấm hình chất lượng cao, phù hợp để chia sẻ ngay lập tức.

Ngoài ra, Reno14 Series còn tích hợp AI Studio, nơi người dùng có thể biến ảnh thành tranh nghệ thuật theo phong cách Van Gogh, hoặc tạo video time-lapse độc đáo. Những tiện ích này cho thấy AI trên Reno14 không chỉ là công cụ làm việc, mà còn là nền tảng sáng tạo cá nhân.

Đánh giá chung

Oppo Reno14 Series thể hiện việc tập trung về AI khi không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp phần cứng mà còn đưa AI trở thành nền tảng xuyên suốt trong trải nghiệm. Máy giúp người dùng rút ngắn thời gian xử lý công việc, tiếp cận thông tin thuận tiện hơn và mở ra nhiều cách sáng tạo mới trong đời sống. Trải nghiệm thực tế cho thấy AI trên Reno14 Series không phải những công cụ phô trương mà đủ tiện lợi để dần hình thành thói quen sử dụng hằng ngày.