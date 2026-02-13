Trải nghiệm triển lãm 'TP.HCM sau sáp nhập' qua công nghệ cao

Phối cảnh triển lãm TP.HCM sau sáp nhập ẢNH: BTC

Triển lãm TP.HCM sau sáp nhập là một hạng mục trọng tâm của Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 (diễn ra từ ngày 15 đến 22.2). Không gian trưng bày này mang chủ đề TP.HCM - Thành phố đô thị đáng sống, tập trung giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa và chính trị của thành phố sau giai đoạn sáp nhập các đơn vị hành chính.

Trung tâm của không gian triển lãm là một sa bàn thành phố mới được thiết kế như một bức tranh sống động và nhiều màu sắc về diện mạo đô thị sau khi kiện toàn bộ máy hành chính. Điểm nhấn độc đáo trong nghệ thuật sắp đặt tại khu vực này là sự hiện diện của 3 mô hình tượng trưng cho 3 địa phương sau sáp nhập. Các mô hình này được tạo hình nghệ thuật hoàn toàn từ những cuốn sách, biến các ấn phẩm tri thức thành biểu tượng trực quan cho sự hình thành và phát triển bền vững của các đơn vị hành chính mới.

Triển lãm ứng dụng công nghệ cao, nâng tầm trải nghiệm của người dân và khách tham quan ẢNH: BTC

Triển lãm còn ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm cho công chúng thông qua hệ thống mã QR được bố trí tại các vị trí tương ứng trên sa bàn. Khách tham quan có thể sử dụng thiết bị cá nhân như điện thoại hoặc máy tính bảng để truy cập vào đường dẫn dữ liệu do ban tổ chức cung cấp. Nhờ công nghệ này, người dân có thể tự khám phá từng địa phương của TP.HCM một cách sinh động thay vì phụ thuộc những hình ảnh tĩnh được trưng bày tại chỗ.

Đặc biệt, công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) được tích hợp vào trải nghiệm tại sa bàn triển lãm. Khi dùng điện thoại quét các mô hình, người xem có thể chọn từng khu vực để hiển thị thông tin đặc trưng dưới dạng hình ảnh 3D. Tính năng này giúp du khách tìm hiểu sâu hơn về các phường, xã trong TP.HCM mới, biến dữ liệu hành chính trở nên trực quan và dễ tiếp cận hơn.

Hạng mục triển lãm này được bố trí liền kề với các không gian di sản khác như Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và triển lãm kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Tổng thể không gian trưng bày không chỉ phác họa địa giới hành chính mà còn khẳng định sự hội tụ giữa giá trị truyền thống và công nghệ số trong kỷ nguyên vươn mình của TP.HCM.