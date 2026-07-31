Trải nghiệm trọn vẹn K-Tech với công nghệ từ LG

K-Tech mở ra một góc nhìn mới: Công nghệ được tạo ra để hòa vào cuộc sống

Chiến dịch "Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn" được triển khai tại Việt Nam vừa qua đã khắc họa rõ nét cách hệ sinh thái điện tử gia dụng và giải trí từ LG được thiết kế để thấu hiểu và thích ứng với người dùng, góp phần mang đến một trải nghiệm sống thông minh và tiện nghi hơn. Người dùng còn có thể trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận rõ nét những mảnh ghép công nghệ hiện đại này ngay tại không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG.

Hơn cả một cải tiến công nghệ, đó là sự thấu cảm

Điều làm nên bản sắc của K-Tech không nằm ở việc tích hợp nhiều công nghệ hơn, mà ở cách công nghệ giúp người dùng có thêm nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống. Tại LG, mỗi cải tiến đều xoay quanh những nhu cầu rất đời thường, lấy người dùng làm trọng tâm.

Một không gian nơi công nghệ không phô diễn, mà lặng lẽ đồng hành cùng cuộc sống

Đó cũng là cách LG tái định nghĩa AI với tên gọi "Trí tuệ nhân tạo thấu cảm". LG AI thấu hiểu, thích ứng với lối sống và chăm sóc người dùng trong từng khoảnh khắc thường nhật. Từ việc trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày, LG AI góp phần tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chính cách tiếp cận này đã được LG hiện thực hóa xuyên suốt chiến dịch "Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn", nơi công nghệ được truyền tải bằng những trải nghiệm thực tế thay vì các màn trình diễn tính năng.

K-Tech: Công nghệ thực sự "sống" cùng con người

Được thiết kế mô phỏng những không gian sống thật sự, K-House tại Another Saigon by LG giúp người dùng trực tiếp cảm nhận cách K-Tech hòa vào nhịp sinh hoạt quen thuộc của nữ diễn viên Shin Ye-eun, bếp trưởng Son Jong-won và nghệ sĩ MINHO (SHINee). Từ không gian nghỉ ngơi, căn bếp đến khu vực chăm sóc trang phục hay giải trí, các thiết bị vận hành như một hệ sinh thái thống nhất dưới sự hỗ trợ từ LG AI.

Another Saigon by LG mở ra hành trình trải nghiệm K-Tech, nơi công nghệ được thiết kế để hòa vào từng nhịp sống

Đối với Shin Ye-eun, không gian sống hóa thành một "trạm sạc" bình yên, nơi công nghệ lặng lẽ vỗ về, giúp cô có trọn vẹn thời gian để nghỉ ngơi, chữa lành và chăm sóc bản thân. Tại đây, LG AI biến từng khoảnh khắc giải trí hàng ngày thành những trải nghiệm cá nhân hóa đầy thú vị.

Trong khi đó, với bếp trưởng Son Jong-won, công nghệ tinh tế khơi dậy nguồn cảm hứng bất tận, đưa những tiêu chuẩn nấu nướng khắt khe của nhà hàng Michelin về ngay giữa gian bếp gia đình ấm cúng. LG AI theo dõi nhu cầu theo thời gian thực, mang đến các giải pháp bếp chính xác và trôi chảy theo nhịp điệu riêng.

Mặt khác, bước vào nhịp sống hướng ngoại và không ngừng chuyển động của MINHO, công nghệ lại trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo, giúp anh phục hồi năng lượng thần tốc và giữ thế cân bằng tuyệt đối giữa cường độ luyện tập, công việc và giải trí. Tại đây, LG AI chăm sóc trọn vẹn không gian sống, mang lại không khí trong lành tối ưu và tiết kiệm năng lượng vượt trội.

Công nghệ đồng hành để cân bằng giữa công việc, giải trí và phục hồi

Cho dù nhu cầu và nhịp sống có khác biệt đến đâu, cả ba đều được kết nối bởi hệ sinh thái LG và Trí tuệ nhân tạo thấu cảm. Qua đó, K-Tech không chỉ tạo ra những thiết bị thông minh hơn, mà còn mang đến những trải nghiệm được "may đo" cho từng cá nhân.

Thông qua "Chọn K-tech, Sống Chuẩn Hàn", LG đã kể ba câu chuyện về cách công nghệ đồng hành cùng những nhu cầu và cá tính rất khác nhau. Những trải nghiệm tại Another Saigon đã giúp người dùng cảm nhận rõ nét giá trị của K-Tech theo một góc nhìn mới: Công nghệ không chỉ được đánh giá bởi số lượng tính năng, mà bởi cách nó thích ứng, hòa hợp và nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày. Khi công nghệ được thiết kế để hòa vào nhịp sống thay vì trở thành tâm điểm chú ý, đó cũng là lúc K-Tech tái định nghĩa cách con người tận hưởng cuộc sống hiện đại.