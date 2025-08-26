Trải nghiệm TV LG QNED evo AI MiniLED QNED86: rạp chiếu phim 100 inch tại gia

Xu hướng TV màn hình siêu lớn đang trở thành tâm điểm của thị trường giải trí gia đình, khi người dùng tìm kiếm những trải nghiệm sống động không thua kém rạp chiếu phim. TV LG QNED evo AI MiniLED QNED86 100 inch 4K Smart 2025 là một trong những đại diện mới cho trào lưu này, kết hợp công nghệ hiển thị hiện đại với trí tuệ nhân tạo nhằm mang đến chất lượng hình ảnh và âm thanh vượt trội.

Đánh giá thiết kế

LG QNED86 100 inch mang đến sự choáng ngợp ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng điều đáng chú ý là sản phẩm vẫn giữ được độ mỏng đáng kể, giúp giảm cảm giác cồng kềnh thường thấy ở các smart TV siêu lớn. Phần viền màn hình siêu mỏng gần như biến mất trong tầm nhìn, tạo ấn tượng “tràn viền”, đồng thời tôn lên nội dung hiển thị thay vì cấu trúc khung. Điều này khiến QNED86 không chỉ là một chiếc TV mà còn là một món đồ nội thất sang trọng, phù hợp với không gian hiện đại.

Màn hình 100 inch của LG QNED86 cho hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động, đi kèm Magic Remote trực quan ẢNH: KHẢI MINH

Chân đế dạng thanh dài được LG thiết kế để đảm bảo sự chắc chắn và cân bằng cho màn hình khổng lồ. Bố cục này không chỉ tăng tính an toàn trong quá trình sử dụng mà còn giữ sự gọn gàng, dễ dàng đặt trên các kệ rộng mà không làm phá vỡ sự liền mạch của căn phòng. Với kích thước vượt trội, QNED86 thực sự trở thành tâm điểm trong không gian giải trí, mang đến vẻ sang trọng như một “bức tường hình ảnh” sống động.

Một điểm cộng khác là sự đi kèm của Magic Remote – điều khiển từ xa tích hợp con trỏ chuột bay. Đây là đặc trưng quen thuộc của LG TV, cho phép người dùng di chuyển con trỏ trực tiếp trên màn hình một cách nhanh chóng, thay vì chỉ điều hướng bằng phím bấm truyền thống. Khả năng tìm kiếm bằng giọng nói, cuộn lăn và phím tắt ứng dụng được bố trí hợp lý, mang lại trải nghiệm điều khiển trực quan hơn, đặc biệt hữu ích trên màn hình 100 inch vốn cần sự tiện lợi trong thao tác. Magic Remote giúp việc điều khiển TV khổng lồ trở nên nhẹ nhàng, từ mở ứng dụng, chuyển kênh cho đến điều chỉnh cài đặt.

Trải nghiệm hiển thị trên TV LG QNED86

Về hiển thị, tấm nền MiniLED là yếu tố then chốt của QNED86. Sản phẩm đã được Intertek chứng nhận đạt 100% dải màu, cho phép tái tạo hình ảnh trung thực và giàu chi tiết. Công nghệ Quantum Dot kết hợp NanoCell mang đến độ tương phản cao, sắc màu chính xác và hạn chế hiện tượng loang sáng.

Bước sang phần trải nghiệm thực tế, QNED86 cho thấy khả năng xử lý hình ảnh ổn định trong nhiều bối cảnh khác nhau. Độ sáng cao giúp TV tái hiện tốt nội dung HDR, đặc biệt ở những khung hình có sự chênh lệch mạnh giữa vùng tối và vùng sáng. Các cảnh phim ban đêm hay ánh đèn rực rỡ trong thành phố vẫn giữ được độ chi tiết, không bị mất cân bằng hay mờ nhòe.

Các tính năng AI trên TV LG QNED86 tối ưu từ trải nghiệm tìm kiếm, tinh chỉnh màu sắc đến đa nhiệm nội dung ẢNH: KHẢI MINH

Một điểm đáng chú ý là hệ thống AI tích hợp. Người dùng có thể tinh chỉnh chất lượng hình ảnh dựa trên gợi ý từ TV, lựa chọn phong cách hiển thị phù hợp với sở thích. AI Picture Pro không chỉ điều chỉnh màu sắc tổng thể mà còn phân tích từng thành phần trong khung hình – từ gương mặt nhân vật đến bối cảnh – để tái hiện tự nhiên hơn. Song song đó, AI Sound Pro cho phép phân tách giọng thoại và âm nền, giúp các đoạn hội thoại rõ ràng ngay cả khi âm lượng nhạc hoặc hiệu ứng lớn.

Khả năng đa nhiệm cũng được chú trọng. Với màn hình 100 inch, chế độ chia đôi màn hình cho phép vừa xem nội dung giải trí vừa truy cập trình duyệt web hay ứng dụng khác. Điều này biến chiếc TV thành công cụ hữu ích cho cả giải trí lẫn công việc, khi người dùng có thể theo dõi nhiều nội dung song song mà không bị hạn chế về không gian hiển thị.

TV LG QNED86 sẽ là trung tâm điều khiển nhà thông minh với hệ sinh thái phần mềm, thiết bị âm thanh cũng như các thiết bị gia dụng từ LG ẢNH: KHẢI MINH

Âm thanh cũng được nâng cấp với sự hỗ trợ của loa thanh LG SG10TY. Khi kết nối, tính năng WOW Orchestra phối hợp loa ngoài và loa trong TV để mở rộng trường âm, đồng thời Dolby Atmos và DTS:X tái tạo hiệu ứng âm thanh vòm đa chiều. Trong thực tế, trải nghiệm này mang đến cảm giác đắm chìm hơn khi xem phim hoặc chơi game, đặc biệt trên màn hình 100 inch.

Cuối cùng, QNED86 còn đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái gia đình thông minh. Nhờ nền tảng LG ThinQ, người dùng có thể quản lý điều hòa, máy giặt hay các thiết bị IoT ngay trên giao diện TV. Đây là yếu tố bổ sung khiến sản phẩm không chỉ là một thiết bị giải trí mà còn là mắt xích quan trọng trong ngôi nhà kết nối.

Đánh giá chung

LG QNED evo AI MiniLED QNED86 100 inch 4K Smart 2025 là một sản phẩm toàn diện, kết hợp kích thước siêu lớn với công nghệ hiển thị tiên tiến và nền tảng trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ. Với thiết kế hiện đại, viền mỏng, Magic Remote tiện lợi, cùng trải nghiệm hình ảnh, âm thanh được tối ưu, QNED86 đáp ứng nhu cầu từ xem phim, chơi game đến quản lý hệ sinh thái nhà thông minh.

Khi kết hợp cùng loa thanh LG SG10TY, trải nghiệm giải trí được nâng lên tầm cao mới, biến phòng khách thành rạp phim tại gia. Đây là lựa chọn tiêu biểu cho xu hướng giải trí 2025, hướng tới người dùng mong muốn sự đắm chìm, toàn diện và cao cấp trong từng khoảnh khắc.