Trải nghiệm ứng dụng mới tại tuần lễ Chuyển đổi số TP.HCM

Ông Lý Minh Tuân, Trưởng phòng Công nghệ thông tin Sở TT-TT, cho biết điểm nhấn của sự kiện gồm phần triển lãm và 7 phiên hội thảo diễn ra trong hai ngày 22 - 23.10, tại Trung tâm hội nghị Riverside Palace (số 360D Bến Vân Đồn, P.1, Q.4). Trong đó, triển lãm công nghệ gồm 50 gian hàng trưng bày những thành tựu, mô hình, nền tảng số từ các sở, ngành, địa phương cũng như khu vực trải nghiệm giải pháp, ứng dụng chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực từ các doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu.



Ông Lý Minh Tuân, Trưởng phòng Công nghệ thông tin Sở TT-TT TP.HCM thông tin tại buổi họp báo ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phần hội thảo gồm 1 phiên toàn thể và 6 phiên chuyên đề, tập trung vào các giải pháp, ứng dụng công nghệ để giải quyết bài toán chuyển đổi số tại các lĩnh vực hạ tầng số, an toàn - an ninh thông tin, công nghệ vi mạch bán dẫn, du lịch bền vững, trí tuệ nhân tạo (AI), văn phòng số, đô thị thông minh.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng thư ký Hội Tin học TP.HCM, cho hay 3 phiên thảo luận chuyên đề sẽ giúp các doanh nghiệp có bức tranh tổng thể để đầu tư, sử dụng giải pháp công nghệ vào quản trị, tham gia chuỗi cung ứng. Các chuyên gia chia sẻ về khung nhân lực số để doanh nghiệp chuẩn bị nhân lực tiếp nhận, vận hành hiệu quả các công nghệ mới.

Nói thêm về 50 gian hàng tham gia triển lãm, ông Tuấn cho biết các gian hàng chia thành nhiều nhóm, cung cấp các giải pháp về trang thiết bị, cấp chữ ký số miễn phí cho khách tham quan, trải nghiệm các ứng dụng thiết thân như cảnh báo kẹt xe, ngập nước. "Hiện TP.HCM bước vào mùa mưa, tình trạng triều cường xảy ra liên tục như đường Trần Xuân Soạn (Q.7), nước mặt đường bằng nước sông. Nhờ chuyển đổi số, người dân có thể truy cập vào ứng dụng bản đồ số để biết vị trí nào ngập để tránh", ông Tuấn chia sẻ thêm.

Về chuyển đổi số lĩnh vực du lịch, đại diện Sở Du lịch cho biết từ năm 2023, ngành du lịch xác định chuyển đổi số là mục tiêu hàng đầu để tăng trưởng xanh, phát triển du lịch bền vững. Cụ thể, trong công tác điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, Sở Du lịch ứng dụng công nghệ, đơn giản thủ tục, tăng cường dịch vụ công trực tuyến để hạn chế giấy tờ. Trước đây, các chương trình xúc tiến du lịch thường in ấn nhiều ấn phẩm bằng giấy để phát thì nay chuyển sang ấn phẩm điện tử, chỉ giữ số ít ấn phẩm giấy.

Ông Nguyễn Đức Chung, Phó giám đốc Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM, thông tin trung tâm sẽ giới thiệu các nền tảng số TP.HCM đã hoàn thiện và triển khai từ trước đến nay. Về ứng dụng Công dân số TP.HCM, hiện TP đang phối hợp đánh giá mức độ đảm bảo an toàn thông tin theo yêu cầu của Bộ Công an để kết nối với ứng dụng VNeID nhằm đảm bảo an toàn thông tin khi đưa vào sử dụng trong tháng 11.2024.

Riêng cổng dịch vụ công, ông Chung cho biết, sau 3 năm vận hành, số lượng người dân quan tâm rất nhiều, tăng trên 300%, điều đó cho thấy hệ thống đã đáp ứng được nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân.