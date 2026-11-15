Trải nghiệm văn hóa mới tại chợ Đồng Xuân

Việc đưa nghệ thuật vào chợ truyền thống cho thấy cách tiếp cận di sản mới, thúc đẩy cộng đồng cùng tham gia gìn giữ di sản Ảnh: Hòa Nguyễn

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 13 - 28.11, chương trình Chạm Đồng Xuân mang đến cách tiếp cận mới với một trong những khu chợ lâu đời và giàu dấu ấn văn hóa của Thủ đô. Thay vì tổ chức triển lãm trong không gian trưng bày riêng biệt, các tác phẩm nghệ thuật được đưa trực tiếp vào những lối đi, hành lang, cầu thang và góc khuất của chợ Đồng Xuân, hòa cùng nhịp sinh hoạt thường ngày.

Hơn một thế kỷ qua, chợ Đồng Xuân không chỉ là đầu mối giao thương mà còn là nơi lưu giữ nhiều lớp ký ức đô thị Hà Nội. Tiếng rao hàng, những cuộc mặc cả, bước chân của người mua kẻ bán và câu chuyện của các tiểu thương tạo nên không gian sống động, gắn bó với nhiều thế hệ người dân. Tuy nhiên, đằng sau nhịp buôn bán sôi động ấy vẫn có những chi tiết ít được chú ý: một góc kiến trúc, một thanh âm thoáng qua hay những câu chuyện đời thường phía sau mỗi quầy hàng.

SHB đồng hành cùng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 hướng tới kết nối các nguồn lực văn hóa, tri thức và sáng tạo với đời sống kinh tế, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và đưa di sản đến gần hơn với công chúng Ảnh: Hòa Nguyễn

Chạm Đồng Xuân khai thác chính những chất liệu đó để tạo nên hành trình trải nghiệm nghệ thuật. Công chúng không cần đi theo một tuyến tham quan cố định mà được khuyến khích tự tìm kiếm, quan sát và tương tác với các tác phẩm. Những mũi tên trên mặt sàn gợi ý hướng di chuyển, nhưng mỗi người có thể tự lựa chọn điểm dừng chân và khám phá theo cách riêng.

25 tác phẩm nghệ thuật kể câu chuyện về chợ Đồng Xuân

Điểm nhấn của chương trình là triển lãm nghệ thuật đa giác quan với 25 tác phẩm của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Theo giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn, một số nghệ sĩ quốc tế đã dành cả tháng nghiên cứu, trải nghiệm không khí chợ Đồng Xuân để phát triển ý tưởng sáng tác. Từ hình ảnh, âm thanh, vật liệu đến những câu chuyện về con người, mỗi tác phẩm mở ra một cách nhìn khác về không gian vốn đã quen thuộc với người dân Hà Nội.

Các tác phẩm nghệ thuật được đặt xen kẽ trong không gian chợ Đồng Xuân Ảnh: Hòa Nguyễn

Trong đó, tác phẩm Vang vọng Đồng Xuân của nghệ sĩ Úc Alexander Pug William và nghệ sĩ Việt Nam Tuấn Nị biến những chiếc hộp xốp thu nhặt tại chợ thành nhạc cụ. Người tham quan có thể trực tiếp gõ, tạo âm thanh và hòa nhịp cùng tiếng rao hàng, tiếng động của khu chợ. Những vật dụng vốn phục vụ hoạt động buôn bán thường ngày nhờ đó được trao một đời sống nghệ thuật mới.

Ở một hướng tiếp cận khác, bộ đôi nghệ sĩ Pháp Adrien và Claire giới thiệu chuỗi tranh tương tác Fauna, cho thấy công nghệ có thể trở thành phương tiện kết nối con người với môi trường xung quanh. Nghệ sĩ gốc Việt - Phúc Văn Đặng mang đến chuỗi tác phẩm vải hoa với sắc hồng hoa sen gợi nhớ cội nguồn Việt Nam, kết hợp sắc xanh lam tượng trưng cho vùng biển Bắc Âu và khát vọng hòa bình...

Sân mái chợ Đồng Xuân lần đầu mở cửa đón công chúng, trở thành không gian đọc sách, chơi cờ và thưởng thức các hoạt động văn hóa Ảnh: Hòa Nguyễn

Bên cạnh triển lãm, chương trình còn tạo dấu ấn với việc lần đầu tiên mở cửa sân mái chợ Đồng Xuân để đón công chúng. Không gian trên tầng cao được bố trí thành điểm sinh hoạt văn hóa với sách, bàn cờ và những góc vườn nhỏ, mang đến nơi nghỉ chân yên tĩnh giữa nhịp giao thương sôi động bên dưới.

Tại đây, khách tham quan có thể đọc sách, chơi cờ, thư giãn hoặc ngắm nhìn những mái phố cổ từ một góc nhìn khác. Không gian sân mái tiếp tục được làm phong phú bằng các hoạt động biểu diễn âm nhạc và chiếu phim, diễn ra từ ngày 15.11 đến hết thời gian lễ hội.