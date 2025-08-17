Trải nghiệm ViewSonic VX2780: lựa chọn màn hình 2K giá rẻ cho công việc và giải trí

Trong phân khúc màn hình phổ thông hiện nay, mức giá 5 triệu đồng thường chỉ mang đến lựa chọn Full HD hoặc một số mẫu QHD cơ bản với tần số quét 60Hz. Sự xuất hiện của ViewSonic VX2780-2K-SHDJ mở ra một phương án cân bằng hơn, khi kết hợp được độ phân giải 2K sắc nét, tần số quét 100Hz mượt mà và dải màu sRGB rộng.

Đây là sản phẩm hướng đến nhóm người dùng văn phòng, sinh viên ngành sáng tạo và cả game thủ phổ thông muốn nâng cấp trải nghiệm hiển thị mà vẫn đảm bảo chi phí hợp lý.

Thiết kế của Viewsonic VX2780

Ở cái nhìn đầu tiên, màn hình gây ấn tượng bởi thiết kế viền mỏng ba cạnh, cho cảm giác không gian hiển thị rộng rãi và liền mạch. Viền dưới dày hơn một chút để chứa logo thương hiệu ViewSonic cùng dãy phím điều khiển OSD đặt gọn về phía phải, giúp thao tác nhanh chóng.

Thiết kế viền mỏng của ViewSonic VX2780 tạo cảm giác sang trọng dù thuộc phân khúc phổ thông ẢNH: KHẢI MINH

Chân đế của màn hình này có hình vuông, bề mặt phủ nhám, mang đến cảm giác chắc chắn và ít bám dấu vân tay. Với kích thước 27 inch, một chiếc chân đế cứng cáp là điều cần thiết để hạn chế rung lắc khi thao tác bàn phím hay di chuyển các vật dụng trên bàn Điểm nổi bật trong thiết kế công thái học chính là khả năng xoay dọc, đây là tính năng hiếm gặp ở màn hình phân khúc tầm giá 5 triệu đồng, giúp người dùng dễ dàng làm việc với tài liệu dài, lướt web hoặc lập trình.

Chi tiết thiết kế của ViewSonic VX2780 ở nhiều góc độ và vị trí ẢNH: KHẢI MINH

Bên cạnh đó, màn hình này cho phép điều chỉnh độ nghiêng để tìm được góc nhìn thoải mái, phục vụ nhiều tư thế ngồi khác nhau. Màn hình cũng có thể được nâng cao và hạ xuống tùy theo góc nhìn của người dùng. Về phần các cổng kết nối, Viewsonic VX2780 trang bị các cổng phổ biến như HDMI, ,DisplayPort và ngõ ra âm thanh đều hướng xuống dưới, giúp việc đi dây gọn gàng hơn.

Đánh giá khả năng hiển thị và hiệu năng

ViewSonic VX2780-2K-SHDJ được trang bị tấm nền IPS độ phân giải 2560 x 1440, mang đến chất lượng hiển thị sắc nét và ổn định ở nhiều góc nhìn. Qua quá trình đo đạc và cân chỉnh màu sắc bằng thiết bị chuyên dụng, màn hình đạt 99% sRGB, 77% AdobeRGB và 79% DCI-P3, tương đương 72% NTSC. Với dải màu này, sản phẩm hướng tới nhóm người dùng phổ thông, đáp ứng tốt cho các công việc liên quan đến chỉnh sửa ảnh cơ bản, thiết kế web và sản xuất nội dung số trên nền tảng sRGB. Độ chính xác màu ở mức mặc định đã khá tốt, sau khi cân chỉnh có thể đạt kết quả tốt hơn.

Thông số của VX2780 khi kiểm tra bằng thiết bị SpyderX Pro ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Độ sáng đo được ở mức khoảng 334 nit, kết hợp độ tương phản xấp xỉ 900:1, mang lại khả năng tái hiện chi tiết ở mức khá trong môi trường trong nhà. Khi điều chỉnh ở gamma 2.2, thang xám thể hiện đồng đều, giữ được cân bằng giữa vùng sáng và tối. Ngoài ra, màn hình còn cung cấp thêm hai mức gamma khác là 1.8 và 2.6, cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu: gamma 1.8 thích hợp cho công việc văn phòng với độ sáng cao, gamma 2.2 phù hợp cho sử dụng thông thường và chỉnh sửa ảnh, trong khi gamma 2.6 mang đến màu sắc rực rỡ và chiều sâu hơn khi thưởng thức video hay phim ảnh.

ViewSonic VX2780 là một trong số các màn hình hiếm hoi hỗ trợ menu OSD bằng tiếng Việt ẢNH: KHẢI MINH

Một chi tiết đáng chú ý là hệ thống menu hiển thị (OSD) hỗ trợ tiếng Việt. Đây là điểm cộng lớn cho người dùng phổ thông vì có thể dễ dàng tinh chỉnh các thông số màu sắc, độ sáng, nhiệt độ màu mà không cần tham khảo tài liệu hay phải đoán ký hiệu. Các tùy chọn được sắp xếp trực quan, dễ thao tác thông qua dãy phím vật lý phía cạnh dưới.

Trong trải nghiệm thực tế, màn hình cho thấy sự ổn định khi hiển thị hình ảnh động. Khi thử chơi CS2, tựa game yêu cầu phản xạ nhanh và tốc độ khung hình ổn định, VX2780 vận hành tốt, không ghi nhận hiện tượng xé hình hay bóng mờ nhờ tần số quét 100Hz kết hợp Adaptive Sync. Tất nhiên, với các game eSports chuyên nghiệp, những màn hình 144Hz trở lên vẫn chiếm ưu thế, song ở phân khúc giá 5 triệu đồng, trải nghiệm 100Hz đã đủ để tạo sự khác biệt rõ ràng so với chuẩn 60Hz hay 75Hz.

Trải nghiệm chơi game trên màn hình ViewSonic VX2780 cho kết quả khá tốt với khung hình cao. khả năng hiển thị hình ảnh rõ ràng và chi tiết ẢNH: KHẢI MINH

Khi chuyển sang nội dung giải trí, đặc biệt là video 4K, màn hình phát huy thế mạnh về màu sắc. Ở gamma 2.6, các cảnh quay trở nên sống động, độ bão hòa màu tăng cường nhưng không bị quá đà, chi tiết vùng tối và vùng sáng đều được giữ lại tốt. Các đoạn phim có nhiều cảnh đêm hay ánh sáng phức tạp vẫn duy trì độ rõ ràng, tạo cảm giác dễ chịu khi theo dõi trong thời gian dài.

Đánh giá chung

ViewSonic VX2780-2K-SHDJ dù không phải mẫu màn hình cao cấp, nhưng trong tầm giá 5 triệu đồng, màn hình này vẫn mang lại sự kết hợp của nhiều tính năng đáng. Dải màu sRGB rộng, menu tiếng Việt và các chế độ gamma linh hoạt giúp màn hình phục vụ được nhiều tình huống, từ làm việc văn phòng, học tập cho tới giải trí.

Với những ai muốn nâng cấp từ màn hình Full HD mà không quá chú trọng các tính năng gaming chuyên sâu, VX2780 là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ sự cân bằng giữa thông số và chi phí.