Giáo dục Nhà trường

Trái tim người thầy thời công nghệ

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Huế (Hiệu trưởng Trường THPT Vũng Tàu)
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Huế (Hiệu trưởng Trường THPT Vũng Tàu)
16/11/2025 11:56 GMT+7

Không có trí tuệ nhân tạo nào biết đặt tay lên vai một học sinh đang buồn. Không có phần mềm nào hiểu được ánh mắt học trò lặng lẽ vì một bài kiểm tra điểm kém. Chỉ có trái tim của người thầy mới nhận ra điều đó, trái tim của người thầy - thứ công nghệ nhân văn nhất.

Có người nói: "Công nghệ có thể dạy bạn mọi điều, nhưng chỉ con người mới dạy bạn cách làm người". Trong nhịp sống hiện đại, khi bảng đen đã được thay bằng màn hình cảm ứng, khi phấn trắng lùi bước nhường chỗ cho con trỏ chuột, vai trò người thầy tưởng chừng mờ nhạt. Nhưng chính lúc này, trái tim người thầy lại tỏa sáng hơn bao giờ hết - như ngọn đèn ấm áp giữa thế giới lạnh lùng của công nghệ.

Trái tim người thầy thời công nghệ- Ảnh 1.

Cô Hiệu trưởng nhà trường cùng các em học sinh trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2024

ẢNH: NGUYỄN PHÚC QUỲNH BẢO

Giáo dục hôm nay đã bước sang trang mới khi lớp học không còn giới hạn trong bốn bức tường. Học sinh có thể học với giáo viên ở nửa bên kia trái đất. Một bài giảng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gợi mở hàng ngàn hướng tiếp cận tri thức. Công nghệ giúp bài học trở nên sinh động, cá nhân hóa, và giúp thầy cô tiết kiệm thời gian soạn giảng.

Nhưng, cùng lúc đó, người thầy đứng trước thách thức mới: Làm sao để giữ được "hồn" của giáo dục giữa biển công nghệ? Khi những dòng chữ, hình ảnh, dữ liệu có thể được sao chép chỉ trong tích tắc, giá trị thật của nghề dạy học không còn nằm ở việc "truyền đạt thông tin" mà ở chỗ truyền lửa - truyền cảm hứng và truyền tình yêu thương.

Trái tim người thầy thời công nghệ- Ảnh 2.

Cô Nguyễn Thị Huế - Hiệu trưởng Trường THPT Vũng Tàu cùng giáo viên và các em HS trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2024

ẢNH: NGUYỄN PHÚC QUỲNH BẢO

Kỷ nguyên công nghệ không phải là giai đoạn để đánh mất cảm xúc, mà là lúc để con người dùng công nghệ phục vụ cho cảm xúc. Khi trí tuệ số và trái tim người thầy cùng hòa nhịp là khi một giáo viên biết tận dụng công nghệ không chỉ giỏi kỹ thuật, mà còn hiểu cách dùng nó để lan tỏa yêu thương: dùng mạng xã hội để động viên học trò cố gắng, dùng AI để chấm bài nhanh hơn, để có thêm thời gian nói chuyện cùng các em, dùng lớp học ảo để dạy tri thức thật.

Công nghệ không đối lập với nhân văn - nếu người sử dụng nó có một trái tim nhân hậu. Những người thầy của hôm nay, khi học cách lập trình bài giảng, cũng đang học cách "lập trình cảm xúc" để mỗi bài học dù trên màn hình hay ngoài lớp học đều chứa đựng tình yêu thương và niềm tin vào học sinh.

Có thể một ngày nào đó, robot sẽ biết giảng bài, AI sẽ biết trả lời mọi câu hỏi. Nhưng chúng sẽ không bao giờ biết lắng nghe tiếng thở dài của học sinh, không biết vỗ về một tâm hồn đang lạc lối. Giáo dục, suy cho cùng, không phải là việc "truyền dữ liệu", mà là chạm đến trái tim con người. Và người thầy, vẫn luôn là người thắp lên và giữ ấm ngọn lửa nhiệt huyết ấy. Chính điều đó làm nên sức mạnh bền vững của giáo dục - sức mạnh bắt nguồn từ tình người.

