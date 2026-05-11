'Trạm An Nhiên' - Điểm chạm bình yên mang tinh thần Nhật Bản của Dai-ichi Life Việt Nam

Là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu đến từ Nhật Bản, bên cạnh sứ mệnh bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe cho khách hàng, Dai-ichi Life Việt Nam còn bền bỉ lan tỏa những giá trị sống tích cực, cân bằng và hạnh phúc đến cộng đồng.

Tiếp nối tinh thần ấy, Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chuỗi chương trình "Trạm An Nhiên Dai-ichi Life", một không gian trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi mỗi người có cơ hội chậm lại giữa nhịp sống hiện đại để kết nối với bản thân, gia đình và thiên nhiên; đồng thời nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần theo những triết lý sống sâu sắc của Nhật Bản.

Không gian an yên giữa nhịp sống hiện đại

Sự kiện đầu tiên với chủ đề "Trang trí khung tranh hoa khô" diễn ra ngày 28.3.2026 tại Đà Nẵng đã mở đầu cho hành trình "Trạm An Nhiên Dai-ichi Life". Trong năm 2026, Dai-ichi Life Việt Nam dự kiến triển khai 52 hoạt động trên toàn quốc nhằm mang đến những trải nghiệm sống tích cực và giàu kết nối cho cộng đồng.

Trong bối cảnh áp lực công việc và tốc độ sống ngày càng gia tăng, sức khỏe tinh thần đang trở thành mối quan tâm của nhiều người, đặc biệt tại các đô thị lớn. Những hoạt động giúp cân bằng cảm xúc, tái tạo năng lượng và tìm lại khoảng lặng cho bản thân ngày càng trở nên cần thiết trong cuộc sống hiện đại.

Được truyền cảm hứng từ tinh thần sống tối giản, hài hòa với thiên nhiên và trân trọng những giá trị bình dị trong văn hóa Nhật Bản, "Trạm An Nhiên Dai-ichi Life" được kiến tạo như một khoảng dừng bình yên giữa nhịp sống nhiều áp lực.

Hoạt động “Trang trí khung tranh hoa khô” tại Đà Nẵng đã mang đến cho người tham gia không gian sáng tạo và lắng nghe cảm xúc của riêng mình

Không cầu kỳ hay phô trương, mỗi hoạt động đều mang tinh thần tối giản nhưng tinh tế – nét đặc trưng trong văn hóa Nhật Bản. Trong không gian thư thái và đầy cảm hứng, người tham gia được tự tay chăm sóc chậu cây nhỏ, cắm hoa, làm tranh hoa khô, vẽ trên nón lá hay sáng tạo Terrarium – nghệ thuật tạo tiểu cảnh trong bình thủy tinh.

Từng chất liệu thiên nhiên và trải nghiệm thủ công không chỉ khơi gợi sự sáng tạo mang dấu ấn cá nhân mà còn giúp người tham gia thư giãn, lắng nghe cảm xúc và tận hưởng sự an yên từ những điều giản dị trong cuộc sống.

Bên cạnh trải nghiệm cá nhân, nhiều hoạt động còn được thiết kế để tăng sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và bạn bè. Cha mẹ và con cái, người thân hay đồng nghiệp có cơ hội cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa và lưu giữ các kỷ niệm đáng nhớ thông qua từng hoạt động trải nghiệm.

“Trạm An Nhiên Dai-ichi Life” mang đến cho người tham gia những phút giây thư thái và nguồn năng lượng tích cực

Từ tháng 3.2024 đến nay, các chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần theo tinh thần Nhật Bản của Dai-ichi Life Việt Nam đã mang đến trải nghiệm cho gần 500 khách hàng, góp phần truyền cảm hứng về lối sống cân bằng, tích cực và giàu kết nối.

Chị Nguyễn Ngọc Hoa (TP.HCM) chia sẻ: "Tôi đặc biệt thích không gian gần gũi và cách chương trình tạo cơ hội để các thành viên trong gia đình cùng nhau trải nghiệm, trò chuyện và lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa. Đây không chỉ là một hoạt động trải nghiệm mà còn giúp tôi tìm lại sự thư thái và nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống".

Lan tỏa những giá trị sống tích cực đến cộng đồng

Trong tháng 3 và 4.2026, chương trình đã tổ chức 7 sự kiện tại Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Tây Ninh và Hà Tĩnh với chủ đề "Sống khỏe chủ động – Sống đời an nhiên", thu hút đông đảo khách hàng và người dân địa phương tham gia.

Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục lan tỏa những giá trị sống tích cực đến cộng đồng

Tiếp nối hành trình này, trong tháng 5.2026, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ triển khai thêm 10 sự kiện với chủ đề "Nhà trọn yêu thương" tại Hà Nội, TP.HCM, Lạng Sơn, Hòa Bình, Quảng Ninh và Ninh Bình.

Các hoạt động như Terrarium - nghệ thuật tạo tiểu cảnh trong bình thủy tinh, Kokedama – nghệ thuật trồng cây bằng cầu rêu của Nhật Bản, vẽ trên nón lá hay trang trí chậu sen đá sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, giúp người tham gia tái tạo năng lượng tinh thần và vun đắp sự gắn kết trong gia đình.

Với hơn 19 năm đồng hành cùng người dân Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng nỗ lực trở thành người bạn đồng hành "Gắn bó dài lâu" trên hành trình sống vui, sống khỏe và hạnh phúc của hơn 5,2 triệu khách hàng và gia đình.

Thông qua "Trạm An Nhiên Dai-ichi Life", Công ty tiếp tục lan tỏa tinh thần sống nhân văn của Nhật Bản, nơi sự an tâm không chỉ đến từ bảo vệ tài chính mà còn được vun đắp từ sức khỏe tinh thần, sự kết nối yêu thương và những giá trị sống bền vững mỗi ngày.