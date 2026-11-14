Trâm Anh nghẹn lòng trước chàng trai Ngoại thương làm điểm tựa gia đình sau biến cố

Tập 212 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của Ốc Thanh Vân, cùng 2 khách mời là diễn viên Trâm Anh và diễn viên Minh Trang. Trong chương trình, dàn nghệ sĩ cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Nghị lực của chàng sinh viên Ngoại thương

Trong đó, câu chuyện của Nguyễn Minh Khang khiến các nghệ sĩ không khỏi xót xa. Cậu bé hiện sống cùng cha là Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1978), anh trai Nguyễn Phú Cường (sinh năm 2011) và người em sinh đôi tên Nguyễn Minh Khoan. Trong khi đó, anh cả là Nguyễn Đức Vũ Bảo (sinh năm 2006) hiện là sinh viên năm ba Trường đại học Ngoại thương tại Hà Nội.

Hoàn cảnh của gia đình Minh Khang khiến các nghệ sĩ nghẹn ngào vì xúc động Ảnh: NSX

Sau khi mẹ qua đời, 4 anh em phải nương tựa nhau vì cha sức khỏe yếu, mắc bệnh liên quan đến hệ thần kinh, không thể lao động ổn định mà chủ yếu nhờ vào số tiền trợ cấp. Trước hoàn cảnh gia đình, Vũ Bảo sớm gánh vác trách nhiệm chăm lo cho các em. Dù đang học đại học, em vẫn tranh thủ làm gia sư, kiếm khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng để phụ giúp gia đình.

Trâm Anh, Ốc Thanh Vân bật khóc vì xót xa

Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình Minh Khang, Ốc Thanh Vân đặc biệt cảm phục nghị lực của Vũ Bảo. Theo nữ MC, việc một chàng trai còn trẻ có thể kiên trì theo đuổi con đường học vấn giữa những biến cố gia đình là điều không dễ dàng. Ốc Thanh Vân dành lời động viên, khích lệ Vũ Bảo tiếp tục giữ vững ý chí giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn và là tấm gương về nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Diễn viên Trâm Anh nghẹn ngào trước những mất mát mà bốn anh em Minh Khang phải chịu đựng. Tuy nhiên, điều khiến cô cảm thấy khâm phục là họ có chung quyết tâm tiếp tục đến trường, đặc biệt là Vũ Bảo vẫn kiên trì theo đuổi việc học đại học dù phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Nữ diễn viên động viên bốn anh em tiếp tục cố gắng, tin tưởng rằng việc học sẽ mở ra những cơ hội tốt hơn trong tương lai.

Trâm Anh, Minh Trang hết mình với các thử thách trong Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Hình ảnh bốn anh em cùng xuất hiện tại chương trình, đặc biệt là cách Vũ Bảo quan tâm, che chở và chăm sóc các em khiến Minh Trang không khỏi xót xa. Theo nữ diễn viên, ở độ tuổi đáng lẽ có thể dành nhiều thời gian cho việc học và những trải nghiệm của tuổi trẻ, Bảo đã phải sớm lo toan cho gia đình. Dù vậy, nam sinh vẫn không từ bỏ việc học, luôn cố gắng để các em có thêm chỗ dựa.

Từ cảm xúc đó, Minh Trang và Trâm Anh thể hiện sự quyết tâm trong các thử thách, với mong muốn mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ các bé. Trải qua các phần thi, gia đình em Nguyễn Minh Khang về thứ ba, nhận 19 triệu đồng; gia đình em Lê Tiến Dũng về nhì với 23 triệu đồng; gia đình em Tạ Quang Hiếu giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng cộng 55 triệu đồng.

Bên cạnh tiền thưởng từ chương trình, ca sĩ Đức Phúc theo dõi chương trình từ xa đã gửi tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng. Diễn viên Minh Trang tặng mỗi gia đình 5 triệu đồng. Diễn viên Trâm Anh cũng gửi đến mỗi gia đình một phần quà đặc biệt. Ngoài ra, các nhân vật còn nhận được sự hỗ trợ của người dân địa phương, với tổng số tiền lên đến gần 900 triệu đồng.