“Trạm dừng” đầy ý nghĩa ở nhà ga metro

Công trình đặc biệt ở ga metro này do Đoàn P.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với Đoàn Công ty đường sắt đô thị số 1 thực hiện.

Nhà ga metro đầu tiên có không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Được trải nghiệm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay nhà ga metro hiện đại, Bùi Thanh Xuân (sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, Bí thư Đoàn thanh niên KP.49, P.Thủ Đức) cho biết vô cùng tự hào và ấn tượng.

“Trạm dừng văn hóa” đầy ý nghĩa tại nhà ga metro Thủ Đức

Thanh Xuân bày tỏ: "Đối với thế hệ trẻ chúng em, những người luôn bận rộn với công việc và cuộc sống, việc đến các bảo tàng đôi khi là điều khá xa xỉ. Nên khi những hình ảnh và tư tưởng của Bác Hồ xuất hiện ngay tại nhà ga nơi chúng em thường xuyên di chuyển, đã tạo ra một sự kết nối rất thân thuộc và gần gũi. Chúng em không chỉ là hành khách đi tàu, mà còn là những người được tiếp cận với di sản văn hóa quý báu của dân tộc".

Xuân tin rằng khi được chiêm ngưỡng những hình ảnh, hiện vật về cuộc đời giản dị, về lý tưởng vĩ đại của Bác, mỗi người trẻ sẽ hiểu sâu sắc hơn về tình yêu thương con người, về tinh thần cống hiến cho Tổ quốc. Những câu chuyện ấy là nguồn cảm hứng vô tận, hun đúc trong mỗi người trẻ tinh thần yêu nước chân chính.

"Giữa một xã hội hiện đại với nhiều luồng thông tin, việc được "neo" lại bằng những giá trị cốt lõi, những bài học đạo đức từ Bác Hồ là vô cùng cần thiết. Nó giúp chúng em có một kim chỉ nam để sống đẹp, sống có ích và biết trân trọng những gì mình đang có", Xuân bày tỏ.

Anh Tô Minh Hiếu (Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN, Bí thư Đoàn P.Thủ Đức) cho biết ý tưởng này xuất phát từ chính trăn trở của tuổi trẻ P.Thủ Đức về việc làm thế nào để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tiễn một cách tự nhiên, gần gũi và sáng tạo nhất, đặc biệt là phát huy được các cơ sở hạ tầng hiện đại có trên địa bàn phường. Từ những định hướng của Đảng ủy, UBND P.Thủ Đức, Đoàn P.Thủ Đức đã xác lập các nhà ga metro trên địa bàn phường là địa điểm phù hợp để xây dựng công trình thanh niên Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

"Tuyến metro số 1, một biểu tượng của sự phát triển và hội nhập, với 3 nhà ga đi qua địa bàn P.Thủ Đức là nơi giao thoa của hàng ngàn lượt người mỗi ngày, từ học sinh, sinh viên, người lao động đến du khách trong và ngoài nước. Thay vì những cách làm truyền thống, Đoàn phường mong muốn tạo ra một điểm dừng chân văn hóa, nơi mọi người có thể chủ động tìm hiểu, tiếp cận di sản của Bác một cách nhẹ nhàng, sâu lắng ngay trong nhịp sống hối hả thường ngày", anh Hiếu cho biết.

Thực hiện công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà ga metro, Đoàn phường mong muốn tạo ra một mô hình mới, sáng tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến mọi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, công trình hướng đến việc phát huy nhà ga metro không chỉ là điểm trung chuyển mà còn là điểm đến văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa.

Được học Bác trên mỗi chuyến đi

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà ga metro Thủ Đức được thiết kế thông minh, hiện đại và thân thiện với du khách; được xây dựng với 4 khu vực chính và trình bày bằng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh), có hệ thống thuyết minh bằng song ngữ thông qua mã QR đính kèm.

Khu vực 1 triển lãm hình ảnh, tư liệu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây được bố trí một khu vực đọc sách với nhiều đầu sách hay về Bác, về lịch sử, văn hóa dân tộc. Đây sẽ là một nơi lý tưởng để người dân và bạn trẻ có những phút giây thư giãn, chiêm nghiệm trong lúc chờ tàu.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà ga metro Thủ Đức được thiết kế thông minh, hiện đại và thân thiện với du khách ẢNH: Đ.P

Khu vực 2 và 3 triển lãm các thông tin, hình ảnh về tình cảm của Bác Hồ với miền Nam và tình cảm của nhân dân miền Nam với Bác. Khu vực 4 triển lãm về bản đồ hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác. Tại đây du khách có thể tìm hiểu các thước phim tài liệu về hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, được đọc các cuốn sách hay về cuộc đời Bác.

Từ quá trình thiết kế đến lúc vận hành không gian, anh Hiếu cho biết Đoàn phường cũng gặp không ít khó khăn. Thách thức lớn nhất theo anh Hiếu là làm sao để hài hòa giữa yếu tố trang nghiêm, cốt lõi của Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với sự hiện đại, năng động tại không gian công cộng như nhà ga metro. Đoàn phường đã phải bàn bạc, chỉnh sửa thiết kế rất nhiều lần để đảm bảo nội dung vừa sâu sắc, chuẩn mực nhưng hình thức phải hấp dẫn, gần gũi, không tạo cảm giác xa cách.

Anh Hiếu cũng cho biết thời gian tới, Đoàn phường sẽ nghiên cứu xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại 2 nhà ga metro còn lại trên địa bàn phường là nhà ga Bình Thái và nhà ga Phước Long. "Đoàn P.Thủ Đức mong muốn đây sẽ là mô hình hiệu quả để nhân rộng ra các nhà ga metro khác trên toàn tuyến", anh chia sẻ.

Là người trẻ thường xuyên di chuyển bằng metro, Đặng Hồ Đăng Khoa, sinh viên năm 4 Học viện Cán bộ TP.HCM, cho biết rất xúc động và tự hào khi chứng kiến một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt ngay nhà ga metro - một biểu tượng của đô thị hiện đại và phát triển.

"Đây không chỉ là một điểm nhấn về kiến trúc hay trưng bày, mà theo mình đó là một cách thể hiện đầy sáng tạo trong việc gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa - lịch sử giữa nhịp sống hối hả ngày nay", Khoa chia sẻ và cho biết điều khiến anh chàng ấn tượng nhất là sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống.

"Trong một không gian như nhà ga, nơi mọi người thường chỉ nghĩ đến việc di chuyển nhanh chóng, sự hiện diện của hình ảnh Bác Hồ và những tư liệu về Người khiến mỗi người trẻ cảm nhận được rằng lịch sử không phải là điều xa vời - nó vẫn đang sống cùng chúng ta, hiện diện và tiếp tục dẫn dắt mỗi bước đi của thành phố hôm nay và mai sau", Khoa bày tỏ.

