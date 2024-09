Trăm em nhỏ mong một trung thu yêu thương ở xóm trọ nghèo

Hai chị em Ngô Thanh Tuyền (15 tuổi) và Ngô Huyền Trân (5 tuổi) sống cùng mẹ là chị Ngô Thảo My (35 tuổi) trong một căn trọ cũ kỹ tại khu phố 14, P.An Phú, TP.Thủ Đức. Sau khi ly hôn, chị My đã dắt 2 con lên TP.HCM kiếm sống và không được chồng hỗ trợ nuôi con. Mỗi tháng, chị Thảo My kiếm được khoảng 5 triệu đồng nhưng phải đóng tiền trọ hơn 2 triệu đồng