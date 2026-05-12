Trầm Hương Thế Bảo và hành trình giữ lại giá trị thật của trầm tự nhiên

Võ Hà
12/05/2026 09:39 GMT+7

Giữa thị trường ngày càng nhiều sản phẩm được làm đẹp bằng xử lý, tạo màu hay tẩm mùi để gây ấn tượng nhanh, Trầm Hương Thế Bảo lựa chọn một hướng đi chậm hơn nhưng bền vững hơn. Đó là tập trung vào giá trị nguyên bản của trầm tự nhiên!

Tại Trầm Hương Thế Bảo, mỗi sợi trầm đều được chọn lọc từ chất liệu đến vân gỗ và mùi hương. Thay vì chạy theo vẻ ngoài quá bóng đẹp ngay từ đầu, thương hiệu ưu tiên giữ lại nét tự nhiên vốn có của trầm, để khách hàng cảm nhận rõ sự thay đổi khi sử dụng lâu dài. Đó là độ bóng dần xuất hiện theo thời gian, là mùi hương trở nên ổn định hơn khi gặp nhiệt độ cơ thể, và là cảm giác ngày càng khác biệt sau từng ngày đeo trên tay.

Trầm Hương Thế Bảo và hành trình giữ lại giá trị thật của trầm tự nhiên - Ảnh 1.

CEO Ruby Võ từng cho biết, điều quan trọng nhất khi xây dựng Trầm Hương Thế Bảo không nằm ở việc bán được bao nhiêu sản phẩm, mà là làm sao để khách hàng hiểu đúng về trầm. Chính vì vậy, thương hiệu luôn đề cao sự minh bạch trong từng sản phẩm, từ cách tư vấn đến trải nghiệm thực tế khi khách trực tiếp cầm và cảm nhận.

Không chỉ dừng lại ở vòng trầm hay nhang trầm, Trầm Hương Thế Bảo còn hướng đến việc xây dựng không gian để những người yêu trầm có thể hiểu sâu hơn về chất liệu này, từ cách hình thành dầu trầm, cấu trúc vân gỗ, cho đến sự khác nhau giữa trầm tự nhiên và các sản phẩm đã qua can thiệp.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
