Trạm sạc có hẳn là 'vũ khí' bắt buộc cho các hãng xe điện tại Việt Nam?

Những năm gần đây, thị trường ô tô toàn cầu ghi nhận sự bùng nổ của dòng xe năng lượng mới (NEV). BMI Research nhận định rằng doanh số bán xe NEV ở Việt Nam năm 2023 sẽ tăng 114,8% so với năm trước đó. Ước tính, sản lượng tiêu thụ xe điện (nói chung) trong ngành ô tô sẽ đạt 65.000 xe vào năm 2032.

Những con số trên cho thấy xe năng lượng mới là xu hướng tất yếu không chỉ trên thế giới mà đã thực sự tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ tại nước ta. Tuy nhiên, mọi điều mới sẽ thường đi kèm những câu hỏi, thậm chí là hoài nghi. Với xe điện, bài toán đặt ra rằng liệu trạm sạc có phải là "vũ khí" bắt buộc với các hãng xe năng lượng mới?

Hãng xe BYD vừa ra mắt tại Việt Nam cũng bị đặt nhiều nghi vấn về trạm sạc

Lo lắng không đáng có về sạc xe điện

Hiện nay, vẫn tồn tại quan điểm cho rằng các hãng xe khi kinh doanh ô tô điện cần phải phát triển mạng lưới trạm sạc công cộng hoàn chỉnh để phục vụ khách hàng. Nếu so sánh tương đương thì điều này đồng nghĩa với việc các hãng ô tô truyền thống có thể phải tự mình mở trạm xăng.

Bàn về tần suất sạc xe của người dùng, theo thống kê trên toàn cầu, 90% người sử dụng ô tô đi không quá 100 km mỗi ngày. Trong khi đó, các mẫu xe điện hiện nay có thể di chuyển vài trăm km, thậm chí sản phẩm đời mới có thể lên đến 1.000 km. Đơn cử như ba mẫu xe điện của BYD tại Việt Nam là BYD SEAL, BYD ATTO 3 hay BYD DOLPHIN đều có tầm hoạt động trên 400 km mỗi lần sạc. Như vậy, với hầu hết nhu cầu của khách hàng bình thường thì có thể sử dụng xe BYD thoải mái và chỉ cần cắm sạc sau khoảng 1 tuần sử dụng.

Mẫu xe BYD SEAL có tầm hoạt động lên đến 520 km sau mỗi lần sạc đầy

Câu chuyện sạc xe điện có phần giống với trước kia chúng ta quen sử dụng điện thoại "cục gạch" có pin cả tuần, sau đó chuyển sang smartphone pin đủ dùng 1-2 ngày nhưng luôn lo lắng máy hết pin.

Phát triển trạm sạc vì tương lai chung

Tại sao xe điện trở thành xu hướng trên toàn cầu? Nếu phát triển ở một vài quốc gia thì có thể đặt ra những câu hỏi về tương lai sau đó, nhưng thực tế hiện nay xe điện được xem là xu hướng không thể đảo nghịch trên toàn thế giới.

Thêm một lý do nữa đến từ mục tiêu toàn cầu về giảm lượng phát thải nhà kính về 0 (Net Zero). Như vậy để thúc đẩy xe điện - một trong những thành tố góp phần vào mục tiêu Net Zero - sẽ cần sự chung tay của cả cộng đồng. Trạm sạc công cộng cần phát triển theo hình thức hệ sinh thái để phục vụ cộng đồng, qua đó cùng thúc đẩy sự phát triển của các dòng xe năng lượng mới.

Trạm sạc như miếng bánh hấp dẫn cho các đối tác và công ty địa phương

Lấy ví dụ như Thái Lan, có không dưới 10 nhà cung cấp trạm sạc công cộng với 2.658 điểm sạc tính đến cuối năm 2023. Việc các hãng xe không trực tiếp xây dựng trạm sạc tại Thái Lan cũng để lại "miếng bánh" kinh doanh hấp dẫn cho các đối tác, các công ty địa phương.

Chiến lược của BYD - tên tuổi mới gia nhập thị trường Việt Nam

Là hãng xe năng lượng mới doanh thu top đầu thế giới, lời giải cho vấn đề sạc tại Việt Nam cũng được BYD tính toán bằng các chiến lược trọng tâm.

Sạc tại nhà 1 lần, đủ di chuyển cả tuần

Không chỉ tung ra bộ ba xe điện với giá bán ưu đãi và đều đã bao gồm VAT cũng như kèm pin, BYD còn tặng kèm giải pháp sạc tại nhà cho khách hàng. Theo đó, khách hàng sẽ nhận ngay bộ quà tặng chính hãng của BYD, bao gồm bao gồm 1 bộ sạc di động 2,2 kW, 1 bộ sạc treo tường 7 kW và hỗ trợ miễn phí lắp đặt tại nhà, kèm theo chính sách bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km cho toàn bộ xe và 8 năm hoặc 160.000 km đối với pin.

BYD giới thiệu các ưu đãi nhằm đem đến cho khách hàng giải pháp sạc tại nhà

Với tầm hoạt động cho mỗi lần sạc từ hơn 400 km và có thể lên đến 520 km trên mẫu BYD SEAL, chủ nhân của các mẫu xe BYD chỉ cần sạc 1 lần là có đủ năng lượng cho xe hoạt động cả tuần trong đô thị. Thông qua bộ sạc tặng kèm theo, người dùng sau khi kết thúc chuyến đi chỉ cần cắm sạc cho xe ngay tại nhà thay vì phải đến các trạm sạc công cộng.

Bắt tay thúc đẩy xe điện tại Việt Nam

Không tự mình xây dựng hạ tầng trạm sạc, BYD chọn phương án hợp tác với các đối tác trạm sạc lớn để chung tay phát triển, qua đó khách hàng có thể sạc xe tại trạm sạc công cộng cũng như tại các hệ thống đại lý của BYD trên toàn quốc đều trang bị trạm sạc nhanh và tiêu chuẩn.

Theo kế hoạch, người dùng có thể sạc xe tại 50 showroom của BYD trên toàn quốc trong năm 2024

Hàng loạt đối tác cung cấp trạm sạc tại Việt Nam hiện nay, tương thích với các dòng xe của BYD, có thể kể đến như EV One, Ever EV, Charge+, Rabbit EVC… Ngoài ra, BYD đã có khoảng 13 showroom đưa vào hoạt động, tất cả đều được trang bị trụ sạc tiêu chuẩn và trụ sạc nhanh. Theo kế hoạch, BYD sẽ có 50 đại lý đưa vào hoạt động trong năm 2024, con số này sẽ tăng lên 70 đại lý trong năm 2025 và đạt 100 đại lý trong năm 2026.

Có thể nói, chiến lược phát triển trạm sạc của BYD chính là lời giải bền vững cho câu chuyện xe điện tại Việt Nam. Với vai trò và tầm nhìn của hãng xe năng lượng mới top đầu thế giới, sự gia nhập của BYD tại thị trường Việt Nam sẽ giúp khách hàng trong nước có cơ hội tiếp cận các dòng xe điện với chất lượng toàn cầu.