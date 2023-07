Trận cầu cảm xúc đặc biệt của Quang Hải

Trận đấu cuối cùng của Quang Hải trong màu áo CLB Hà Nội ở mùa giải 2022 là cuộc so tài với CLB Đà Nẵng ở Cúp quốc gia. Tiền vệ sinh năm 1997 cùng đồng đội ngược dòng hạ chủ nhà Đà Nẵng với tỷ số 2-1, sau đó mới rời đội để lên đường sang Pháp thi đấu cho Pau FC. Sau 1 năm, Quang Hải về Việt Nam thi đấu. Rất trùng hợp khi đối thủ đầu tiên Quang Hải đối đầu khi trở lại vẫn là đội Đà Nẵng. Nhưng lần này, màu áo của cầu thủ 26 tuổi đã thay đổi.

Bản hợp đồng kéo dài 1,5 năm là thương vụ tốt cho cả Quang Hải và CLB Công an Hà Nội. Với tiền vệ mang áo số 19, đây là bến đỗ phù hợp sau khoảng thời gian dài phải ngồi dự bị ở Pau FC. Dù được tập luyện ở môi trường bóng đá với tầm vóc hơn nhiều so với V-League, nhưng việc không được thi đấu ảnh hưởng nhiều tới phong độ của Quang Hải, mà AFF Cup 2022 là minh chứng.

Quang Hải gia nhập CLB Công an Hà Nội CLB CÔNG AN HÀ NỘI

Ở độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp, Quang Hải cần được thi đấu liên tục để lấy lại phong độ và cảm giác bóng. Theo cựu HLV đội tuyển nữ Việt Nam Steve Darby, Quang Hải cần cải thiện khả năng di chuyển và hỗ trợ phòng ngự xông xáo hơn. "Cậu ấy sẽ học được rằng mọi cầu thủ đều có nghĩa vụ phòng ngự. Những cầu thủ ở đẳng cấp cao luôn chạy, chạy và chạy rất nhiều".

Trong khi đó với CLB Công an Hà Nội, bản hợp đồng với Quang Hải là sự nâng cấp toàn diện. Ông Steve Darby chia sẻ: "CLB Công an Hà Nội có một bản hợp đồng chất lượng. Những bàn thắng, kiến tạo của Quang Hải sẽ mang lại giá trị lớn cho đội bóng này. Cần nhắc lại, Quang Hải vẫn ở trình độ cao so với mặt bằng V-League. Cậu ấy là ngôi sao sáng giá ở sân chơi này. Quang Hải vẫn sẽ là ngôi sao của đội bóng, là một trong những cầu thủ tốt nhất".

Dù đứng đầu bảng V-League 2023, nhưng thành công của đội bóng do ông Flavio Cruz huấn luyện in đậm dấu ấn của ngoại binh, cùng những hậu vệ năng nổ trong khâu tấn công như Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Thanh. Tuyến giữa đội Công an Hà Nội chưa thể hiện được nhiều, dù có nhiều cầu thủ giỏi như Trọng Long, Văn Vũ. Đội bóng thủ đô thiếu những chân chuyền sắc bén, có khả năng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công chỉ với một cú xoay người chuyền bóng hiệu quả. Ở khâu tạo đột biến, CLB Công an Hà Nội cũng làm chưa tốt, khi lối chơi chủ đạo vẫn là tấn công biên rồi dồn bóng cho ngoại binh xử lý.

Quang Hải tập luyện cùng đội bóng mới CLB CÔNG AN HÀ NỘI

Với Quang Hải, CLB Công an Hà Nội có thể nâng cấp lối chơi, tấn công nhuần nhuyễn, đột biến và đa dạng hơn ở trung lộ. Cầu thủ 26 tuổi có nhãn quan chiến thuật tốt và kỹ năng khai thác khoảng trống mà hiếm tiến vệ nào của Việt Nam sánh bằng ở thời điểm này. Nếu làm tốt vai trò cầu nối từ phòng ngự sang tấn công, Quang Hải sẽ giúp đội Công an Hà Nội nguy hiểm hơn nhiều, đặc biệt ở những trận đấu gặp các đội chơi phòng ngự lùi sâu, đá lăn xả như CLB Đà Nẵng ở trận đấu lúc 17 giờ hôm nay 2.7.

"Mục tiêu của tôi là thi đấu thật tốt để đáp ứng vai trò, nhiệm vụ được giao từ ban huấn luyện. Tôi sẽ cố gắng đóng góp vào thành tích của đội bóng và điều quan trọng nhất là giành chiến thắng ở trận đấu đó", Quang Hải chia sẻ.

Cuộc so tài với CLB Đà Nẵng, hay 7 trận đấu ở giai đoạn hai V-League 2023 là "đường băng" để Quang Hải cất cánh trở lại. "Tôi tin Quang Hải sẽ trở lại với một phiên bản khác. Một cầu thủ mạnh mẽ và thông minh hơn, chất lượng hơn so với chính cậu ấy trước đây", ông Darby nhấn mạnh.